https://crimea.ria.ru/20260715/zelenyy-kover-v-yalte-vysadili-gigantskie-khosty-1157658216.html

"Зеленый ковер": в Ялте высадили гигантские хосты

"Зеленый ковер": в Ялте высадили гигантские хосты - РИА Новости Крым, 15.07.2026

"Зеленый ковер": в Ялте высадили гигантские хосты

На набережной Ялты появился новый изумрудный уголок, там высадили 250 саженцев хост, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T21:06

2026-07-15T21:06

2026-07-15T21:06

ялта

городская среда

благоустройство

крым

набережные крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ,15 июл - РИА Новости Крым. На набережной Ялты появился новый изумрудный уголок, там высадили 250 саженцев хост, сообщили в пресс-службе администрации города.По словам сотрудников администрации, в городе можно увидеть и гигантские экземпляры с крупными фактурными листьями, и изящные среднеразмерные хосты с вариегатной окраской.Хосты – отличный выбор для мягкого климата Ялты. Они могут десятилетиями расти на одном месте, становясь с каждым годом все пышнее. Растения прекрасно чувствуют себя именно в тени - на ярком солнце они рискуют получить ожоги.Осенью хосты окрашиваются в благородные желтые тона, а весной снова пробуждаются к жизни.Ранее сообщалось, что после реконструкции и технической модернизации состоялось открытие канатной дороги "Сосновая Роща" и благоустроенного парка "Можжевеловая роща" в поселке городского типа Гаспра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Гурзуфе откроют новое спортивно-игровое пространство для детейМилютинский парк в Крыму взял награды Всероссийской премииВ Алупке появится Парк авангардистов

ялта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, городская среда, благоустройство, крым, набережные крыма