https://crimea.ria.ru/20260716/375-vrazheskikh-bespilotnikov-sbili-za-noch-nad-krymom-i-akvatoriyami-morey-1157681244.html
375 вражеских беспилотников сбили за ночь над Крымом и другими регионами РФ
375 вражеских беспилотников сбили за ночь над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 16.07.2026
375 вражеских беспилотников сбили за ночь над Крымом и другими регионами РФ
В течение ночи российская ПВО перехватила и уничтожила 375 украинских беспилотников, в том числе над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T08:47
2026-07-16T08:47
2026-07-16T09:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В течение ночи российская ПВО перехватила и уничтожила 375 украинских беспилотников, в том числе над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение ночи в период с 21:00 мск 15 июля до 08:00 мск 16 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.В Крыму с вечера среды сохраняется беспилотная опасность, движение по Крымскому мосту было перекрыто в течение пяти часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Такой сплоченности нет нигде в мире: что показала ЧС в КрымуНад Крымом и другими регионами России сбили 155 украинских БПЛА
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атаки всу, атаки всу на крым, новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, крым, новости крыма
375 вражеских беспилотников сбили за ночь над Крымом и другими регионами РФ
Над Крымом и еще 18 регионами России уничтожены 375 беспилотников ВСУ
08:47 16.07.2026 (обновлено: 09:32 16.07.2026)