https://crimea.ria.ru/20260716/gde-v-krymu-16-iyulya-budet-benzin-v-svobodnoy-prodazhe--1157683400.html

Где в Крыму 16 июля будет бензин в свободной продаже

Где в Крыму 16 июля будет бензин в свободной продаже - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Где в Крыму 16 июля будет бензин в свободной продаже

В четверг, 16 июля, в городах и районах Крыма будет бензин в свободной продаже на некоторых автозаправочных станциях. РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T09:50

2026-07-16T09:50

2026-07-16T09:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В четверг, 16 июля, в городах и районах Крыма будет бензин в свободной продаже на некоторых автозаправочных станциях.Как сообщил глава администрации Белогорского района Дмитрий Чумаков, с 10:00 начнется продажа бензина марки АИ-95 Ультра на двух АЗС "Атан" - в Белогорске и поселке Зуя.В администрации Ялты рассказали, что топливо (бензин А-95 Ultra) сегодня будет на двух АЗС "Атан": в Никите и Алупке. Заправка автомобилей начнется в 10:00, топлива хватит на 300 машин (при заправке по 20 литров).В Алуште, по информации главы администрации города Галины Огневой, с 10:00 запланирована свободная реализация бензина марки 95+ на одной АЗС "Атан".По информации и.о. главы администрации Евпатории Виталия Оганесяна, с 10:00 будет осуществляться продажа бензина марки АИ-95 Ультра на одной АЗС города.Глава администрации Сак Юлия Предыбайло рассказала, что 16 июля бензин марки АИ-95 Ультра также будет с 10:00 на одной АЗС "Атан". Возможность заправить по 20 литров будет у 150 водителей.Как сообщили в администрации Феодосии, в свободной продаже топливо сегодня будет на двух АЗС "Атан". Продавать бензин А-95 Ultra начнут также в 10:00.В Крыму по-прежнему действуют введенные ранее ограничения: для заправки доступны до 20 литров топлива исключительно в бак автомобиля, заправка в канистры запрещена.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Краснодарский край попросил кабмин увеличить поставки топлива в регионВ Севастополе в четверг можно будет заправить АИ-92 по старым QR-кодамТопливные субсидии Крыму помогут удержать цены на продукты – власти

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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