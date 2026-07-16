Из-за атак ВСУ на инфраструктуру Крыма ситуация в районах остается сложной
Аксенов: из-за атак ВСУ на инфраструктуру Крыма ситуация в районах остается сложной
15:43 16.07.2026 (обновлено: 15:54 16.07.2026)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Из-за атак ВСУ на инфраструктуру Крыма ситуация в некоторых районах остается сложной. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"К сожалению, в некоторых районах Крыма из-за атак врага на инфраструктуру ситуация остается сложной, есть определенные трудности", – написал глава Крыма в своем канале в МАКС.
В частности, в Черноморском и Раздольненском районах профильные службы прилагают колоссальные усилия для устранения проблем, заверил он. И подчеркнул, что в публичном поле можно озвучивать не все решения. Но все, что касается выстраивания коммуникации между органами власти, депутатским корпусом и жителями, должно работать как часы.
"Убираем бюрократию. По любой ситуации: получение пособий и так далее – убрать максимально. Снимаем контрольные проверки, нагрузки со всех должностных лиц. Все проверяем только то, где есть угроза жизни и здоровью. Все остальное всем службам плановые проверки приостановить – бюрократию, письма – все приостановить", –сказал Аксенов.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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