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Бензин в Севастополе 16 июля будут продавать на пяти АЗС - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Бензин в Севастополе 16 июля будут продавать на пяти АЗС
Бензин в Севастополе 16 июля будут продавать на пяти АЗС - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Бензин в Севастополе 16 июля будут продавать на пяти АЗС
В четверг, 16 июля, в Севастополе бензин будет в свободной продаже на пяти автозаправочных станциях сети "Атан". Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T10:15
2026-07-16T10:15
крым
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новости севастополя
михаил развожаев
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В четверг, 16 июля, в Севастополе бензин будет в свободной продаже на пяти автозаправочных станциях сети "Атан". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, заправить автомобили севастопольцы смогут по следующим адресам:- АЗС 60, Качинское шоссе, 2;- АЗС 66, Камышовое шоссе, 12Б;- АЗС 81, ул. Хрусталева, 62;- АЗС 84, проспект Столетовский, 5;- АЗС 161, село Гончарное, ул. Дрыгина, 16.Ранее сообщалось, что в Севастополе в среду многие не успели заправиться бензином АИ-92 по полученным QR-кодам, поэтому их действие будет продлено на четверг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе отключат свет из-за ремонтаКраснодарский край попросил кабмин увеличить поставки топлива в регионЧто происходит с топливом на внутреннем рынке России – ответ Новака
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму
Бензин в Севастополе 16 июля будут продавать на пяти АЗС

Бензин в Севастополе 16 июля можно купить на пяти АЗС

10:15 16.07.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В четверг, 16 июля, в Севастополе бензин будет в свободной продаже на пяти автозаправочных станциях сети "Атан". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"С 10:00 на пяти заправках "Атан" будет в свободной продаже топливо марки АИ-95 Ultra", – рассказал губернатор.
По его информации, заправить автомобили севастопольцы смогут по следующим адресам:
- АЗС 60, Качинское шоссе, 2;
- АЗС 66, Камышовое шоссе, 12Б;
- АЗС 81, ул. Хрусталева, 62;
- АЗС 84, проспект Столетовский, 5;
- АЗС 161, село Гончарное, ул. Дрыгина, 16.

"Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину", – предупредил Развожаев.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в среду многие не успели заправиться бензином АИ-92 по полученным QR-кодам, поэтому их действие будет продлено на четверг.
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