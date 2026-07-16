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Бензин в Севастополе 16 июля будут продавать на пяти АЗС

Бензин в Севастополе 16 июля будут продавать на пяти АЗС - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Бензин в Севастополе 16 июля будут продавать на пяти АЗС

В четверг, 16 июля, в Севастополе бензин будет в свободной продаже на пяти автозаправочных станциях сети "Атан". Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T10:15

2026-07-16T10:15

2026-07-16T10:15

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дефицит топлива в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В четверг, 16 июля, в Севастополе бензин будет в свободной продаже на пяти автозаправочных станциях сети "Атан". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, заправить автомобили севастопольцы смогут по следующим адресам:- АЗС 60, Качинское шоссе, 2;- АЗС 66, Камышовое шоссе, 12Б;- АЗС 81, ул. Хрусталева, 62;- АЗС 84, проспект Столетовский, 5;- АЗС 161, село Гончарное, ул. Дрыгина, 16.Ранее сообщалось, что в Севастополе в среду многие не успели заправиться бензином АИ-92 по полученным QR-кодам, поэтому их действие будет продлено на четверг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе отключат свет из-за ремонтаКраснодарский край попросил кабмин увеличить поставки топлива в регионЧто происходит с топливом на внутреннем рынке России – ответ Новака

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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