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Житель Кубани подбил подростка жечь военную технику - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Житель Кубани подбил подростка жечь военную технику
Житель Кубани подбил подростка жечь военную технику - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Житель Кубани подбил подростка жечь военную технику
Житель Кубани привлек несовершеннолетнего товарища к совершению диверсии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, фигуранты пытались сжечь... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T22:29
2026-07-15T22:29
диверсия
краснодарский край
закон и право
новости
прокуратура краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Житель Кубани привлек несовершеннолетнего товарища к совершению диверсии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, фигуранты пытались сжечь военную технику, но подросток упал и сломал ногу.По данным надзорного ведомства, предложение совершить диверсию на территории Кавказского района фигурант получил от незнакомца весной в одном из мессенджеров, к "делу" решил привлечь несовершеннолетнего друга.Однако совершеннолетнего преступника это не остановило, позже он за деньги согласился на новое "задание": забрался в электровоз и с помощью бензина устроил пожар в кабине локомотива.В суде оба фигуранта вину признали и раскаялись в содеянном. Старший товарищ получил наказание в виде 13,5 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшегося срока - в колонии строгого режима. Второй подсудимый отправится в колонию общего режима на 6 лет. Кроме того конфискованы мобильный телефон и 85 тысяч рублей, полученных сообщниками в качестве предоплаты за преступления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ сорвала теракт на нефтяном предприятииФСБ сорвала атаку дронов на стратегическое предприятие ПодмосковьяПризывал к экстремизму: крымчанин получил 2 года принудительных работ
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диверсия, краснодарский край, закон и право, новости, прокуратура краснодарского края
Житель Кубани подбил подростка жечь военную технику

Житель Кубани привлек несовершеннолетнего друга к диверсии

22:29 15.07.2026
 
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Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя, где будет рассмотрен вопрос о мере пресечения для украинских моряков с трех кораблей ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Житель Кубани привлек несовершеннолетнего товарища к совершению диверсии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, фигуранты пытались сжечь военную технику, но подросток упал и сломал ногу.
По данным надзорного ведомства, предложение совершить диверсию на территории Кавказского района фигурант получил от незнакомца весной в одном из мессенджеров, к "делу" решил привлечь несовершеннолетнего друга.
"В целях поджога военной техники, надев балаклавы, они стали преодолевать забор войсковой части. Несовершеннолетний подсудимый зацепился за элемент колючей проволоки и упал, сломав ногу. В связи чем подсудимые не смогли довести до конца свои преступные действия", – сказано в сообщении.
Однако совершеннолетнего преступника это не остановило, позже он за деньги согласился на новое "задание": забрался в электровоз и с помощью бензина устроил пожар в кабине локомотива.
В суде оба фигуранта вину признали и раскаялись в содеянном. Старший товарищ получил наказание в виде 13,5 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшегося срока - в колонии строгого режима. Второй подсудимый отправится в колонию общего режима на 6 лет. Кроме того конфискованы мобильный телефон и 85 тысяч рублей, полученных сообщниками в качестве предоплаты за преступления.
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ДиверсияКраснодарский крайЗакон и правоНовостиПрокуратура Краснодарского края
 
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