Экстремальная жара в Крыму и отставка главы МО Украины: главное за день
Отставка главы Минобороны Украины и экстремальная жара в Крыму – главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Российские военные добрались до окрестностей Славянска и начали заходить в него. Глава РК Сергей Аксенов рассказал о ситуации в Крыму, поручил убрать бюрократию в вопросах выплат и рассказал о топливных субсидиях. Верховная Рада назначила нового премьер-министра и уволила министра обороны Украины. Ветеран СВО Илья Казаков стал председателем Общественной палаты Крыма. На полуостров может прийти экстремальная жара.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Продвижение армии России
Российские военные добрались до окрестностей Славянска и начали заходить в него. Как сообщили в Минобороны России, за минувшие сутки ВС РФ уничтожили 1450 киевских боевиков, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, многочисленные штурмовые и механизированные бригады в зоне проведения СВО, а также боевую технику ВСУ. В ночь на четверг ударами российской армии поражены военные предприятия, порты и суда на Украине.
Ситуация в Крыму и топливные субсидии
Ситуация в некоторых районах Крыма остается сложной из-за атак ВСУ на инфраструктуру республики. Об этом заявил в четверг Глава РК Сергей Аксенов. В частности, в Черноморском и Раздольненском районах профильные службы прилагают колоссальные усилия для устранения проблем.
Также в четверг Аксенов заявил, что федеральные органы власти завершают проработку поручения президента России Владимира Путина о предоставлении Крыму субсидии на закупку топлива. Вопрос субсидий, по его словам, будет решен окончательно к понедельнику.
Кадровые перестановки на Украине
Верховная Рада Украины 16 июля назначила нового премьер-министра. Им стал глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий. Также был уволен министр обороны Украины Михаил Федоров. Утверждено назначение 16 министров нового правительства Украины за исключением глав Минобороны и МИД.
Для России не имеет значения, кто занял пост министра оборон Украины. Для РФ важно обеспечение собственных интересов, прокомментировал отставку Федорова пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ветеран СВО в общественной палате Крыма
В четверг в Симферополе состоялось первое заседание Общественной палаты РК пятого состава, на котором председателем ОП был избран ветеран специальной военной операции, выпускник региональной кадровой программы "Герои Крыма" Илья Казаков.
Обновленный наполовину пятый состав Общественной палаты Крыма будет концентрировать свою работу на преодолении вставших перед республикой вызовов, сохранении единства и сплоченности крымского общества, поддержке участников СВО и ряде других направлений, заявил Казаков журналистам.
Погода в Крыму
Вторая половина лета-2026 может принести в Крым экстремально высокие температуры и сильные ливни, грозящие кратковременными паводками в южнобережных реках полуострова, рассказал РИА Новости Крым в четверг доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Вернадского Игорь Вахрушев. Он отметил, что температурный экстрим может проявиться в Симферополе и на ЮБК, в частности – в Ялте.