https://crimea.ria.ru/20260716/belousov-proinspektiroval-gruppirovku-voysk-tsentr-1157682330.html

Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр"

Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр" - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр", где принял доклады командования на пункте управления одного из объединений. Об... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T09:23

2026-07-16T09:23

2026-07-16T09:23

министерство обороны рф

андрей белоусов

группировка войск "центр"

новости сво

беспилотные войска

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/10/1157682286_75:0:966:501_1920x0_80_0_0_684ba7cf2b3996595997c809725c717c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр", где принял доклады командования на пункте управления одного из объединений. Об этом сообщает военное ведомство.Командующий объединением группировки "Центр" генерал-майор Константин Нечаев проинформировал Белоусова, что в рамках десятимесячной опытно-боевой эксплуатации системы информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности "СВОД" выстроена автоматизированная система огневого поражения."В подразделениях объединения, где данная система используется - все отзываются о ее работе только положительно", - отметил Нечаев.С помощью указанной системы организован четкий и согласованный информационный обмен данными между подразделениями тактического звена для повышения координации действий на линии боевого соприкосновения, указали в МО.Начальник отдела войск беспилотных систем объединения доложил министру, что в группировке полностью сформированы и укомплектованы новые подразделения БПС, что в свою очередь позволило более эффективно выполнять огневые задачи по поражению живой силы и техники противника.Белоусову также доложили о номенклатуре, поставляемых в подразделения дронов, сообщило ведомство."Подразделения беспилотных систем объединения с мая 2025 года интегрируются в систему аналитики данных, позволяющую в автоматизированном режиме обобщать и анализировать поступающую информацию о применении различных беспилотных систем. Данный комплекс постоянно совершенствуется", - сказал начальник отдела беспилотных систем объединения.В сообщении министерства говорится, что министру обороны РФ доложили, что по его поручению в подразделениях войск беспилотных систем созданы и укомплектованы личным составом аналитические группы. Работа данных подразделений позволяет детально проводить анализ применения беспилотных систем и выстраивать более эффективное использование дронов по поражению противника."После создания аналитических групп в соединениях группировки войск мы предложили разделить задачи для расчетов на огневое поражение, противодействие БПЛА и специальные логистические задачи", - доложил начальник штаба группировки "Центр" генерал-полковника Денис Лямин.Белоусов поручил доработать программно-аппаратный комплекс для более детальной и точной оценки действий расчетов БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России громит "Бастионы" врага – страшные потери Киева за суткиНовости СВО: Киев катастрофически теряет людей и техникуЖуткие цифры: Киев за неделю боев потерял 10 тысяч военных

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, андрей белоусов, группировка войск "центр", новости сво, беспилотные войска