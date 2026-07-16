https://crimea.ria.ru/20260716/iz-za-atak-vsu-na-infrastrukturu-kryma-situatsiya-v-rayonakh-ostaetsya-slozhnoy--1157699242.html

Из-за атак ВСУ на инфраструктуру Крыма ситуация в районах остается сложной

Из-за атак ВСУ на инфраструктуру Крыма ситуация в районах остается сложной - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Из-за атак ВСУ на инфраструктуру Крыма ситуация в районах остается сложной

Из-за атак ВСУ на инфраструктуру Крыма ситуация в некоторых районах остается сложной. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T15:43

2026-07-16T15:43

2026-07-16T15:54

сергей аксенов

новости крыма

атаки всу на крым

крым

инфраструктура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Из-за атак ВСУ на инфраструктуру Крыма ситуация в некоторых районах остается сложной. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. В частности, в Черноморском и Раздольненском районах профильные службы прилагают колоссальные усилия для устранения проблем, заверил он. И подчеркнул, что в публичном поле можно озвучивать не все решения. Но все, что касается выстраивания коммуникации между органами власти, депутатским корпусом и жителями, должно работать как часы.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помочь промышленным предприятиям Крыма в ЧС: все о субсидии и новых мерахРежим ЧС в Крыму не отменяет трудовое законодательство – экспертТакой сплоченности нет нигде в мире: что показала ЧС в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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