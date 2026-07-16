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Крымские парапланеристы взяли золото чемпионата России - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Крымские парапланеристы взяли золото чемпионата России
Крымские парапланеристы взяли золото чемпионата России - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Крымские парапланеристы взяли золото чемпионата России
Крымские парапланеристы взяли два золото и бронзу чемпионата России по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине "параплан – скоростное парение". Как информирует... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T21:10
2026-07-16T21:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Крымские парапланеристы взяли два золото и бронзу чемпионата России по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине "параплан – скоростное парение". Как информирует в четверг пресс-служба республиканского минспорта, соревнования проходили с 3 по 12 июля в Дагестане.Чемпионкой России среди женщин стала Юлия Максимова, чемпион среди мужчин – Сергей Ганин, бронзовый призер – Глеб Сухоцкий. Сборная Республики Крым заняла первое место в командном зачете среди субъектов Российской Федерации.В марте крымские парапланеристы стали лучшими в России в номинации "Параплан – сверхлегкий полет" во всероссийских соревнованиях по спорту сверхлегкой авиации "Кубок профессионалов", который проходил в поселке Домбай Карачаево-Черкесской Республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские парапланеристы победили на международных соревнованияхПарапланерист из Крыма стал вторым на чемпионате мира в Северной МакедонииЕсли семья родилась крылатой: династия парашютистов из Крыма
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Крымские парапланеристы взяли золото чемпионата России

Крымские спортсмены взяли золото чемпионата РФ по спорту сверхлегкой авиации – минспорта

21:10 16.07.2026
 
© Министерство спорта Республики КрымКрымские парапланеристы победили в чемпионате России по спорту сверхлегкой авиации
Крымские парапланеристы победили в чемпионате России по спорту сверхлегкой авиации
© Министерство спорта Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Крымские парапланеристы взяли два золото и бронзу чемпионата России по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине "параплан – скоростное парение". Как информирует в четверг пресс-служба республиканского минспорта, соревнования проходили с 3 по 12 июля в Дагестане.
"В соревнованиях приняли участие более 120 сильнейших спортсменов из регионов Российской Федерации. Сборная Республики Крым вновь подтвердила статус лидера российского парапланеризма, одержав победу во всех трех официальных зачетах чемпионата России", – сказано в сообщении минспорта РК.
Чемпионкой России среди женщин стала Юлия Максимова, чемпион среди мужчин – Сергей Ганин, бронзовый призер – Глеб Сухоцкий. Сборная Республики Крым заняла первое место в командном зачете среди субъектов Российской Федерации.
В марте крымские парапланеристы стали лучшими в России в номинации "Параплан – сверхлегкий полет" во всероссийских соревнованиях по спорту сверхлегкой авиации "Кубок профессионалов", который проходил в поселке Домбай Карачаево-Черкесской Республики.
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