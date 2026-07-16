https://crimea.ria.ru/20260716/gruppovye-vmesto-massirovannykh-kak-i-pochemu-izmenilis-udary-vs-rf-1157707173.html
Групповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ
Групповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Групповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ
Тот факт, что ВС РФ стали наносить групповые, а не массированные удары по целям на Украине, свидетельствует об очень важных для успеха СВО аспектах. Об этом в... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T20:14
2026-07-16T20:14
2026-07-16T20:14
алексей самойлов
удары по украине
вооруженные силы россии
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Тот факт, что ВС РФ стали наносить групповые, а не массированные удары по целям на Украине, свидетельствует об очень важных для успеха СВО аспектах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политический и военный эксперт, руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина" Алексей Самойлов.Утром 16 июля Минобороны РФ в очередной раз сообщило о нанесении армией России групповых ударов по целям на Украине, в ходе которых высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования были поражены предприятия в Киеве, работающие на ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и плавстредства.Групповой удар – это удар конкретными силами и средствами по четко обозначенному ряду целей, причем очень ограниченным количеством средств поражения, объяснил Самойлов. И тот факт, что теперь речь идет именно о групповых ударах, а не массированных, как было раньше, свидетельствует, что ВС РФ имеют такую возможность, добавил он.Это, в свою очередь, свидетельствует прежде всего о том, что система ПВО и ПРО у противника почти отсутствует – "мы ее просто уничтожили", заметил он. За исключением тех малочисленных устройств, которыми глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает защитить себя и приспешников."И сейчас противник боится зафиксировать свое ПВО, обнаружить цель, проявить себя как-то, потому что это сразу значит обнаружение радиолокационного сигнала, и мы тут же уничтожим его средства ПРО. И он (Зеленский – ред.) держит их где-то у себя в секрете – только для защиты себя любимого и высшего руководства", – считает Самойлов.Кроме того, учащение групповых ударов ВС РФ по объектам на Украине, в первую очередь в Киеве и Киевской области, Одессе и Одесской области, говорит о том, что нам известно досконально, где располагаются значимые для нас цели и как их ликвидировать малыми силами."То есть... очень радует, как работает сегодня разведка", – резюмировал он.Ранее политолог Павел Шипилин, комментируя удары ВС РФ по объектам в Одессе и Николаеве, заявил, что Украина без выхода к Черному морю абсолютно не нужна Западу. А потому уничтожение там портовой инфраструктуры ВСУ и взятие этого региона под контроль России является тактической задачей СВО, которая не только существенно обезопасит Крым и Черноморской флот, но и приблизит успех всей спецоперации.Противник почувствует: Путин пообещал мощные ответные удары по УкраинеГрупповые удары ВС РФ на неделеВооруженные силы России в июле ужесточили удары по южным рубежам ВСУ, в частности в Одессе и Николаеве, а также в Киеве. Удары наносятся по портам, складам и прочим объектам, которые используются для снабжения украинской армии вооружением, производства средств поражения и пр.Так, 11 июля сообщалось, что ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по таким целям. В результате в Одесской области были поражены три порта: "Черноморск", "Южный" и "Измаил". А в Киеве – предприятие "Аэродрон", которое специализируется на разработке и производстве тяжелых БПЛА высокой грузоподъемности и большой дальности.12 июля Минобороны вновь сообщило о групповом ударе по портовой инфраструктуре в Одессе и области. По данным ведомства, были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины. Кроме того, под удар попали два сухогруза и паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия.13 июля военное ведомство России вновь сообщило о нанесении ночью группового удара по портам в Одесской области. На этот раз, помимо портовой инфраструктуры, были поражены два морских парома типа "РО-РО" и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также коллекторное судно проекта 416 "Шостка" и плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.14 июля очередным групповым ударом в Киеве были поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и БПЛА. В частности, было поражено промышленное предприятие "УкрАрмоТех" – одно из основных производств на Украине по сборке боевых частей для БПЛА и ракет различного типа. Также были разбиты объекты инфраструктуры в порту "Южный" Одесской области и поражены 12 грузовиков и бензовоз в Черном море в районе порта.15 июля в ходе нанесения групповых ударов ВС РФ поразили в портах "Черноморск" и "Днепро-Бугский" четыре морских судна, осуществлявших доставку грузов в интересах ВСУ, объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ, а также цеха по производству и сборке беспилотников, в том числе беспилотников средней дальности UJ-22 компании "Укрджет".16 июля Минобороны РФ сообщило о поражении в результате нанесения групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования предприятий ВСУ в Киеве. В частности, поражено промпредприятие компании "Рапид", осуществляющее сборку и хранение БПЛА, а также комплектующих для их производства. А также склад хранения БПЛА предприятия "Киев-1", на котором собирали беспилотники "Лютый" и "Лелека-100".Кроме того, групповым ударом поражены объекты инфраструктуры в портах "Одесса" и "Южный", используемые для разгрузки и хранения грузов для ВСУ, в том числе 5 резервуаров с ГСМ. Также на переходе морем в порт "Черноморск" был поражен сухогруз и быстроходный катер сил специальных операций ВСУ – в районе острова Змеиный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не только Крым: чем важны удары армии России по портам Одессы Новое качество конфликта: зачем ВСУ бьют по мирным объектам в РоссииЗапас прочности энергосистемы РФ один из самых высоких в мире – ПутинСоздание полосы безопасности на Украине идет планомерно - Песков
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алексей самойлов, удары по украине, вооруженные силы россии, новости сво
Групповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ
Учащение групповых ударов по объектам на Украине сигнализирует о важных изменениях в СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым.
