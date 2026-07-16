https://crimea.ria.ru/20260716/derevyannyy-buratino-zachem-ukraina-na-samom-dele-nuzhna-zapadu-1157674851.html

Деревянный Буратино: зачем Украина на самом деле нужна Западу

Деревянный Буратино: зачем Украина на самом деле нужна Западу - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Деревянный Буратино: зачем Украина на самом деле нужна Западу

Украина для Запада – деревянный Буратино, которого не жаль бросить в топку, чтобы самому согреться. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T09:46

2026-07-16T09:46

2026-07-16T11:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Украина для Запада – деревянный Буратино, которого не жаль бросить в топку, чтобы самому согреться. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, отметив, что с окончанием украинского конфликта противостояние глобалистов с Россией вряд ли закончится.Сегодня Европа и США, с одной стороны, демонстрируют тренд не сильно разбрасываться деньгами и вооружениями для Киева, а с другой продолжают перевооружаться сами, испытывая новые арсеналы на поле боя, отметил Дудчак.Это доказывает, что Украина для Запада – и оружие, и щит, и нечто большее для подготовки к дальнейшему противостоянию с Россией, считает он.Украину Запад по большому счету уже списал со счетов, и в свете происходящего абсолютно ясно, что никаких лицензий на производство того или иного западного вооружения Киев, разумеется, не получит, уверен эксперт."Что Трамп (Дональд, президент США), что Макрон (Эммануэль, президент Франции) обещают технологии на производство. Кто будет делиться этими технологиями? Ну это смешно звучит. Будут на ракетах рисовать трезуб и говорить: "Сделано на Украине", – убежден он.Смелые заявления Болгарии и Словакии, демонстративные действия Италии в лице премьера Джорджи Мелони, которая скептически отнеслась к предложениям Франции, Британии и ФРГ по Украине и не приехала на саммит ЕС в Черногорию, – все это позитивные и приятные для нас факты, но не более того, отметил Дудчак.А потому, несмотря на некоторое остывание общеевропейского пыла в части поддержки Украины, говорить о том, что она прекратится вовсе, не просто рано, а в принципе неверно, считает Дудчак."Они готовятся к продолжению. Они работают на будущее. Поэтому расслабляться не нужно никоим образом", – сказал эксперт.Для этого в том числе России следует как можно чаще показывать и рассказывать о своем новом оружии и демонстрировать его в действии, считает он."Коалиция желающих" тешит себя заблуждением по поводу России – Кремль Более 1000 новых образцов оружия и техники испытаны на СВО за годСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита от ракет: Европа создала новую коалицию с УкраинойЕС и Украина заключили соглашение по беспилотникам Это не реванш: зачем Лондону удар по Панораме в Севастополе – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, мнения, коллективный запад, россия, политика, внешняя политика, александр дудчак