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Какой сегодня праздник: 16 июля
Какой сегодня праздник: 16 июля - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Какой сегодня праздник: 16 июля
В этот день в 1054 году произошел Великий раскол Христианской Церкви на римско-католическую и православную. Свои дни рождения отмечают Павел Глоба и Григорий... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-16T00:00
2026-07-16T00:00
2026-07-15T12:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В этот день в 1054 году произошел Великий раскол Христианской Церкви на римско-католическую и православную. Свои дни рождения отмечают Павел Глоба и Григорий Лепс.Что празднуют в мире16 июля в России отмечают День рисования на асфальте. Можно смело вооружаться цветными мелками и рисовать, что душе угодно. Этот праздник дает возможность стереть все плохое, уныние и печаль. Для этого нужно сначала изобразить грустный рисунок, а затем закрасить его веселым.Еще сегодня можно отметить День вкусной еды, День благодарности морской свинке и поздравить с именинами Филиппов, Анатолиев, Василиев, Константинов, Александров.Знаменательные событияВ 1054 году произошел Великий раскол Христианской Церкви на римско-католическую и православную. Римский Папа Лев IX направил в Константинополь своих послов-легатов в для разрешения конфликта, начало которому было положено закрытием в 1053 году латинских церквей в Константинополе. Однако найти путь к примирению не удалось. 16 июля в соборе Святой Софии папские легаты объявили о низложении Константинопольского патриарха Михаила Кирулария и его отлучении от Церкви. В ответ на это патриарх предал анафеме папу и его легатов.В 1819 году началась кругосветная экспедиция под командованием Лазарева и Беллинсгаузена. Их поход справедливо считается одной из самых важных и трудных антарктических экспедиций. Корабли прошли 4 тысячи 972 мили – путь, в два с четвертью раза превышающий длину экватора. Плавание продолжалось более 750 суток.16 июля 1945 года на полигоне близ Лос-Аламоса (США, Нью-Мексико) был произведен наземный взрыв первого в мире атомного устройства. Вспышка от него виднелась на расстоянии 290 км, а звук был слышен на расстоянии до 160 км.В 1965-ом состоялось торжественное открытие автомобильного туннеля под Монбланом – высочайшей вершиной Альп (4807 м), связавшего два курортных центра: Курмайор в Италии и Шамони во Франции. Строительство продолжалось восемь лет. Его длина составила 11,6 километра, а ширина – 8,6 метра. Высота скалы над туннелем превышает два километра.Кто родилсяСегодня свой день рождения отмечает астролог с мировым именем Павел Глоба. Известность ему принесли прогнозы и гороскопы, в которых предсказывается будущее. Российского "Нострадамуса" научил предсказывать будущее его родной дед Иван Гантимуров – астролог, врач и человек энциклопедических знаний, он передал внуку старинные астрологические книги, из которых тот и сегодня черпает информацию.В 1962 году родился российский эстрадный певец, композитор, Народный артист России Григорий Лепс. Первый альбом певца под названием "Храни Вас Бог" был выпущен в 1995 году. В 2008 году получил премию "Золотой граммофон" за дуэт со Стасом Пьехой "Она не твоя".Еще в этот день родился советский и российский поэт-песенник, теле- и радиоведущий Андрей Дементьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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праздники и памятные даты, общество, новости, россия, в мире, история
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В этот день в 1054 году произошел Великий раскол Христианской Церкви на римско-католическую и православную. Свои дни рождения отмечают Павел Глоба и Григорий Лепс.
Что празднуют в мире
16 июля в России отмечают День рисования на асфальте. Можно смело вооружаться цветными мелками и рисовать, что душе угодно. Этот праздник дает возможность стереть все плохое, уныние и печаль. Для этого нужно сначала изобразить грустный рисунок, а затем закрасить его веселым.
Еще сегодня можно отметить День вкусной еды, День благодарности морской свинке и поздравить с именинами Филиппов, Анатолиев, Василиев, Константинов, Александров.
Знаменательные события
В 1054 году произошел Великий раскол Христианской Церкви на римско-католическую и православную. Римский Папа Лев IX направил в Константинополь своих послов-легатов в для разрешения конфликта, начало которому было положено закрытием в 1053 году латинских церквей в Константинополе. Однако найти путь к примирению не удалось. 16 июля в соборе Святой Софии папские легаты объявили о низложении Константинопольского патриарха Михаила Кирулария и его отлучении от Церкви. В ответ на это патриарх предал анафеме папу и его легатов.
В 1819 году началась кругосветная экспедиция под командованием Лазарева и Беллинсгаузена. Их поход справедливо считается одной из самых важных и трудных антарктических экспедиций. Корабли прошли 4 тысячи 972 мили – путь, в два с четвертью раза превышающий длину экватора. Плавание продолжалось более 750 суток.
16 июля 1945 года на полигоне близ Лос-Аламоса (США, Нью-Мексико) был произведен наземный взрыв первого в мире атомного устройства. Вспышка от него виднелась на расстоянии 290 км, а звук был слышен на расстоянии до 160 км.
В 1965-ом состоялось торжественное открытие автомобильного туннеля под Монбланом – высочайшей вершиной Альп (4807 м), связавшего два курортных центра: Курмайор в Италии и Шамони во Франции. Строительство продолжалось восемь лет. Его длина составила 11,6 километра, а ширина – 8,6 метра. Высота скалы над туннелем превышает два километра.
Кто родился
Сегодня свой день рождения отмечает астролог с мировым именем Павел Глоба. Известность ему принесли прогнозы и гороскопы, в которых предсказывается будущее. Российского "Нострадамуса" научил предсказывать будущее его родной дед Иван Гантимуров – астролог, врач и человек энциклопедических знаний, он передал внуку старинные астрологические книги, из которых тот и сегодня черпает информацию.
В 1962 году родился российский эстрадный певец, композитор, Народный артист России Григорий Лепс. Первый альбом певца под названием "Храни Вас Бог" был выпущен в 1995 году. В 2008 году получил премию "Золотой граммофон" за дуэт со Стасом Пьехой "Она не твоя".
Еще в этот день родился советский и российский поэт-песенник, теле- и радиоведущий Андрей Дементьев.
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