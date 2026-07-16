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Бизнесмен Ермолаев обвинил спецслужбы Киева в покушении на него

Бизнесмен Ермолаев обвинил спецслужбы Киева в покушении на него - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Бизнесмен Ермолаев обвинил спецслужбы Киева в покушении на него

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев заявил, что к совершенному на него и его семью покушению в Монако причастны действующие офицеры главного управления разведки РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T10:07

2026-07-16T10:07

2026-07-16T10:07

покушение

украина

европа

главное управление разведки украины (гур)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев заявил, что к совершенному на него и его семью покушению в Монако причастны действующие офицеры главного управления разведки минобороны Украины. Об этом говорится в заявлении олигарха, которое приводит французская газета Nice-Matin.Бизнесмен заявил, что ознакомился с материалами расследования и выразил уверенность, что "действующие офицеры ГУР напрямую причастны к этой попытке убийства". Он также считает сотрудников разведки организаторами покушения.Бизнесмен добавил, что целью покушения был он и вся его семья. По словам Ермолаева, если агенты украинской разведки используют свое положение для организации убийства семьи на территории Европы, то это является "вопросом международной безопасности и доверия к институциям".Предприниматель призвал власти Монако, Франции и Украины обеспечить защиту его семьи и довести расследование до установления заказчиков преступления.Покушение на Вадима Ермолаева в МонакоВадим Ермолаев — бизнесмен из Днепропетровска, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков города, ранее входил в число 50 богатейших граждан Украины.Покушение на него произошло 29 июня в Монако. В результате мощного взрыва три человека получили тяжелые ранения, двое их них находились в тяжелом состоянии. Ранения получили сам Ермолаев, а также сопровождавшая его женщина и тринадцатилетний подросток.По данным следствия, сработало взрывное устройство, оставленное неизвестным в рюкзаке у входа в жилой комплекс. В СМИ появились слухи о причастности к преступлению украинских спецслужб или преступных группировок.Позднее следствие сообщило, что рюкзак со взрывчаткой могла оставить женщина. Речь идет о гражданке Украины возрастом около 30 лет, постоянно проживающей в Германии. Подозреваемую заметили на записях камер возле дома Ермолаева за несколько часов до покушения.7 июля стало известно об обнаружении под Киевом тела женщины, подозреваемой в покушении на убийство Ермолаева. Также сообщалось, что по делу задержаны двое подозреваемых. Один из них - действующий офицер главного управления разведки минобороны Украины, второй — бывший сотрудник правоохранительных органов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

покушение, украина, европа, главное управление разведки украины (гур), новости