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Крымский мост сейчас - очередь растет - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Крымский мост сейчас - очередь растет
Крымский мост сейчас - очередь растет - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Крымский мост сейчас - очередь растет
На Крымском мосту со стороны Керчи образовалась очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T09:10
2026-07-16T09:10
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
керчь
тамань
очереди на крымском мосту
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи образовалась очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто сразу после полуночи и возобновлено в 5 утра. В 5.00 со стороны Тамани в очереди стояли 500 транспортных средств, со стороны Керчи - 200 машин. К 8 утра заторов уже не было, однако позже очереди снова начали расти.Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.Всем, кто планирует переезд через Крымский мост, рекомендуют запастись водой и временем, а также следить за актуальной обстановкой на автоподходах в официальных каналах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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Крымский мост сейчас - очередь растет

Крымский мост сейчас открыт - очередь растет со стороны Керчи

09:10 16.07.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВид на Крымский мост
Вид на Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи образовалась очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто сразу после полуночи и возобновлено в 5 утра. В 5.00 со стороны Тамани в очереди стояли 500 транспортных средств, со стороны Керчи - 200 машин. К 8 утра заторов уже не было, однако позже очереди снова начали расти.
"По состоянию на 09:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 90 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
Всем, кто планирует переезд через Крымский мост, рекомендуют запастись водой и временем, а также следить за актуальной обстановкой на автоподходах в официальных каналах.
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