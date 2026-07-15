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Зеленский тасует колоду: что означает отставка правительства Украины
Зеленский тасует колоду: что означает отставка правительства Украины - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Зеленский тасует колоду: что означает отставка правительства Украины
Отставка правительства и любые последующие перестановки во власти на Украине носят декоративный характер и не меняют сути националистического киевского режима... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T13:16
2026-07-15T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Отставка правительства и любые последующие перестановки во власти на Украине носят декоративный характер и не меняют сути националистического киевского режима. Они нужны для того, чтобы создать иллюзию перемен. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Андрей Никифоров.Накануне Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Решение поддержали 258 депутатов. Вместе с премьером в отставку ушло все правительство. До этого отставку анонсировал глава киевского режима Владимир Зеленский, по словам которого решение связано с "трансформацией политического курса страны".По его словам, прием не новый: различные идущие к закату режимы довольно часто меняют декорации, что позволяет их руководителям еще какое-то время сохраняться во власти."Все эти мельтешения просто входят в правила игры. По большому счету мы к этому не должны как-то серьезно относиться, сути киевского режима это не меняет, никакой другой политики, кроме той, которая избрана еще в 2014 году у Украины, нет и быть просто не может", – подчеркивает политолог.При этом каких-либо иных политических сил, способных самостоятельно обновить украинское государство и вернуть к жизни проект "Независимая Украина" в стране просто нет: несогласные подверглись репрессиям и находятся либо в заключении, либо в политической эмиграции. В этой связи никакого внутреннего политического ресурса для того, чтобы эта система могла обновиться, не существует, убежден он. Переформатирование возможно только внешними усилиями.Политолог Павел Шипилин также считает, что Зеленский решил отправить правительство в отставку для создания видимости смены власти. Так он намерен обмануть простых налогоплательщиков на Западе, знающих теперь о коррупции на Украине и не желающих участвовать в ее поддержке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин в утиль: зачем Зеленский избавляется от правительстваКастинг на нового президента: для чего Зеленский меняет правительствоУкраинский бунт: станет ли Львов триггером протестов против Зеленского
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украина, мнения, политика, андрей никифоров, неонацизм, внешняя политика, верховная рада украины, в мире, владимир зеленский
Зеленский тасует колоду: что означает отставка правительства Украины
Перестановки на Украине создают иллюзию перемен и не меняют сути киевского режима – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым.
Отставка правительства и любые последующие перестановки во власти на Украине носят декоративный характер и не меняют сути националистического киевского режима. Они нужны для того, чтобы создать иллюзию перемен. Такое мнение РИА Новости Крым
выразил политолог Андрей Никифоров.
Накануне Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Решение поддержали 258 депутатов. Вместе с премьером в отставку ушло все правительство.
До этого отставку анонсировал глава киевского режима Владимир Зеленский, по словам которого решение связано с "трансформацией политического курса страны".
"Это перетасовка все той же колоды, где присутствует всего понемножку: есть представители так называемой украинской политической элиты, сформировавшейся в постсоветские годы – продажной и насквозь коррумпированной, есть, так называемые, "соросята" и есть выдвиженцы "95 квартала". Из этого всего набора Зеленский будет периодически разные комбинации складывать. Это необходимо, для того, чтобы держать общество в иллюзии по поводу того, что происходит какое-то обновление", – говорит Никифоров.
По его словам, прием не новый: различные идущие к закату режимы довольно часто меняют декорации, что позволяет их руководителям еще какое-то время сохраняться во власти.
"Все эти мельтешения просто входят в правила игры. По большому счету мы к этому не должны как-то серьезно относиться, сути киевского режима это не меняет, никакой другой политики, кроме той, которая избрана еще в 2014 году у Украины, нет и быть просто не может", – подчеркивает политолог.
При этом каких-либо иных политических сил, способных самостоятельно обновить украинское государство и вернуть к жизни проект "Независимая Украина" в стране просто нет: несогласные подверглись репрессиям и находятся либо в заключении, либо в политической эмиграции. В этой связи никакого внутреннего политического ресурса для того, чтобы эта система могла обновиться, не существует, убежден он. Переформатирование возможно только внешними усилиями.
"Что касается выздоровления от неонацизма – это возможно только в составе РФ. Тоже, кстати, задача не простая, потому что те регионы, которые были к этому готовы уже в составе РФ. Остается еще пару здравомыслящих территорий, которые необходимо спасать. Остальное будет делать вид, что оно "держава", при этом по полям там будут болтаться банды, которые собственно и будут настоящей властью и будут подкармливаться с Запада на предмет русофобии. Дикое поле – такая судьба ожидает эти территории в случае, если не придет кто-то извне и не наведет там порядок, который там нужен только России", – убежден эксперт.
Политолог Павел Шипилин также считает, что Зеленский решил отправить правительство в отставку для создания видимости смены власти.
Так он намерен обмануть простых налогоплательщиков на Западе, знающих теперь о коррупции на Украине и не желающих участвовать в ее поддержке.
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