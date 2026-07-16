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Крымчанина задержали за призывы к уничтожению российских военных

Крымчанина задержали за призывы к уничтожению российских военных - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Крымчанина задержали за призывы к уничтожению российских военных

ФСБ в Крыму задержала жителя поселка Советское за публичное одобрение деятельности Вооруженных сил Украины и призывы к уничтожению российских военнослужащих. Об РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T11:10

2026-07-16T11:10

2026-07-16T11:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. ФСБ в Крыму задержала жителя поселка Советское за публичное одобрение деятельности Вооруженных сил Украины и призывы к уничтожению российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. В гараже задержанного найдена многочисленная атрибутика с украинской символикой, а также флаги и шевроны США. Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""). Комментатору может грозить до 7 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Алушты ответит за осквернение символов воинской славы РоссииБеспрецедентную серию терактов Киева в России сорвали сотрудники ФСБЗавербованному СБУ севастопольцу дали 17 лет за покушение на госизмену

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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