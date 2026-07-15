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"Зеленый ковер": в Ялте высадили гигантские хосты - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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"Зеленый ковер": в Ялте высадили гигантские хосты
"Зеленый ковер": в Ялте высадили гигантские хосты - РИА Новости Крым, 15.07.2026
"Зеленый ковер": в Ялте высадили гигантские хосты
На набережной Ялты появился новый изумрудный уголок, там высадили 250 саженцев хост, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T21:06
2026-07-15T21:06
ялта
городская среда
благоустройство
крым
набережные крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ,15 июл - РИА Новости Крым. На набережной Ялты появился новый изумрудный уголок, там высадили 250 саженцев хост, сообщили в пресс-службе администрации города.По словам сотрудников администрации, в городе можно увидеть и гигантские экземпляры с крупными фактурными листьями, и изящные среднеразмерные хосты с вариегатной окраской.Хосты – отличный выбор для мягкого климата Ялты. Они могут десятилетиями расти на одном месте, становясь с каждым годом все пышнее. Растения прекрасно чувствуют себя именно в тени - на ярком солнце они рискуют получить ожоги.Осенью хосты окрашиваются в благородные желтые тона, а весной снова пробуждаются к жизни.Ранее сообщалось, что после реконструкции и технической модернизации состоялось открытие канатной дороги "Сосновая Роща" и благоустроенного парка "Можжевеловая роща" в поселке городского типа Гаспра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Гурзуфе откроют новое спортивно-игровое пространство для детейМилютинский парк в Крыму взял награды Всероссийской премииВ Алупке появится Парк авангардистов
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РИА Новости Крым
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96
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60
ялта, городская среда, благоустройство, крым, набережные крыма
"Зеленый ковер": в Ялте высадили гигантские хосты

В Ялте появился новый изумрудный уголок из 250 хост

21:06 15.07.2026
 
© Администрация ЯлтыНа набережной Ялты высадили 250 хост разных сортов
На набережной Ялты высадили 250 хост разных сортов
© Администрация Ялты
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СИМФЕРОПОЛЬ,15 июл - РИА Новости Крым. На набережной Ялты появился новый изумрудный уголок, там высадили 250 саженцев хост, сообщили в пресс-службе администрации города.
"Еще один "зеленый ковер" украсил город под сенью вековых сосен в конце набережной, где сотрудники "Зеленстроя" высадили 250 хост десяти различных сортов", - рассказали в администрации.
По словам сотрудников администрации, в городе можно увидеть и гигантские экземпляры с крупными фактурными листьями, и изящные среднеразмерные хосты с вариегатной окраской.
© Администрация ЯлтыНа набережной Ялты высадили 250 хост разных сортов
На набережной Ялты высадили 250 хост разных сортов
© Администрация Ялты
На набережной Ялты высадили 250 хост разных сортов
Хосты – отличный выбор для мягкого климата Ялты. Они могут десятилетиями расти на одном месте, становясь с каждым годом все пышнее. Растения прекрасно чувствуют себя именно в тени - на ярком солнце они рискуют получить ожоги.
© Администрация ЯлтыНа набережной Ялты высадили 250 хост разных сортов
На набережной Ялты высадили 250 хост разных сортов
© Администрация Ялты
Осенью хосты окрашиваются в благородные желтые тона, а весной снова пробуждаются к жизни.
"В этом году они высажены не только на набережной, но и на площади Советской – ранее их там не было. Общий план "Зеленстроя" на сезон – около 1000 саженцев в разных частях города", - уточнили в пресс-службе.
© Администрация ЯлтыНа набережной Ялты высадили 250 хост разных сортов
На набережной Ялты высадили 250 хост разных сортов
© Администрация Ялты
Ранее сообщалось, что после реконструкции и технической модернизации состоялось открытие канатной дороги "Сосновая Роща" и благоустроенного парка "Можжевеловая роща" в поселке городского типа Гаспра.
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ЯлтаГородская средаБлагоустройствоКрымНабережные Крыма
 
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