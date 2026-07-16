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Две крымчанки со званием "Мать-героиня" будут ежемесячно получать 76 тысяч
Две крымчанки со званием "Мать-героиня" будут ежемесячно получать 76 тысяч - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Две крымчанки со званием "Мать-героиня" будут ежемесячно получать 76 тысяч
Две жительницы Крыма, имеющие звание "Мать-героиня", ежемесячно будут получать от регионального отделения Социального фонда России 76,4 тысячи рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T07:25
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СИМФЕРОПОЛЬ,15 июл - РИА Новости Крым. Две жительницы Крыма, имеющие звание "Мать-героиня", ежемесячно будут получать от регионального отделения Социального фонда России 76,4 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По уровню социальной поддержки женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей, приравнены к Героям Труда Российской Федерации. Новые выплаты призваны подчеркнуть особые заслуги матерей перед государством и дать высокую оценку материнскому труду, отметили в Соцфонде.Выплата назначается в беззаявительном порядке с даты присвоения звания, но не ранее 1 января 2025 года. Размер выплаты ежегодно индексируется. После выхода на пенсию таким женщинам, будет назначено дополнительное материальное обеспечение. Его сумма в 2026 году равна 39,1 тыс. рублей в месяц и также подлежит индексации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число многодетных семей в России растет – ПутинНаравне с Героями России: матерям-героиням в России повысили выплатыПутин: семьи с детьми должны быстро получать соцвыплаты
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крым, соцвыплаты, отделение социального фонда россии по республике крым, соцзащита, общество, новости крыма
Две крымчанки со званием "Мать-героиня" будут ежемесячно получать 76 тысяч
В Крыму две матери-героини будут ежемесячно получать более 76 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ,15 июл - РИА Новости Крым. Две жительницы Крыма, имеющие звание "Мать-героиня", ежемесячно будут получать от регионального отделения Социального фонда России 76,4 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"С этого года ежемесячную денежную выплату в размере 76,4 тыс. рублей от Отделения СФР по Республике Крым получают жительницы региона, награжденные званием "Мать-героиня", - говорится в сообщении.
По уровню социальной поддержки женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей, приравнены к Героям Труда Российской Федерации. Новые выплаты призваны подчеркнуть особые заслуги матерей перед государством и дать высокую оценку материнскому труду, отметили в Соцфонде.
Выплата назначается в беззаявительном порядке с даты присвоения звания, но не ранее 1 января 2025 года. Размер выплаты ежегодно индексируется. После выхода на пенсию таким женщинам, будет назначено дополнительное материальное обеспечение. Его сумма в 2026 году равна 39,1 тыс. рублей в месяц и также подлежит индексации.
"Многодетные мамы, родившие и воспитавшие пять и более детей могут выйти на пенсию в 50 лет. Начиная с этого года им засчитывают в стаж периоды ухода за всеми детьми до достижения ими возраста полутора лет, в том числе за пятым, шестым и последующими детьми. Ранее в стаж учитывался уход только за четырьмя детьми", — рассказал управляющий Отделением СФР по Республике Крым Иван Рябоконь.
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