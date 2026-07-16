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Крымчанина задержали за призывы к уничтожению российских военных - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Крымчанина задержали за призывы к уничтожению российских военных
Крымчанина задержали за призывы к уничтожению российских военных - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Крымчанина задержали за призывы к уничтожению российских военных
ФСБ в Крыму задержала жителя поселка Советское за публичное одобрение деятельности Вооруженных сил Украины и призывы к уничтожению российских военнослужащих. Об РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T11:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. ФСБ в Крыму задержала жителя поселка Советское за публичное одобрение деятельности Вооруженных сил Украины и призывы к уничтожению российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. В гараже задержанного найдена многочисленная атрибутика с украинской символикой, а также флаги и шевроны США. Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""). Комментатору может грозить до 7 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Алушты ответит за осквернение символов воинской славы РоссииБеспрецедентную серию терактов Киева в России сорвали сотрудники ФСБЗавербованному СБУ севастопольцу дали 17 лет за покушение на госизмену
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости крыма, крым, экстремизм, закон и право, видео
Крымчанина задержали за призывы к уничтожению российских военных

В Крыму ФСБ задержала мужчину за призывы к уничтожению российских военных

11:10 16.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. ФСБ в Крыму задержала жителя поселка Советское за публичное одобрение деятельности Вооруженных сил Украины и призывы к уничтожению российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
По информации силовиков, 44-летний мужчина, придерживающийся украинских националистических взглядов, размещал в украинских группах в Telegram комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении российских военнослужащих, и призывал к уничтожению российских военкоматов и "Юнармии".
В гараже задержанного найдена многочисленная атрибутика с украинской символикой, а также флаги и шевроны США.
Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"").
Комментатору может грозить до 7 лет лишения свободы.
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