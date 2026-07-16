https://crimea.ria.ru/20260716/krymchanina-zaderzhali-za-prizyvy-k-unichtozheniyu-rossiyskikh-voennykh-1157686597.html
Крымчанина задержали за призывы к уничтожению российских военных
Крымчанина задержали за призывы к уничтожению российских военных - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Крымчанина задержали за призывы к уничтожению российских военных
ФСБ в Крыму задержала жителя поселка Советское за публичное одобрение деятельности Вооруженных сил Украины и призывы к уничтожению российских военнослужащих. Об РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T11:10
2026-07-16T11:10
2026-07-16T11:10
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
новости крыма
крым
экстремизм
закон и право
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/10/1157686734_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e4651ca4d1172498c10a961bb551bfb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. ФСБ в Крыму задержала жителя поселка Советское за публичное одобрение деятельности Вооруженных сил Украины и призывы к уничтожению российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. В гараже задержанного найдена многочисленная атрибутика с украинской символикой, а также флаги и шевроны США. Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""). Комментатору может грозить до 7 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Алушты ответит за осквернение символов воинской славы РоссииБеспрецедентную серию терактов Киева в России сорвали сотрудники ФСБЗавербованному СБУ севастопольцу дали 17 лет за покушение на госизмену
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/10/1157686734_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e6840f4bbfd77baca98bccdc410a5a86.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости крыма, крым, экстремизм, закон и право, видео
Крымчанина задержали за призывы к уничтожению российских военных
В Крыму ФСБ задержала мужчину за призывы к уничтожению российских военных
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. ФСБ в Крыму задержала жителя поселка Советское за публичное одобрение деятельности Вооруженных сил Украины и призывы к уничтожению российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
По информации силовиков, 44-летний мужчина, придерживающийся украинских националистических взглядов, размещал в украинских группах в Telegram комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении российских военнослужащих, и призывал к уничтожению российских военкоматов и "Юнармии".
В гараже задержанного найдена многочисленная атрибутика с украинской символикой, а также флаги и шевроны США.
Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"").
Комментатору может грозить до 7 лет лишения свободы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: