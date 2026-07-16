https://crimea.ria.ru/20260716/gibel-eks-mera-luganska-rassledovanie-dela-o-terakte-zaversheno-1157681011.html

Гибель экс-мэра Луганска: расследование дела о теракте завершено

Гибель экс-мэра Луганска: расследование дела о теракте завершено - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Гибель экс-мэра Луганска: расследование дела о теракте завершено

В Луганске завершилось расследование уголовного дела о теракте, совершенном в июле 2025 года, в результате которого погиб экс-глава администрации города Манолис РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T08:34

2026-07-16T08:34

2026-07-16T08:34

луганская народная республика (лнр)

теракт

ск рф (следственный комитет российской федерации)

закон и право

луганск

взрыв

манолис пилавов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Луганске завершилось расследование уголовного дела о теракте, совершенном в июле 2025 года, в результате которого погиб экс-глава администрации города Манолис Пилавов. Материалы дела направлены в суд. Об этом сообщили в Следственном комитете России.3 июля 2025 года в центре Луганска прогремел взрыв. Следственный комитет России по Луганской Народной Республике возбудил уголовное дело в связи с инцидентом. Следком РФ квалифицировал взрыв как террористический акт."Следствием установлено, что в феврале 2022 года организаторы теракта, действовавшие с территории Украины, начали подготовку к его совершению. В качестве объекта преступного посягательства они выбрали бывшего мэра Луганска", – говорится в сообщении.К исполнению привлекли мужчину – он согласился подготовить теракт за материальное вознаграждение. По советам кураторов мужчина собрал техническое устройство для взрыва и даже модернизировал переданный ему дистанционный пульт управления, чтобы увеличить радиус применения взрывчатки.Также к совершению преступления привлекли жительницу города Брянки, которая по указанию куратора забрала рюкзак с подготовленным взрывным устройством и отправилась на встречу с Пилавовым.3 июля 2025 года фигурант, находясь вблизи места теракта, привел в действие взрывное устройство с помощью дистанционного пульта, а затем скрылся. Экс-мэр Луганска и женщина погибли.Уголовное дело расследовалось по статьям "террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение смерти"; "незаконные изготовление, передача, хранение взрывных устройств". В основу доказательственной базы легли заключение взрывотехнической экспертизы, анализ переводов денежных средств, осмотры видеозаписей с камер видеонаблюдения, показания свидетелей, признательные показания фигуранта и другое."Уголовное дело в отношении исполнителя теракта направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск", – рассказали в Следкоме РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ пытался атаковать подстанцию "скорой" в Лисичанске, но упалБоевики убили 10-летнего ребенка и семерых взрослых в ДНРВСУ ударили по рынку в Старобельске: есть жертвы

луганская народная республика (лнр)

луганск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), теракт, ск рф (следственный комитет российской федерации), закон и право, луганск, взрыв, манолис пилавов