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Зеленский тасует колоду: что означает отставка правительства Украины

Зеленский тасует колоду: что означает отставка правительства Украины - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Зеленский тасует колоду: что означает отставка правительства Украины

Отставка правительства и любые последующие перестановки во власти на Украине носят декоративный характер и не меняют сути националистического киевского режима... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T13:16

2026-07-15T13:16

2026-07-15T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Отставка правительства и любые последующие перестановки во власти на Украине носят декоративный характер и не меняют сути националистического киевского режима. Они нужны для того, чтобы создать иллюзию перемен. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Андрей Никифоров.Накануне Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Решение поддержали 258 депутатов. Вместе с премьером в отставку ушло все правительство. До этого отставку анонсировал глава киевского режима Владимир Зеленский, по словам которого решение связано с "трансформацией политического курса страны".По его словам, прием не новый: различные идущие к закату режимы довольно часто меняют декорации, что позволяет их руководителям еще какое-то время сохраняться во власти."Все эти мельтешения просто входят в правила игры. По большому счету мы к этому не должны как-то серьезно относиться, сути киевского режима это не меняет, никакой другой политики, кроме той, которая избрана еще в 2014 году у Украины, нет и быть просто не может", – подчеркивает политолог.При этом каких-либо иных политических сил, способных самостоятельно обновить украинское государство и вернуть к жизни проект "Независимая Украина" в стране просто нет: несогласные подверглись репрессиям и находятся либо в заключении, либо в политической эмиграции. В этой связи никакого внутреннего политического ресурса для того, чтобы эта система могла обновиться, не существует, убежден он. Переформатирование возможно только внешними усилиями.Политолог Павел Шипилин также считает, что Зеленский решил отправить правительство в отставку для создания видимости смены власти. Так он намерен обмануть простых налогоплательщиков на Западе, знающих теперь о коррупции на Украине и не желающих участвовать в ее поддержке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин в утиль: зачем Зеленский избавляется от правительстваКастинг на нового президента: для чего Зеленский меняет правительствоУкраинский бунт: станет ли Львов триггером протестов против Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, мнения, политика, андрей никифоров, неонацизм, внешняя политика, верховная рада украины, в мире, владимир зеленский