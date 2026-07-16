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Как защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Как защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева
Как защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Как защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева
Для защиты энергообъектов Крыма и Севастополя делается все возможное, также до начала холодов будут разработаны меры по созданию локальной генерации для... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T19:35
2026-07-16T19:35
михаил развожаев
севастополь
крым
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
энергосистема крыма
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Для защиты энергообъектов Крыма и Севастополя делается все возможное, также до начала холодов будут разработаны меры по созданию локальной генерации для обеспечения светом жилых домов. Об этом в эфире севастопольского телеканала "СТВ" заявил губернатор города Михаил Развожаев."Военные, наши мобильные огневые группы и все силы, которые задействованы в обороне города, в обороне Крымского полуострова, делают все, что возможно. Но, к сожалению, количество, интенсивность и объем атак возрастает", – сказал Развожаев.Он подчеркнул, что прогнозировать дельнейшую ситуацию сейчас сложно. При этом все меры для защиты энергообъектов предпринимаются.Эта задача должна быть выполнена до начала осенне-зимнего периода, уточнил он.ВСУ усилили атаки на энергетику Крыма и Севастополя. Так, 14 июля в результате масштабной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру Севастополя часть города осталась без электроснабжения. В городе ограничивают энергоснабжение потребителей.В Республике Крым из-за ударов беспилотников ВСУ по энергетической и транспортной инфраструктуре ситуация в ряде районов остается сложной, сообщил в четверг глава РК Сергей Аксенов.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваИсторик сравнил террор Крыма Украиной с фашистской блокадой ЛенинградаВ Крыму ввели дополнительные ограничения электроснабжения
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михаил развожаев, севастополь, крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму
Как защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева

Для защиты энергообъектов Крыма и Севастополя делается все возможное – Развожаев

19:35 16.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма. Архивное фото
Энергетические объекты Крыма. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Для защиты энергообъектов Крыма и Севастополя делается все возможное, также до начала холодов будут разработаны меры по созданию локальной генерации для обеспечения светом жилых домов. Об этом в эфире севастопольского телеканала "СТВ" заявил губернатор города Михаил Развожаев.
"Военные, наши мобильные огневые группы и все силы, которые задействованы в обороне города, в обороне Крымского полуострова, делают все, что возможно. Но, к сожалению, количество, интенсивность и объем атак возрастает", – сказал Развожаев.
Он подчеркнул, что прогнозировать дельнейшую ситуацию сейчас сложно. При этом все меры для защиты энергообъектов предпринимаются.
"Конечно, мы делаем все возможное для того, чтобы не ухудшилась ситуация, и чтобы она постепенно восстанавливалась. Большой разный пласт работы, в том числе по децентрализации энергетической системы… В подробности вдаваться не буду, но идея в том, чтобы создать как можно больше локальных точек для создания генерации электричества в жилых массивах, чтобы мы имели альтернативу промышленному большому питанию", – проинформировал губернатор.
Эта задача должна быть выполнена до начала осенне-зимнего периода, уточнил он.
ВСУ усилили атаки на энергетику Крыма и Севастополя. Так, 14 июля в результате масштабной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру Севастополя часть города осталась без электроснабжения. В городе ограничивают энергоснабжение потребителей.
В Республике Крым из-за ударов беспилотников ВСУ по энергетической и транспортной инфраструктуре ситуация в ряде районов остается сложной, сообщил в четверг глава РК Сергей Аксенов.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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