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Какие объекты попали под удар ВС РФ в Киеве и Одесской области
Какие объекты попали под удар ВС РФ в Киеве и Одесской области - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Какие объекты попали под удар ВС РФ в Киеве и Одесской области
На Украине в результате групповых ударов российских военных разбиты предприятия по сборке БПЛА в Киеве и резервуары с ГСМ в порах Одесской области. Об этом... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T09:30
2026-07-16T09:30
2026-07-16T09:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. На Украине в результате групповых ударов российских военных разбиты предприятия по сборке БПЛА в Киеве и резервуары с ГСМ в порах Одесской области. Об этом сообщил в Министерстве обороны России.Российские военные в ночь на четверг ударили по военным предприятиям, портам и судам на Украине.Кроме того, поражены объекты инфраструктуры в портах "Одесса" и "Южный" Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. В частности, в порту "Одесса" поражены пять резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ.Удары российской армии пришлись и по сухогрузу на переходе морем в порт "Черноморск" и быстроходному катеру сил специальных операций ВСУ в районе острова Змеиный.В течение ночи российская ПВО перехватила и уничтожила 375 украинских беспилотников, в том числе над территорией Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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удары по украине, новости сво, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, киев, одесская область
Какие объекты попали под удар ВС РФ в Киеве и Одесской области
На Украине разбиты предприятия по сборке БПЛА и резервуары с ГСМ