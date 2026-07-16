https://crimea.ria.ru/20260716/gruppovye-vmesto-massirovannykh-kak-i-pochemu-izmenilis-udary-vs-rf-1157707173.html

Групповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ

Групповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Групповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ

Тот факт, что ВС РФ стали наносить групповые, а не массированные удары по целям на Украине, свидетельствует об очень важных для успеха СВО аспектах. Об этом в... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T20:14

2026-07-16T20:14

2026-07-16T20:14

алексей самойлов

удары по украине

вооруженные силы россии

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Тот факт, что ВС РФ стали наносить групповые, а не массированные удары по целям на Украине, свидетельствует об очень важных для успеха СВО аспектах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политический и военный эксперт, руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина" Алексей Самойлов.Утром 16 июля Минобороны РФ в очередной раз сообщило о нанесении армией России групповых ударов по целям на Украине, в ходе которых высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования были поражены предприятия в Киеве, работающие на ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и плавстредства.Групповой удар – это удар конкретными силами и средствами по четко обозначенному ряду целей, причем очень ограниченным количеством средств поражения, объяснил Самойлов. И тот факт, что теперь речь идет именно о групповых ударах, а не массированных, как было раньше, свидетельствует, что ВС РФ имеют такую возможность, добавил он.Это, в свою очередь, свидетельствует прежде всего о том, что система ПВО и ПРО у противника почти отсутствует – "мы ее просто уничтожили", заметил он. За исключением тех малочисленных устройств, которыми глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает защитить себя и приспешников."И сейчас противник боится зафиксировать свое ПВО, обнаружить цель, проявить себя как-то, потому что это сразу значит обнаружение радиолокационного сигнала, и мы тут же уничтожим его средства ПРО. И он (Зеленский – ред.) держит их где-то у себя в секрете – только для защиты себя любимого и высшего руководства", – считает Самойлов.Кроме того, учащение групповых ударов ВС РФ по объектам на Украине, в первую очередь в Киеве и Киевской области, Одессе и Одесской области, говорит о том, что нам известно досконально, где располагаются значимые для нас цели и как их ликвидировать малыми силами."То есть... очень радует, как работает сегодня разведка", – резюмировал он.Ранее политолог Павел Шипилин, комментируя удары ВС РФ по объектам в Одессе и Николаеве, заявил, что Украина без выхода к Черному морю абсолютно не нужна Западу. А потому уничтожение там портовой инфраструктуры ВСУ и взятие этого региона под контроль России является тактической задачей СВО, которая не только существенно обезопасит Крым и Черноморской флот, но и приблизит успех всей спецоперации.Противник почувствует: Путин пообещал мощные ответные удары по УкраинеГрупповые удары ВС РФ на неделеВооруженные силы России в июле ужесточили удары по южным рубежам ВСУ, в частности в Одессе и Николаеве, а также в Киеве. Удары наносятся по портам, складам и прочим объектам, которые используются для снабжения украинской армии вооружением, производства средств поражения и пр.Так, 11 июля сообщалось, что ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по таким целям. В результате в Одесской области были поражены три порта: "Черноморск", "Южный" и "Измаил". А в Киеве – предприятие "Аэродрон", которое специализируется на разработке и производстве тяжелых БПЛА высокой грузоподъемности и большой дальности.12 июля Минобороны вновь сообщило о групповом ударе по портовой инфраструктуре в Одессе и области. По данным ведомства, были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины. Кроме того, под удар попали два сухогруза и паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия.13 июля военное ведомство России вновь сообщило о нанесении ночью группового удара по портам в Одесской области. На этот раз, помимо портовой инфраструктуры, были поражены два морских парома типа "РО-РО" и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также коллекторное судно проекта 416 "Шостка" и плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.14 июля очередным групповым ударом в Киеве были поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и БПЛА. В частности, было поражено промышленное предприятие "УкрАрмоТех" – одно из основных производств на Украине по сборке боевых частей для БПЛА и ракет различного типа. Также были разбиты объекты инфраструктуры в порту "Южный" Одесской области и поражены 12 грузовиков и бензовоз в Черном море в районе порта.15 июля в ходе нанесения групповых ударов ВС РФ поразили в портах "Черноморск" и "Днепро-Бугский" четыре морских судна, осуществлявших доставку грузов в интересах ВСУ, объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ, а также цеха по производству и сборке беспилотников, в том числе беспилотников средней дальности UJ-22 компании "Укрджет".16 июля Минобороны РФ сообщило о поражении в результате нанесения групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования предприятий ВСУ в Киеве. В частности, поражено промпредприятие компании "Рапид", осуществляющее сборку и хранение БПЛА, а также комплектующих для их производства. А также склад хранения БПЛА предприятия "Киев-1", на котором собирали беспилотники "Лютый" и "Лелека-100".Кроме того, групповым ударом поражены объекты инфраструктуры в портах "Одесса" и "Южный", используемые для разгрузки и хранения грузов для ВСУ, в том числе 5 резервуаров с ГСМ. Также на переходе морем в порт "Черноморск" был поражен сухогруз и быстроходный катер сил специальных операций ВСУ – в районе острова Змеиный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не только Крым: чем важны удары армии России по портам Одессы Новое качество конфликта: зачем ВСУ бьют по мирным объектам в РоссииЗапас прочности энергосистемы РФ один из самых высоких в мире – ПутинСоздание полосы безопасности на Украине идет планомерно - Песков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей самойлов, удары по украине, вооруженные силы россии, новости сво