Тот факт, что ВС РФ стали наносить групповые, а не массированные удары по целям на Украине, свидетельствует об очень важных для успеха СВО аспектах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил политический и военный эксперт, руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина" Алексей Самойлов.
Утром 16 июля Минобороны РФ в очередной раз сообщило о нанесении армией России групповых ударов по целям на Украине, в ходе которых высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования были поражены предприятия в Киеве, работающие на ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и плавстредства.
Групповой удар – это удар конкретными силами и средствами по четко обозначенному ряду целей, причем очень ограниченным количеством средств поражения, объяснил Самойлов. И тот факт, что теперь речь идет именно о групповых ударах, а не массированных, как было раньше, свидетельствует, что ВС РФ имеют такую возможность, добавил он.
"Это значит, что мы сейчас можем наносить не массированные удары, когда пускали 300, 400, 600, 700 беспилотников, которые перегружали систему ПВО и ПРО и фактически являлись прикрытием средств поражения, которые шли за ними, во втором эшелоне. То есть мы сейчас без беспилотников просто берем и уничтожаем... точечными снайперскими ударами те цели, которые обнаружила разведка", – сказал Самойлов.
Это, в свою очередь, свидетельствует прежде всего о том, что система ПВО и ПРО у противника почти отсутствует – "мы ее просто уничтожили", заметил он. За исключением тех малочисленных устройств, которыми глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает защитить себя и приспешников.
"И сейчас противник боится зафиксировать свое ПВО, обнаружить цель, проявить себя как-то, потому что это сразу значит обнаружение радиолокационного сигнала, и мы тут же уничтожим его средства ПРО. И он (Зеленский – ред.) держит их где-то у себя в секрете – только для защиты себя любимого и высшего руководства", – считает Самойлов.
Кроме того, учащение групповых ударов ВС РФ по объектам на Украине, в первую очередь в Киеве и Киевской области, Одессе и Одесской области, говорит о том, что нам известно досконально, где располагаются значимые для нас цели и как их ликвидировать малыми силами.
"То есть... очень радует, как работает сегодня разведка", – резюмировал он.
Ранее политолог Павел Шипилин, комментируя
удары ВС РФ по объектам в Одессе и Николаеве, заявил, что Украина без выхода к Черному морю абсолютно не нужна Западу. А потому уничтожение там портовой инфраструктуры ВСУ и взятие этого региона под контроль России является тактической задачей СВО, которая не только существенно обезопасит Крым и Черноморской флот, но и приблизит успех всей спецоперации.
Групповые удары ВС РФ на неделе
Вооруженные силы России в июле ужесточили удары по южным рубежам ВСУ, в частности в Одессе и Николаеве, а также в Киеве. Удары наносятся по портам, складам и прочим объектам, которые используются для снабжения украинской армии вооружением, производства средств поражения и пр.
Так, 11 июля
сообщалось, что ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по таким целям. В результате
в Одесской области были поражены три порта: "Черноморск", "Южный" и "Измаил". А в Киеве – предприятие "Аэродрон", которое специализируется на разработке и производстве тяжелых БПЛА высокой грузоподъемности и большой дальности.
12 июля
Минобороны вновь сообщило о групповом ударе по портовой инфраструктуре в Одессе и области. По данным ведомства, были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины. Кроме того
, под удар попали два сухогруза и паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия.
13 июля
военное ведомство России вновь сообщило о нанесении ночью группового удара по портам в Одесской области. На этот раз, помимо портовой инфраструктуры, были поражены два морских парома типа "РО-РО" и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также коллекторное судно проекта 416 "Шостка" и плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.
14 июля
очередным групповым ударом в Киеве были поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и БПЛА. В частности, было поражено промышленное предприятие "УкрАрмоТех"
– одно из основных производств на Украине по сборке боевых частей для БПЛА и ракет различного типа. Также были разбиты
объекты инфраструктуры в порту "Южный" Одесской области и поражены 12 грузовиков и бензовоз в Черном море в районе порта.
15 июля
в ходе нанесения групповых ударов ВС РФ поразили в портах "Черноморск" и "Днепро-Бугский" четыре морских судна, осуществлявших доставку грузов в интересах ВСУ, объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ, а также цеха по производству и сборке беспилотников, в том числе беспилотников средней дальности UJ-22 компании "Укрджет".
16 июля
Минобороны РФ сообщило о поражении в результате нанесения групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования предприятий ВСУ в Киеве. В частности, поражено промпредприятие компании "Рапид", осуществляющее сборку и хранение БПЛА, а также комплектующих для их производства. А также склад хранения БПЛА предприятия "Киев-1", на котором собирали беспилотники "Лютый" и "Лелека-100".
Кроме того, групповым ударом
поражены объекты инфраструктуры в портах "Одесса" и "Южный", используемые для разгрузки и хранения грузов для ВСУ, в том числе 5 резервуаров с ГСМ. Также на переходе морем в порт "Черноморск" был поражен сухогруз и быстроходный катер сил специальных операций ВСУ – в районе острова Змеиный.
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