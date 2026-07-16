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Экстремальная жара в Крыму и отставка главы МО Украины: главное за день - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Экстремальная жара в Крыму и отставка главы МО Украины: главное за день
Экстремальная жара в Крыму и отставка главы МО Украины: главное за день - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Экстремальная жара в Крыму и отставка главы МО Украины: главное за день
Российские военные добрались до окрестностей Славянска и начали заходить в него. Глава РК Сергей Аксенов рассказал о ситуации в Крыму, поручил убрать бюрократию РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T22:30
2026-07-16T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Российские военные добрались до окрестностей Славянска и начали заходить в него. Глава РК Сергей Аксенов рассказал о ситуации в Крыму, поручил убрать бюрократию в вопросах выплат и рассказал о топливных субсидиях. Верховная Рада назначила нового премьер-министра и уволила министра обороны Украины. Ветеран СВО Илья Казаков стал председателем Общественной палаты Крыма. На полуостров может прийти экстремальная жара.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Продвижение армии РоссииРоссийские военные добрались до окрестностей Славянска и начали заходить в него. Как сообщили в Минобороны России, за минувшие сутки ВС РФ уничтожили 1450 киевских боевиков, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, многочисленные штурмовые и механизированные бригады в зоне проведения СВО, а также боевую технику ВСУ. В ночь на четверг ударами российской армии поражены военные предприятия, порты и суда на Украине.Ситуация в Крыму и топливные субсидииСитуация в некоторых районах Крыма остается сложной из-за атак ВСУ на инфраструктуру республики. Об этом заявил в четверг Глава РК Сергей Аксенов. В частности, в Черноморском и Раздольненском районах профильные службы прилагают колоссальные усилия для устранения проблем.Также в четверг Аксенов заявил, что федеральные органы власти завершают проработку поручения президента России Владимира Путина о предоставлении Крыму субсидии на закупку топлива. Вопрос субсидий, по его словам, будет решен окончательно к понедельнику.Кадровые перестановки на УкраинеВерховная Рада Украины 16 июля назначила нового премьер-министра. Им стал глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий. Также был уволен министр обороны Украины Михаил Федоров. Утверждено назначение 16 министров нового правительства Украины за исключением глав Минобороны и МИД.Для России не имеет значения, кто занял пост министра оборон Украины. Для РФ важно обеспечение собственных интересов, прокомментировал отставку Федорова пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ветеран СВО в общественной палате КрымаВ четверг в Симферополе состоялось первое заседание Общественной палаты РК пятого состава, на котором председателем ОП был избран ветеран специальной военной операции, выпускник региональной кадровой программы "Герои Крыма" Илья Казаков.Обновленный наполовину пятый состав Общественной палаты Крыма будет концентрировать свою работу на преодолении вставших перед республикой вызовов, сохранении единства и сплоченности крымского общества, поддержке участников СВО и ряде других направлений, заявил Казаков журналистам.Погода в КрымуВторая половина лета-2026 может принести в Крым экстремально высокие температуры и сильные ливни, грозящие кратковременными паводками в южнобережных реках полуострова, рассказал РИА Новости Крым в четверг доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Вернадского Игорь Вахрушев. Он отметил, что температурный экстрим может проявиться в Симферополе и на ЮБК, в частности – в Ялте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Экстремальная жара в Крыму и отставка главы МО Украины: главное за день

Отставка главы Минобороны Украины и экстремальная жара в Крыму – главное за день

22:30 16.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Российские военные добрались до окрестностей Славянска и начали заходить в него. Глава РК Сергей Аксенов рассказал о ситуации в Крыму, поручил убрать бюрократию в вопросах выплат и рассказал о топливных субсидиях. Верховная Рада назначила нового премьер-министра и уволила министра обороны Украины. Ветеран СВО Илья Казаков стал председателем Общественной палаты Крыма. На полуостров может прийти экстремальная жара.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Продвижение армии России

