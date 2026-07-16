https://crimea.ria.ru/20260716/kogda-krym-poluchit-subsidii-na-zakupku-topliva---otvet-aksenova-1157694620.html

Когда Крым получит субсидии на закупку топлива - ответ Аксенова

Когда Крым получит субсидии на закупку топлива - ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Когда Крым получит субсидии на закупку топлива - ответ Аксенова

Федеральные органы власти завершают проработку поручения президента России Владимира Путина о предоставлении Крыму субсидии на закупку топлива. Об этом в... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T14:32

2026-07-16T14:32

2026-07-16T14:49

дефицит топлива в крыму

крым

новости крыма

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субсидии

топливо

топливо в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Федеральные органы власти завершают проработку поручения президента России Владимира Путина о предоставлении Крыму субсидии на закупку топлива. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, сейчас подтверждаются расчеты по субсидии.Ранее президент России поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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