https://crimea.ria.ru/20260716/armiya-rossii-doshla-do-okrestnostey-slavyanska-1157691132.html
Армия России дошла до Славянска
Армия России дошла до Славянска - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Армия России дошла до Славянска
Российские военные добрались до окрестностей Славянска и начали заходить в него. Об этом со ссылкой на замкомандира девятого инженерно-саперного полка 25-й... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T12:48
2026-07-16T12:48
2026-07-16T13:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Российские военные добрались до окрестностей Славянска и начали заходить в него. Об этом со ссылкой на замкомандира девятого инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки" Запад" с позывным Гагарин сообщает РИА Новости.По словам военнослужащего, сейчас основные усилия армии направлены на то, чтобы сковывать движение подразделений ВСУ, а также на минировании дорог.Славянск расположен в северной части ДНР. Он образует крупную агломерацию вместе с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой. Она играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел и укрепрайон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр"Армия России громит "Бастионы" врага – страшные потери Киева за суткиВС РФ ударили еще по трем сухогрузам в Одессе и резервуарам с ГСМ
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новости сво, министерство обороны рф, славянск, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Армия России дошла до Славянска
Вооруженные силы России добрались до окрестностей Славянска - замкомандира полка "Запада"
12:48 16.07.2026 (обновлено: 13:02 16.07.2026)