https://crimea.ria.ru/20260716/krymskie-paraplaneristy-vzyali-zoloto-chempionata-rossii-1157708298.html

Крымские парапланеристы взяли золото чемпионата России

Крымские парапланеристы взяли золото чемпионата России - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Крымские парапланеристы взяли золото чемпионата России

Крымские парапланеристы взяли два золото и бронзу чемпионата России по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине "параплан – скоростное парение". Как информирует... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T21:10

2026-07-16T21:10

2026-07-16T21:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Крымские парапланеристы взяли два золото и бронзу чемпионата России по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине "параплан – скоростное парение". Как информирует в четверг пресс-служба республиканского минспорта, соревнования проходили с 3 по 12 июля в Дагестане.Чемпионкой России среди женщин стала Юлия Максимова, чемпион среди мужчин – Сергей Ганин, бронзовый призер – Глеб Сухоцкий. Сборная Республики Крым заняла первое место в командном зачете среди субъектов Российской Федерации.В марте крымские парапланеристы стали лучшими в России в номинации "Параплан – сверхлегкий полет" во всероссийских соревнованиях по спорту сверхлегкой авиации "Кубок профессионалов", который проходил в поселке Домбай Карачаево-Черкесской Республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские парапланеристы победили на международных соревнованияхПарапланерист из Крыма стал вторым на чемпионате мира в Северной МакедонииЕсли семья родилась крылатой: династия парашютистов из Крыма

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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