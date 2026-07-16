https://crimea.ria.ru/20260716/kakie-obekty-popali-pod-udar-vs-rf-v-kieve-i-odesskoy-oblasti-1157682810.html

Какие объекты попали под удар ВС РФ в Киеве и Одесской области

Какие объекты попали под удар ВС РФ в Киеве и Одесской области - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Какие объекты попали под удар ВС РФ в Киеве и Одесской области

На Украине в результате групповых ударов российских военных разбиты предприятия по сборке БПЛА в Киеве и резервуары с ГСМ в порах Одесской области. Об этом... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T09:30

2026-07-16T09:30

2026-07-16T09:30

удары по украине

новости сво

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одесская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. На Украине в результате групповых ударов российских военных разбиты предприятия по сборке БПЛА в Киеве и резервуары с ГСМ в порах Одесской области. Об этом сообщил в Министерстве обороны России.Российские военные в ночь на четверг ударили по военным предприятиям, портам и судам на Украине.Кроме того, поражены объекты инфраструктуры в портах "Одесса" и "Южный" Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. В частности, в порту "Одесса" поражены пять резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ.Удары российской армии пришлись и по сухогрузу на переходе морем в порт "Черноморск" и быстроходному катеру сил специальных операций ВСУ в районе острова Змеиный.В течение ночи российская ПВО перехватила и уничтожила 375 украинских беспилотников, в том числе над территорией Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260716/vzryvy-na-ukraine---v-kieve-polykhayut-pozhary-1157679643.html

киев

одесская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, новости сво, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, киев, одесская область