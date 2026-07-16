https://crimea.ria.ru/20260716/krymskiy-most-byl-zakryt-5-chasov---obstanovka-na-utro-chetverga-1157678701.html

Крымский мост был закрыт 5 часов - обстановка на утро четверга

Крымский мост был закрыт 5 часов - обстановка на утро четверга - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Крымский мост был закрыт 5 часов - обстановка на утро четверга

На Крымском мосту утром в четверг ждут проезда почти 300 транспортных средств. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T06:04

2026-07-16T06:04

2026-07-16T06:04

ситуация на дорогах крыма

мост

крымский мост

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новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в четверг ждут проезда почти 300 транспортных средств. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто сразу после полуночи и возобновлено в 5 утра. В 5.00 со стороны Тамани в очереди стояли 500 транспортных средств, со стороны Керчи - 200 машин.Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.Всем, кто планирует переезд через Крымский мост, рекомендуют запастись водой и временем, а также следить за актуальной обстановкой на автоподходах в официальных каналах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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