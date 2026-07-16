Рейтинг@Mail.ru
Четыре города и пять районов Крыма остались без воды - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260716/chetyre-goroda-i-pyat-rayonov-kryma-ostalis-bez-vody-1157682089.html
Четыре города и пять районов Крыма остались без воды
Четыре города и пять районов Крыма остались без воды - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Четыре города и пять районов Крыма остались без воды
Некоторые города и районы Крыма утром в четверг, 16 июля, остались без воды. Это связано с авариями на сетях предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T09:15
2026-07-16T09:15
вода крыма
вода в крыму
отключение электроэнергии в крыму
отключение воды в крыму
жкх крыма и севастополя
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076692_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_3a7ea35fe37932ee7933d84854b0b751.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Некоторые города и районы Крыма утром в четверг, 16 июля, остались без воды. Это связано с авариями на сетях предприятия "Крымэнерго"."16 июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", – говорится в сообщении предприятия "Вода Крыма".По некоторым адресам организован подвоз воды, уточнили в "Воде Крыма".Ранее сообщалось, что в течение ночи российская ПВО перехватила и уничтожила 375 украинских беспилотников, в том числе над территорией Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе отключат свет из-за ремонтаКак бесплатно заправить баллон газом в СудакеНовости Крыма - что произошло за ночь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076692_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_6f5512bc2631ca976b1d8ae09f2624ba.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода крыма, вода в крыму, отключение электроэнергии в крыму, отключение воды в крыму, жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым
Четыре города и пять районов Крыма остались без воды

В Крыму четыре города и пять районов остались без водоснабжения 16 июля

09:15 16.07.2026
 
© РИА Новости КрымПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Некоторые города и районы Крыма утром в четверг, 16 июля, остались без воды. Это связано с авариями на сетях предприятия "Крымэнерго".
"16 июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", – говорится в сообщении предприятия "Вода Крыма".
В частности, без воды остались города Красноперекопск, Армянск, Саки и Феодосия, село Школьное в Симферопольском районе, поселок Раздольное, села Краснокаменка и Солнечное (городской округ Феодосия), село Отважное в Кировском районе, Красноперекопский и Раздольненский районы, частично Белогорский, Красногвардейский и Нижнегорский районы.
По некоторым адресам организован подвоз воды, уточнили в "Воде Крыма".
Ранее сообщалось, что в течение ночи российская ПВО перехватила и уничтожила 375 украинских беспилотников, в том числе над территорией Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Где в Севастополе отключат свет из-за ремонта
Как бесплатно заправить баллон газом в Судаке
Новости Крыма - что произошло за ночь
 
Вода КрымаВода в КрымуОтключение электроэнергии в КрымуОтключение воды в КрымуЖКХ Крыма и СевастополяНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:10Крымчанина задержали за призывы к уничтожению российских военных
11:00Почему отставка главы Минобороны Украины может сыграть на руку России
10:54СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС
10:45В Севастополе перевозчик заплатит пенсионерке 700 тысяч за травму в автобусе
10:29На ЮБК обесточены четыре села и семь поселков
10:19В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения
10:15Бензин в Севастополе 16 июля будут продавать на пяти АЗС
10:07Бизнесмен Ермолаев обвинил спецслужбы Киева в покушении на него
09:57В Минпросвещения подготовили регламент действий учителя при срыве урока
09:50Где в Крыму 16 июля будет бензин в свободной продаже
09:46Деревянный Буратино: зачем Украина на самом деле нужна Западу
09:45Свободная охота: российские дроноводы сожгли роботизированный комплекс ВСУ
09:37Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на Урале
09:30Какие объекты попали под удар ВС РФ в Киеве и Одесской области
09:23Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр"
09:15Четыре города и пять районов Крыма остались без воды
09:10Крымский мост сейчас - очередь растет
09:03В Крыму полностью обесточен ряд населенных пунктов
08:58Ударом ВСУ убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской области
08:47375 вражеских беспилотников сбили за ночь над Крымом и другими регионами РФ
Лента новостейМолния