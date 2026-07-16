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Армия России дошла до Славянска - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Армия России дошла до Славянска
Армия России дошла до Славянска - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Армия России дошла до Славянска
Российские военные добрались до окрестностей Славянска и начали заходить в него. Об этом со ссылкой на замкомандира девятого инженерно-саперного полка 25-й... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T12:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Российские военные добрались до окрестностей Славянска и начали заходить в него. Об этом со ссылкой на замкомандира девятого инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки" Запад" с позывным Гагарин сообщает РИА Новости.По словам военнослужащего, сейчас основные усилия армии направлены на то, чтобы сковывать движение подразделений ВСУ, а также на минировании дорог.Славянск расположен в северной части ДНР. Он образует крупную агломерацию вместе с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой. Она играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел и укрепрайон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр"Армия России громит "Бастионы" врага – страшные потери Киева за суткиВС РФ ударили еще по трем сухогрузам в Одессе и резервуарам с ГСМ
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новости сво, министерство обороны рф, славянск, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Армия России дошла до Славянска

Вооруженные силы России добрались до окрестностей Славянска - замкомандира полка "Запада"

12:48 16.07.2026 (обновлено: 13:02 16.07.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Российские военные добрались до окрестностей Славянска и начали заходить в него. Об этом со ссылкой на замкомандира девятого инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки" Запад" с позывным Гагарин сообщает РИА Новости.
"Уже добрались до окрестностей Славянска. Там противник подготовил дороги, прикрыл сетями. Мы уже нашли участки, где можно туда заходить, и планомерно ежедневно уничтожаем от двух до пяти единиц техники", — рассказал он.
По словам военнослужащего, сейчас основные усилия армии направлены на то, чтобы сковывать движение подразделений ВСУ, а также на минировании дорог.
Славянск расположен в северной части ДНР. Он образует крупную агломерацию вместе с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой. Она играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел и укрепрайон.
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