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Максимальная скорость: бойцы "Днепра" отрабатывают штурмы опорников ВСУ - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Максимальная скорость: бойцы "Днепра" отрабатывают штурмы опорников ВСУ
Максимальная скорость: бойцы "Днепра" отрабатывают штурмы опорников ВСУ - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Максимальная скорость: бойцы "Днепра" отрабатывают штурмы опорников ВСУ
Штурмовые подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" отработали методы ведения огня в ходе наступления с... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T17:27
2026-07-16T17:27
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" отработали методы ведения огня в ходе наступления с использованием современной тактики. Об этом сообщает минобороны России.В ходе тренировок бойцы отработали метод стрельбы, призванный обеспечить максимальную скрытность и скорость перемещения.Как уточнили в ведомстве, в ходе тренировок военные в составе боевых "двоек" выдвинулись в предполагаемый район выполнения задачи на автомобильном транспорте повышенной проходимости.Особое внимание было уделено практическим действиям по отражению атак с воздуха ударных БПЛА условного противника при помощи дымовой завесы, используемой в целях маскировки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", запорожская область, вооруженные силы россии, видео
Максимальная скорость: бойцы "Днепра" отрабатывают штурмы опорников ВСУ

Штурмовики "Днепра" отрабатывают наступление с использованием современной тактики

17:27 16.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" отработали методы ведения огня в ходе наступления с использованием современной тактики. Об этом сообщает минобороны России.
"В ходе занятий личный состав отработал комплекс навыков, необходимых для прорыва обороны условного противника. Особое внимание было уделено взаимодействию с подразделениями беспилотных систем по огневому поражению позиций противника и последовательного его уничтожения", – говорится в сообщении.
В ходе тренировок бойцы отработали метод стрельбы, призванный обеспечить максимальную скрытность и скорость перемещения.
Как уточнили в ведомстве, в ходе тренировок военные в составе боевых "двоек" выдвинулись в предполагаемый район выполнения задачи на автомобильном транспорте повышенной проходимости.
"По прибытию личный состав штурмового подразделения спешился и сразу начал отрабатывать штурм опорного пункта условного противника. Кроме стрелкового оружия и гранатометов личный состав использовал учебные гранаты", – указали в МО.
Особое внимание было уделено практическим действиям по отражению атак с воздуха ударных БПЛА условного противника при помощи дымовой завесы, используемой в целях маскировки.
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Новости СВОМинистерство обороны РФГруппировка войск "Днепр"Запорожская областьВооруженные силы России
 
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