Российские военные добрались до окрестностей Славянска и начали заходить в него. Как сообщили в Минобороны России, за минувшие сутки ВС РФ уничтожили 1450 киевских боевиков, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, многочисленные штурмовые и механизированные бригады в зоне проведения СВО, а также боевую технику ВСУ. В ночь на четверг ударами российской армии поражены военные предприятия, порты и суда на Украине.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС взлетает с аэродрома Энгельс в Саратовской области
20:14
Групповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ

Ситуация в Крыму и топливные субсидии

Ситуация в некоторых районах Крыма остается сложной из-за атак ВСУ на инфраструктуру республики. Об этом заявил в четверг Глава РК Сергей Аксенов. В частности, в Черноморском и Раздольненском районах профильные службы прилагают колоссальные усилия для устранения проблем.
Также в четверг Аксенов заявил, что федеральные органы власти завершают проработку поручения президента России Владимира Путина о предоставлении Крыму субсидии на закупку топлива. Вопрос субсидий, по его словам, будет решен окончательно к понедельнику.
Вид на Севастополь
16:30
Севастополь выделил 250 миллионов рублей на поддержку бизнеса в условиях ЧС

Кадровые перестановки на Украине

Верховная Рада Украины 16 июля назначила нового премьер-министра. Им стал глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий. Также был уволен министр обороны Украины Михаил Федоров. Утверждено назначение 16 министров нового правительства Украины за исключением глав Минобороны и МИД.
Для России не имеет значения, кто занял пост министра оборон Украины. Для РФ важно обеспечение собственных интересов, прокомментировал отставку Федорова пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Флаги США и Украины.
15:10
Решение об отставке главы Минобороны Украины приняли в США – почему и для чего

Ветеран СВО в общественной палате Крыма

В четверг в Симферополе состоялось первое заседание Общественной палаты РК пятого состава, на котором председателем ОП был избран ветеран специальной военной операции, выпускник региональной кадровой программы "Герои Крыма" Илья Казаков.
Обновленный наполовину пятый состав Общественной палаты Крыма будет концентрировать свою работу на преодолении вставших перед республикой вызовов, сохранении единства и сплоченности крымского общества, поддержке участников СВО и ряде других направлений, заявил Казаков журналистам.
Налоговый кодекс - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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В Севастополе предложили обнулить налоги для бизнеса в условиях ЧС

Погода в Крыму

Вторая половина лета-2026 может принести в Крым экстремально высокие температуры и сильные ливни, грозящие кратковременными паводками в южнобережных реках полуострова, рассказал РИА Новости Крым в четверг доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Вернадского Игорь Вахрушев. Он отметил, что температурный экстрим может проявиться в Симферополе и на ЮБК, в частности – в Ялте.
Аттракционы на набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
06:47
С какими трудностями столкнулась индустрия развлечений в Крыму
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Заголовок открываемого материала
22:30Экстремальная жара в Крыму и отставка главы МО Украины: главное за день
21:57В Севастополе предложили обнулить налоги для бизнеса в условиях ЧС
21:47Беспилотная опасность – над Крымом работает ПВО
21:44Крымский мост снова закрыт
21:37Разрушение исторической дачи в Феодосии – собственник заплатит штраф
21:22На прилавки Крыма не пустили сотни килограммов опасных продуктов
21:10Крымские парапланеристы взяли золото чемпионата России
20:54Ульяновские десантники громят технику ВСУ в Запорожской области
20:37Над Крымом и другими регионами РФ в течение дня ликвидировали 117 украинских дронов
20:30В Севастополе подготовили программу досуга для школьников на лето
20:14Групповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ
19:58В Севастополе нашли 200 кг некачественной продукции в школах и садах
19:45В Конго от лихорадки Эбола умерли почти 800 человек
19:35Как защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева
19:13Зеленский поручил врио главы СБУ исполнять обязанности министра обороны
18:58В Севастополе меняется схема движения транспорта в районе Адмирала Октябрьского
18:49Сотрудница банка украла 69 млн рублей у участников СВО
18:37Удар ВС РФ по сухогрузу в порту под Одессой – видео
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