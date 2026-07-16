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Беспилотная опасность – над Крымом работает ПВО
Беспилотная опасность – над Крымом работает ПВО - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Беспилотная опасность – над Крымом работает ПВО
Над Крымом работают системы противовоздушной обороны - в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T21:47
2026-07-16T21:47
2026-07-16T21:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Над Крымом работают системы противовоздушной обороны - в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Беспилотная опасность – над Крымом работает ПВО
В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
21:47 16.07.2026 (обновлено: 21:48 16.07.2026)