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Из-за атак ВСУ на инфраструктуру Крыма ситуация в районах остается сложной - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Из-за атак ВСУ на инфраструктуру Крыма ситуация в районах остается сложной
Из-за атак ВСУ на инфраструктуру Крыма ситуация в районах остается сложной - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Из-за атак ВСУ на инфраструктуру Крыма ситуация в районах остается сложной
Из-за атак ВСУ на инфраструктуру Крыма ситуация в некоторых районах остается сложной. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T15:43
2026-07-16T15:54
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Из-за атак ВСУ на инфраструктуру Крыма ситуация в некоторых районах остается сложной. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. В частности, в Черноморском и Раздольненском районах профильные службы прилагают колоссальные усилия для устранения проблем, заверил он. И подчеркнул, что в публичном поле можно озвучивать не все решения. Но все, что касается выстраивания коммуникации между органами власти, депутатским корпусом и жителями, должно работать как часы.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помочь промышленным предприятиям Крыма в ЧС: все о субсидии и новых мерахРежим ЧС в Крыму не отменяет трудовое законодательство – экспертТакой сплоченности нет нигде в мире: что показала ЧС в Крыму
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сергей аксенов, новости крыма, атаки всу на крым, крым, инфраструктура
Из-за атак ВСУ на инфраструктуру Крыма ситуация в районах остается сложной

Аксенов: из-за атак ВСУ на инфраструктуру Крыма ситуация в районах остается сложной

15:43 16.07.2026 (обновлено: 15:54 16.07.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Из-за атак ВСУ на инфраструктуру Крыма ситуация в некоторых районах остается сложной. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"К сожалению, в некоторых районах Крыма из-за атак врага на инфраструктуру ситуация остается сложной, есть определенные трудности", – написал глава Крыма в своем канале в МАКС.
В частности, в Черноморском и Раздольненском районах профильные службы прилагают колоссальные усилия для устранения проблем, заверил он. И подчеркнул, что в публичном поле можно озвучивать не все решения. Но все, что касается выстраивания коммуникации между органами власти, депутатским корпусом и жителями, должно работать как часы.

"Убираем бюрократию. По любой ситуации: получение пособий и так далее – убрать максимально. Снимаем контрольные проверки, нагрузки со всех должностных лиц. Все проверяем только то, где есть угроза жизни и здоровью. Все остальное всем службам плановые проверки приостановить – бюрократию, письма – все приостановить", –сказал Аксенов.

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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Сергей АксеновНовости КрымаАтаки ВСУ на КрымКрымИнфраструктура
 
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