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Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр" - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр"
Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр" - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр", где принял доклады командования на пункте управления одного из объединений. Об... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T09:23
2026-07-16T09:23
министерство обороны рф
андрей белоусов
группировка войск "центр"
новости сво
беспилотные войска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр", где принял доклады командования на пункте управления одного из объединений. Об этом сообщает военное ведомство.Командующий объединением группировки "Центр" генерал-майор Константин Нечаев проинформировал Белоусова, что в рамках десятимесячной опытно-боевой эксплуатации системы информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности "СВОД" выстроена автоматизированная система огневого поражения."В подразделениях объединения, где данная система используется - все отзываются о ее работе только положительно", - отметил Нечаев.С помощью указанной системы организован четкий и согласованный информационный обмен данными между подразделениями тактического звена для повышения координации действий на линии боевого соприкосновения, указали в МО.Начальник отдела войск беспилотных систем объединения доложил министру, что в группировке полностью сформированы и укомплектованы новые подразделения БПС, что в свою очередь позволило более эффективно выполнять огневые задачи по поражению живой силы и техники противника.Белоусову также доложили о номенклатуре, поставляемых в подразделения дронов, сообщило ведомство."Подразделения беспилотных систем объединения с мая 2025 года интегрируются в систему аналитики данных, позволяющую в автоматизированном режиме обобщать и анализировать поступающую информацию о применении различных беспилотных систем. Данный комплекс постоянно совершенствуется", - сказал начальник отдела беспилотных систем объединения.В сообщении министерства говорится, что министру обороны РФ доложили, что по его поручению в подразделениях войск беспилотных систем созданы и укомплектованы личным составом аналитические группы. Работа данных подразделений позволяет детально проводить анализ применения беспилотных систем и выстраивать более эффективное использование дронов по поражению противника."После создания аналитических групп в соединениях группировки войск мы предложили разделить задачи для расчетов на огневое поражение, противодействие БПЛА и специальные логистические задачи", - доложил начальник штаба группировки "Центр" генерал-полковника Денис Лямин.Белоусов поручил доработать программно-аппаратный комплекс для более детальной и точной оценки действий расчетов БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России громит "Бастионы" врага – страшные потери Киева за суткиНовости СВО: Киев катастрофически теряет людей и техникуЖуткие цифры: Киев за неделю боев потерял 10 тысяч военных
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министерство обороны рф, андрей белоусов, группировка войск "центр", новости сво, беспилотные войска
Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр"

Белоусову доложили о характере действий ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр"

09:23 16.07.2026
 
© Пресс-служба Минобороны РФМинистр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск Центр
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр", где принял доклады командования на пункте управления одного из объединений. Об этом сообщает военное ведомство.
"Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук доложил министру обороны РФ о выполнении войсками боевых задач на линии боевого соприкосновения и характере действий противника", - говорится в сообщении.
Командующий объединением группировки "Центр" генерал-майор Константин Нечаев проинформировал Белоусова, что в рамках десятимесячной опытно-боевой эксплуатации системы информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности "СВОД" выстроена автоматизированная система огневого поражения.
"В подразделениях объединения, где данная система используется - все отзываются о ее работе только положительно", - отметил Нечаев.
С помощью указанной системы организован четкий и согласованный информационный обмен данными между подразделениями тактического звена для повышения координации действий на линии боевого соприкосновения, указали в МО.
Начальник отдела войск беспилотных систем объединения доложил министру, что в группировке полностью сформированы и укомплектованы новые подразделения БПС, что в свою очередь позволило более эффективно выполнять огневые задачи по поражению живой силы и техники противника.
© Пресс-служба Минобороны РФМинистр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск Центр
© Пресс-служба Минобороны РФ
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр"
Белоусову также доложили о номенклатуре, поставляемых в подразделения дронов, сообщило ведомство.

"Мне важно получать от вас отзывы о поступающих вам беспилотных системах. Отдельно представьте мне эту информацию. Это важно", - сказал руководитель ведомства.

"Подразделения беспилотных систем объединения с мая 2025 года интегрируются в систему аналитики данных, позволяющую в автоматизированном режиме обобщать и анализировать поступающую информацию о применении различных беспилотных систем. Данный комплекс постоянно совершенствуется", - сказал начальник отдела беспилотных систем объединения.
В сообщении министерства говорится, что министру обороны РФ доложили, что по его поручению в подразделениях войск беспилотных систем созданы и укомплектованы личным составом аналитические группы. Работа данных подразделений позволяет детально проводить анализ применения беспилотных систем и выстраивать более эффективное использование дронов по поражению противника.
"После создания аналитических групп в соединениях группировки войск мы предложили разделить задачи для расчетов на огневое поражение, противодействие БПЛА и специальные логистические задачи", - доложил начальник штаба группировки "Центр" генерал-полковника Денис Лямин.
Белоусов поручил доработать программно-аппаратный комплекс для более детальной и точной оценки действий расчетов БПЛА.
"Мы сразу будем видеть объективную эффективность расчетов, смотря на специфику выполняемой задачи операторами в программно-аппаратном комплексе. Профильные службы уже работают над этим", - сказал глава Минобороны.
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Министерство обороны РФАндрей БелоусовГруппировка войск "Центр"Новости СВОБеспилотные войска
 
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