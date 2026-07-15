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Ж/д станцию Керчь-Южная сделают комфортнее для пассажиров - Минтранс
Ж/д станцию Керчь-Южная сделают комфортнее для пассажиров - Минтранс - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Ж/д станцию Керчь-Южная сделают комфортнее для пассажиров - Минтранс
В Крыму будут приняты меры по улучшению условий пребывания пассажиров на железнодорожной станции Керчь-Южная, через которую сегодня проходит значительный... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T14:26
2026-07-15T14:26
2026-07-15T14:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Крыму будут приняты меры по улучшению условий пребывания пассажиров на железнодорожной станции Керчь-Южная, через которую сегодня проходит значительный пассажиропоток. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на письмо от Министерства транспорта РФ.Отмечается, что в настоящее время станция работает с повышенной нагрузкой. Керчь-Южная рассчитана примерно на 200 пассажиров, однако сейчас ежедневная нагрузка станции составляет около 9,5 тысячи пассажиров - порядка 6 тысяч человек на отправление и около 3,5 тысячи человек на прибытие.Кроме того, по данным ведомства, для помощи маломобильным туристам выделен специальный транспорт, который работает по заявкам на маршруте Керчь - Симферополь - Керчь.Также в письме Минтранс России рекомендовал туроператорам проработать вопрос о сокращении объемов туристических программ на Крымском полуострове на период сохраняющейся напряженной обстановки.Ранее сообщалось, что в районе железнодорожного вокзала Керчь-Южная по многочисленным просьбам пассажиров организованы точки продажи питания.От Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры едут автобусами. Такой порядок организации движения сохранится как минимум до 20 июля. Для удобства пассажиров ежедневно публикуется актуальное расписание поездов по станции Керчь-Южная Новый парк, а также согласованных с ними автобусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Загрузка вокзала Керчи и топливо для Крыма: заявления главы Минтранса РФЕще одна железнодорожная станция в Крыму станет техническойИз Москвы на юг России поедет новый поезд
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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керчь, крым, новости крыма, ассоциация туроператоров россии (атор), минтранс россии, поезд "таврия", логистика
Ж/д станцию Керчь-Южная сделают комфортнее для пассажиров - Минтранс
Туристам улучшат условия пребывания на железнодорожной станции Керчь-Южная - Минтранс
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Крыму будут приняты меры по улучшению условий пребывания пассажиров на железнодорожной станции Керчь-Южная, через которую сегодня проходит значительный пассажиропоток. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на письмо от Министерства транспорта РФ.
Отмечается, что в настоящее время станция работает с повышенной нагрузкой. Керчь-Южная рассчитана примерно на 200 пассажиров, однако сейчас ежедневная нагрузка станции составляет около 9,5 тысячи пассажиров - порядка 6 тысяч человек на отправление и около 3,5 тысячи человек на прибытие.
"Для улучшения условий ожидания и повышения пропускной способности на станции уже реализован ряд мер. В частности, организовано взаимодействие перевозчика, железной дороги и администрации Керчи, установлены дополнительные переходные мостики между платформами, оборудованы места для маломобильных пассажиров, появились дополнительные точки питания и санитарные объекты", – говорится в письме Минтранса.
Кроме того, по данным ведомства, для помощи маломобильным туристам выделен специальный транспорт, который работает по заявкам на маршруте Керчь - Симферополь - Керчь.
В числе планируемых мероприятий – создание дополнительных зон ожидания, включая отдельную комфортную зону и пространство для пассажиров с детьми, установка новых туалетных комплексов, банкоматов и вендинговых аппаратов, увеличение количества оборудования для досмотра, а также установка систем охлаждения воздуха, отмечается в документе.
Также в письме Минтранс России рекомендовал туроператорам проработать вопрос о сокращении объемов туристических программ на Крымском полуострове на период сохраняющейся напряженной обстановки.
Ранее сообщалось
, что в районе железнодорожного вокзала Керчь-Южная по многочисленным просьбам пассажиров организованы точки продажи питания.
От Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры едут автобусами. Такой порядок организации движения сохранится
как минимум до 20 июля. Для удобства пассажиров ежедневно публикуется актуальное расписание поездов по станции Керчь-Южная Новый парк, а также согласованных с ними автобусов.
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