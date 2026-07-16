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Четыре города и пять районов Крыма остались без воды
Четыре города и пять районов Крыма остались без воды - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Четыре города и пять районов Крыма остались без воды
Некоторые города и районы Крыма утром в четверг, 16 июля, остались без воды. Это связано с авариями на сетях предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T09:15
2026-07-16T09:15
2026-07-16T09:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Некоторые города и районы Крыма утром в четверг, 16 июля, остались без воды. Это связано с авариями на сетях предприятия "Крымэнерго"."16 июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", – говорится в сообщении предприятия "Вода Крыма".По некоторым адресам организован подвоз воды, уточнили в "Воде Крыма".Ранее сообщалось, что в течение ночи российская ПВО перехватила и уничтожила 375 украинских беспилотников, в том числе над территорией Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе отключат свет из-за ремонтаКак бесплатно заправить баллон газом в СудакеНовости Крыма - что произошло за ночь
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Четыре города и пять районов Крыма остались без воды
В Крыму четыре города и пять районов остались без водоснабжения 16 июля