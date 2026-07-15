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Ж/д станцию Керчь-Южная сделают комфортнее для пассажиров - Минтранс

Ж/д станцию Керчь-Южная сделают комфортнее для пассажиров - Минтранс - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Ж/д станцию Керчь-Южная сделают комфортнее для пассажиров - Минтранс

В Крыму будут приняты меры по улучшению условий пребывания пассажиров на железнодорожной станции Керчь-Южная, через которую сегодня проходит значительный... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T14:26

2026-07-15T14:26

2026-07-15T14:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Крыму будут приняты меры по улучшению условий пребывания пассажиров на железнодорожной станции Керчь-Южная, через которую сегодня проходит значительный пассажиропоток. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на письмо от Министерства транспорта РФ.Отмечается, что в настоящее время станция работает с повышенной нагрузкой. Керчь-Южная рассчитана примерно на 200 пассажиров, однако сейчас ежедневная нагрузка станции составляет около 9,5 тысячи пассажиров - порядка 6 тысяч человек на отправление и около 3,5 тысячи человек на прибытие.Кроме того, по данным ведомства, для помощи маломобильным туристам выделен специальный транспорт, который работает по заявкам на маршруте Керчь - Симферополь - Керчь.Также в письме Минтранс России рекомендовал туроператорам проработать вопрос о сокращении объемов туристических программ на Крымском полуострове на период сохраняющейся напряженной обстановки.Ранее сообщалось, что в районе железнодорожного вокзала Керчь-Южная по многочисленным просьбам пассажиров организованы точки продажи питания.От Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры едут автобусами. Такой порядок организации движения сохранится как минимум до 20 июля. Для удобства пассажиров ежедневно публикуется актуальное расписание поездов по станции Керчь-Южная Новый парк, а также согласованных с ними автобусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Загрузка вокзала Керчи и топливо для Крыма: заявления главы Минтранса РФЕще одна железнодорожная станция в Крыму станет техническойИз Москвы на юг России поедет новый поезд

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, крым, новости крыма, ассоциация туроператоров россии (атор), минтранс россии, поезд "таврия", логистика