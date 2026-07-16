https://crimea.ria.ru/20260716/gde-v-sevastopole-otklyuchat-svet-iz-za-remonta-1157680764.html
Где в Севастополе отключат свет из-за ремонта
Где в Севастополе отключат свет из-за ремонта - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Где в Севастополе отключат свет из-за ремонта
В четверг, 16 июля, еще по ряду адресов в Севастополе будет ограничена подача электроэнергии для выполнения неотложных работ. Об этом сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T08:27
2026-07-16T08:27
2026-07-16T08:27
севастополь
новости севастополя
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
севастопольэнерго
электричество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В четверг, 16 июля, еще по ряду адресов в Севастополе будет ограничена подача электроэнергии для выполнения неотложных работ. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Накануне стало известно, что 16 июля в Севастополе будет временно ограничена подача электроэнергии на двух десятках улицах, а также в двух СНТ. Это связано с необходимостью выполнения неотложных работ.В частности, с 09:00 до 18:00 без света останутся улицы и переулки в селе Орлиное:- переулок Дачный 2-Б, 2-А, 4-8 (чет), 7-А, 3-9 (нечет), кад. 695, 882, 883;- ул. Зеленая, 4-12 (чет), 20, 3-А, 1;- ул. Крымская, 4-А, 2-10 (чет), 3-А, 1-13 (нечет), кад. 686;- ул. Молодежная, 3, 10-Б, 2-Ж/1, 2-Ж/3, 2-Д, 8-А, 6-А, 2-Б, 2-В, 2-Ж/2;- ул. Полевая, 34-44 (чет), 31-43 (нечет), кад. 694, 695;- ул. Тенистая, 26, 36, 15, 41-А, 33, 35, 43-51 (нечет), 55, 59, 39-А;- ул. Тюкова, 61, 1-А;- ул. Амет-Хана Султана, 20-А, 2-36 (чет), 1-27 (нечет);- ул. Кацюбы, 4-А;- ул. Высоцкого, 2-10 (чет), 14, 15, 18-24 (чет), 1-Б, 1-29 (нечет);- ул. Исмаила Гаспринского, 1, 6-А, 2-10 (чет), 14;- СТ "Нива-2006", 36, 36-А, 27, 35, 71, 87, 96-А, 54, 1-А, 8;- КСП "Красный Октябрь", кад. 112-116 (чет), 124, 113, 115, 121, 177, 739, 747, 74, 392, 69, 693, 695, 5, 753, 928/1, 928/2, 754, 739.Также запланировано отключение электроэнергии в указанный период в селе Кизиловом, СТ "Байдарская долина".По некоторым адресам работы в Севастополе отменены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабженияВ Севастополе в четверг можно будет заправить АИ-92 по старым QR-кодамВ Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили лить в канистры
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севастополь, новости севастополя, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, севастопольэнерго, электричество
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В четверг, 16 июля, еще по ряду адресов в Севастополе будет ограничена подача электроэнергии для выполнения неотложных работ. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".
Накануне стало известно, что 16 июля в Севастополе будет временно ограничена подача электроэнергии на двух десятках улицах, а также в двух СНТ. Это связано с необходимостью выполнения неотложных работ.
В частности, с 09:00 до 18:00 без света останутся улицы и переулки в селе Орлиное:
- переулок Дачный 2-Б, 2-А, 4-8 (чет), 7-А, 3-9 (нечет), кад. 695, 882, 883;
- ул. Зеленая, 4-12 (чет), 20, 3-А, 1;
- ул. Крымская, 4-А, 2-10 (чет), 3-А, 1-13 (нечет), кад. 686;
- ул. Молодежная, 3, 10-Б, 2-Ж/1, 2-Ж/3, 2-Д, 8-А, 6-А, 2-Б, 2-В, 2-Ж/2;
- ул. Полевая, 34-44 (чет), 31-43 (нечет), кад. 694, 695;
- ул. Тенистая, 26, 36, 15, 41-А, 33, 35, 43-51 (нечет), 55, 59, 39-А;
- ул. Амет-Хана Султана, 20-А, 2-36 (чет), 1-27 (нечет);
- ул. Высоцкого, 2-10 (чет), 14, 15, 18-24 (чет), 1-Б, 1-29 (нечет);
- ул. Исмаила Гаспринского, 1, 6-А, 2-10 (чет), 14;
- СТ "Нива-2006", 36, 36-А, 27, 35, 71, 87, 96-А, 54, 1-А, 8;
- КСП "Красный Октябрь", кад. 112-116 (чет), 124, 113, 115, 121, 177, 739, 747, 74, 392, 69, 693, 695, 5, 753, 928/1, 928/2, 754, 739.
Также запланировано отключение электроэнергии в указанный период в селе Кизиловом, СТ "Байдарская долина".
По некоторым адресам
работы в Севастополе отменены.
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