https://crimea.ria.ru/20260715/zhitel-kubani-podbil-podrostka-zhech-voennuyu-tekhniku-1157667067.html

Житель Кубани подбил подростка жечь военную технику

Житель Кубани подбил подростка жечь военную технику - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Житель Кубани подбил подростка жечь военную технику

Житель Кубани привлек несовершеннолетнего товарища к совершению диверсии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, фигуранты пытались сжечь... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T22:29

2026-07-15T22:29

2026-07-15T22:29

диверсия

краснодарский край

закон и право

новости

прокуратура краснодарского края

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Житель Кубани привлек несовершеннолетнего товарища к совершению диверсии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, фигуранты пытались сжечь военную технику, но подросток упал и сломал ногу.По данным надзорного ведомства, предложение совершить диверсию на территории Кавказского района фигурант получил от незнакомца весной в одном из мессенджеров, к "делу" решил привлечь несовершеннолетнего друга.Однако совершеннолетнего преступника это не остановило, позже он за деньги согласился на новое "задание": забрался в электровоз и с помощью бензина устроил пожар в кабине локомотива.В суде оба фигуранта вину признали и раскаялись в содеянном. Старший товарищ получил наказание в виде 13,5 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшегося срока - в колонии строгого режима. Второй подсудимый отправится в колонию общего режима на 6 лет. Кроме того конфискованы мобильный телефон и 85 тысяч рублей, полученных сообщниками в качестве предоплаты за преступления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ сорвала теракт на нефтяном предприятииФСБ сорвала атаку дронов на стратегическое предприятие ПодмосковьяПризывал к экстремизму: крымчанин получил 2 года принудительных работ

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диверсия, краснодарский край, закон и право, новости, прокуратура краснодарского края