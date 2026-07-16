https://crimea.ria.ru/20260716/dve-krymchanki-so-zvaniem-mat-geroinya-budut-ezhemesyachno-poluchat-76-tysyach-1157668734.html

Две крымчанки со званием "Мать-героиня" будут ежемесячно получать 76 тысяч

Две крымчанки со званием "Мать-героиня" будут ежемесячно получать 76 тысяч - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Две крымчанки со званием "Мать-героиня" будут ежемесячно получать 76 тысяч

Две жительницы Крыма, имеющие звание "Мать-героиня", ежемесячно будут получать от регионального отделения Социального фонда России 76,4 тысячи рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T07:25

2026-07-16T07:25

2026-07-16T07:25

крым

соцвыплаты

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СИМФЕРОПОЛЬ,15 июл - РИА Новости Крым. Две жительницы Крыма, имеющие звание "Мать-героиня", ежемесячно будут получать от регионального отделения Социального фонда России 76,4 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По уровню социальной поддержки женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей, приравнены к Героям Труда Российской Федерации. Новые выплаты призваны подчеркнуть особые заслуги матерей перед государством и дать высокую оценку материнскому труду, отметили в Соцфонде.Выплата назначается в беззаявительном порядке с даты присвоения звания, но не ранее 1 января 2025 года. Размер выплаты ежегодно индексируется. После выхода на пенсию таким женщинам, будет назначено дополнительное материальное обеспечение. Его сумма в 2026 году равна 39,1 тыс. рублей в месяц и также подлежит индексации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число многодетных семей в России растет – ПутинНаравне с Героями России: матерям-героиням в России повысили выплатыПутин: семьи с детьми должны быстро получать соцвыплаты

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