https://crimea.ria.ru/20260716/kak-zaschischayut-energoobekty-kryma-i-chto-budet-so-svetom-zimoy--otvet-razvozhaeva-1157707439.html

Как защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева

Как защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Как защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева

Для защиты энергообъектов Крыма и Севастополя делается все возможное, также до начала холодов будут разработаны меры по созданию локальной генерации для... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T19:35

2026-07-16T19:35

2026-07-16T19:35

михаил развожаев

севастополь

крым

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Для защиты энергообъектов Крыма и Севастополя делается все возможное, также до начала холодов будут разработаны меры по созданию локальной генерации для обеспечения светом жилых домов. Об этом в эфире севастопольского телеканала "СТВ" заявил губернатор города Михаил Развожаев."Военные, наши мобильные огневые группы и все силы, которые задействованы в обороне города, в обороне Крымского полуострова, делают все, что возможно. Но, к сожалению, количество, интенсивность и объем атак возрастает", – сказал Развожаев.Он подчеркнул, что прогнозировать дельнейшую ситуацию сейчас сложно. При этом все меры для защиты энергообъектов предпринимаются.Эта задача должна быть выполнена до начала осенне-зимнего периода, уточнил он.ВСУ усилили атаки на энергетику Крыма и Севастополя. Так, 14 июля в результате масштабной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру Севастополя часть города осталась без электроснабжения. В городе ограничивают энергоснабжение потребителей.В Республике Крым из-за ударов беспилотников ВСУ по энергетической и транспортной инфраструктуре ситуация в ряде районов остается сложной, сообщил в четверг глава РК Сергей Аксенов.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваИсторик сравнил террор Крыма Украиной с фашистской блокадой ЛенинградаВ Крыму ввели дополнительные ограничения электроснабжения

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму