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Крымский мост сейчас – движение перекрыто - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Крымский мост сейчас – движение перекрыто
Крымский мост сейчас – движение перекрыто - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Крымский мост сейчас – движение перекрыто
Движение по Крымскому мосту снова перекрыто. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T00:21
2026-07-16T00:21
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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новости крыма
срочные новости крыма
крым
транспорт
логистика
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту снова перекрыто. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в два часа ночи и возобновлено в 4.48. В 6 утра со стороны Тамани в очереди стояли 120 авто, в 8 утра очередей уже не было.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, крым, транспорт, логистика, атаки всу на крым
Крымский мост сейчас – движение перекрыто

Крымский мост сейчас закрыт для поезда

00:21 16.07.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту снова перекрыто. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в два часа ночи и возобновлено в 4.48. В 6 утра со стороны Тамани в очереди стояли 120 авто, в 8 утра очередей уже не было.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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