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Движение по улице Адмирала Октябрьского в Севастополе откроют 17 июля - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Движение по улице Адмирала Октябрьского в Севастополе откроют 17 июля
Движение по улице Адмирала Октябрьского в Севастополе откроют 17 июля - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Движение по улице Адмирала Октябрьского в Севастополе откроют 17 июля
В Севастополе 17 июля в 15.00 откроют движение по улице Адмирала Октябрьского. Об этом сообщили в правительстве города-героя. РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T18:20
2026-07-16T18:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе 17 июля в 15.00 откроют движение по улице Адмирала Октябрьского. Об этом сообщили в правительстве города-героя.Троллейбусные маршруты № 1, 5, 10 и 10К также вернутся на свои постоянные маршруты через улицу Адмирала Октябрьского в обоих направлениях, однако только после завершения обустройства контактной сети.Кроме этого, по просьбам жителей маршруты № 22, 84 и 113 продолжат курсировать по действующим в настоящее время схемам через улицы Бакинскую, 6-ю Бастионную и Частника.Что касается троллейбуса № 10, то он возвращается к прежнему маршруту, без сохранения временных корректировок ввиду того, что изменение его схемы движения на время перекрытия Адмирала Октябрьского способствовало снижению устоявшегося пассажиропотока. Все расписания движения опубликованы на сайте Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя..Как сообщалось, ремонт был начал в феврале 2025 года. Маршруты общественного транспорта скорректировали. Рабочие обустроили новые подпорные стены, на почти 290 метрах уложили три слоя покрытия, установили перила и пандусы на лестничных сходах. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в СевастополеНа дорогах Севастополя впервые появится шумовая разметкаФедеральную трассу из Крыма в Херсонскую область обновят к концу июня
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крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, ремонт и строительство дорог в крыму, правительство севастополя
Движение по улице Адмирала Октябрьского в Севастополе откроют 17 июля

В Севастополе 17 июля в 15.00 откроют движение по улице Адмирала Октябрьского

18:20 16.07.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСОтремонтированная улица Адмирала Октябрьского в Севастополе
Отремонтированная улица Адмирала Октябрьского в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе 17 июля в 15.00 откроют движение по улице Адмирала Октябрьского. Об этом сообщили в правительстве города-героя.
"Рабочее движение откроется для всего автотранспорта, за исключением троллейбусов. Автобусы № 2, 4, 10, 16, 30, 73, 77, 83, 85, 95, 105, 107, 109, 110, 112, 195 вернутся на свои постоянные маршруты через улицу Адмирала Октябрьского в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Троллейбусные маршруты № 1, 5, 10 и 10К также вернутся на свои постоянные маршруты через улицу Адмирала Октябрьского в обоих направлениях, однако только после завершения обустройства контактной сети.
Кроме этого, по просьбам жителей маршруты № 22, 84 и 113 продолжат курсировать по действующим в настоящее время схемам через улицы Бакинскую, 6-ю Бастионную и Частника.
Что касается троллейбуса № 10, то он возвращается к прежнему маршруту, без сохранения временных корректировок ввиду того, что изменение его схемы движения на время перекрытия Адмирала Октябрьского способствовало снижению устоявшегося пассажиропотока.
Все расписания движения опубликованы на сайте Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя..
Как сообщалось, ремонт был начал в феврале 2025 года. Маршруты общественного транспорта скорректировали. Рабочие обустроили новые подпорные стены, на почти 290 метрах уложили три слоя покрытия, установили перила и пандусы на лестничных сходах.
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