https://crimea.ria.ru/20260716/maksimalnaya-skorost-boytsy-dnepra-otrabatyvayut-shturmy-opornikov-vsu-1157674760.html

Максимальная скорость: бойцы "Днепра" отрабатывают штурмы опорников ВСУ

Максимальная скорость: бойцы "Днепра" отрабатывают штурмы опорников ВСУ - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Максимальная скорость: бойцы "Днепра" отрабатывают штурмы опорников ВСУ

Штурмовые подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" отработали методы ведения огня в ходе наступления с... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T17:27

2026-07-16T17:27

2026-07-16T17:27

новости сво

министерство обороны рф

группировка войск "днепр"

запорожская область

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" отработали методы ведения огня в ходе наступления с использованием современной тактики. Об этом сообщает минобороны России.В ходе тренировок бойцы отработали метод стрельбы, призванный обеспечить максимальную скрытность и скорость перемещения.Как уточнили в ведомстве, в ходе тренировок военные в составе боевых "двоек" выдвинулись в предполагаемый район выполнения задачи на автомобильном транспорте повышенной проходимости.Особое внимание было уделено практическим действиям по отражению атак с воздуха ударных БПЛА условного противника при помощи дымовой завесы, используемой в целях маскировки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", запорожская область, вооруженные силы россии, видео