Рейтинг@Mail.ru
Зеленский тасует колоду: что означает отставка правительства Украины - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260715/zelenskiy-tasuet-kolodu-chto-oznachaet-otstavka-pravitelstva-ukrainy-1157660810.html
Зеленский тасует колоду: что означает отставка правительства Украины
Зеленский тасует колоду: что означает отставка правительства Украины - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Зеленский тасует колоду: что означает отставка правительства Украины
Отставка правительства и любые последующие перестановки во власти на Украине носят декоративный характер и не меняют сути националистического киевского режима... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T13:16
2026-07-15T13:16
эксклюзивы риа новости крым
украина
мнения
политика
андрей никифоров
неонацизм
внешняя политика
верховная рада украины
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111577/32/1115773284_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0e0bbf5482f83941060156a44955d5d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Отставка правительства и любые последующие перестановки во власти на Украине носят декоративный характер и не меняют сути националистического киевского режима. Они нужны для того, чтобы создать иллюзию перемен. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Андрей Никифоров.Накануне Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Решение поддержали 258 депутатов. Вместе с премьером в отставку ушло все правительство. До этого отставку анонсировал глава киевского режима Владимир Зеленский, по словам которого решение связано с "трансформацией политического курса страны".По его словам, прием не новый: различные идущие к закату режимы довольно часто меняют декорации, что позволяет их руководителям еще какое-то время сохраняться во власти."Все эти мельтешения просто входят в правила игры. По большому счету мы к этому не должны как-то серьезно относиться, сути киевского режима это не меняет, никакой другой политики, кроме той, которая избрана еще в 2014 году у Украины, нет и быть просто не может", – подчеркивает политолог.При этом каких-либо иных политических сил, способных самостоятельно обновить украинское государство и вернуть к жизни проект "Независимая Украина" в стране просто нет: несогласные подверглись репрессиям и находятся либо в заключении, либо в политической эмиграции. В этой связи никакого внутреннего политического ресурса для того, чтобы эта система могла обновиться, не существует, убежден он. Переформатирование возможно только внешними усилиями.Политолог Павел Шипилин также считает, что Зеленский решил отправить правительство в отставку для создания видимости смены власти. Так он намерен обмануть простых налогоплательщиков на Западе, знающих теперь о коррупции на Украине и не желающих участвовать в ее поддержке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин в утиль: зачем Зеленский избавляется от правительстваКастинг на нового президента: для чего Зеленский меняет правительствоУкраинский бунт: станет ли Львов триггером протестов против Зеленского
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111577/32/1115773284_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b8837cf08421adf5a66cae1c63630a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, мнения, политика, андрей никифоров, неонацизм, внешняя политика, верховная рада украины, в мире, владимир зеленский
Зеленский тасует колоду: что означает отставка правительства Украины

Перестановки на Украине создают иллюзию перемен и не меняют сути киевского режима – мнение

13:16 15.07.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Отставка правительства и любые последующие перестановки во власти на Украине носят декоративный характер и не меняют сути националистического киевского режима. Они нужны для того, чтобы создать иллюзию перемен. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Андрей Никифоров.
Накануне Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Решение поддержали 258 депутатов. Вместе с премьером в отставку ушло все правительство. До этого отставку анонсировал глава киевского режима Владимир Зеленский, по словам которого решение связано с "трансформацией политического курса страны".

"Это перетасовка все той же колоды, где присутствует всего понемножку: есть представители так называемой украинской политической элиты, сформировавшейся в постсоветские годы – продажной и насквозь коррумпированной, есть, так называемые, "соросята" и есть выдвиженцы "95 квартала". Из этого всего набора Зеленский будет периодически разные комбинации складывать. Это необходимо, для того, чтобы держать общество в иллюзии по поводу того, что происходит какое-то обновление", – говорит Никифоров.

По его словам, прием не новый: различные идущие к закату режимы довольно часто меняют декорации, что позволяет их руководителям еще какое-то время сохраняться во власти.
"Все эти мельтешения просто входят в правила игры. По большому счету мы к этому не должны как-то серьезно относиться, сути киевского режима это не меняет, никакой другой политики, кроме той, которая избрана еще в 2014 году у Украины, нет и быть просто не может", – подчеркивает политолог.
При этом каких-либо иных политических сил, способных самостоятельно обновить украинское государство и вернуть к жизни проект "Независимая Украина" в стране просто нет: несогласные подверглись репрессиям и находятся либо в заключении, либо в политической эмиграции. В этой связи никакого внутреннего политического ресурса для того, чтобы эта система могла обновиться, не существует, убежден он. Переформатирование возможно только внешними усилиями.

"Что касается выздоровления от неонацизма – это возможно только в составе РФ. Тоже, кстати, задача не простая, потому что те регионы, которые были к этому готовы уже в составе РФ. Остается еще пару здравомыслящих территорий, которые необходимо спасать. Остальное будет делать вид, что оно "держава", при этом по полям там будут болтаться банды, которые собственно и будут настоящей властью и будут подкармливаться с Запада на предмет русофобии. Дикое поле – такая судьба ожидает эти территории в случае, если не придет кто-то извне и не наведет там порядок, который там нужен только России", – убежден эксперт.

Политолог Павел Шипилин также считает, что Зеленский решил отправить правительство в отставку для создания видимости смены власти. Так он намерен обмануть простых налогоплательщиков на Западе, знающих теперь о коррупции на Украине и не желающих участвовать в ее поддержке.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кабмин в утиль: зачем Зеленский избавляется от правительства
Кастинг на нового президента: для чего Зеленский меняет правительство
Украинский бунт: станет ли Львов триггером протестов против Зеленского
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымУкраинаМненияПолитикаАндрей НикифоровНеонацизмВнешняя политикаВерховная Рада УкраиныВ миреВладимир Зеленский
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:13Педофил из Севастополя отправится в колонию на 17 лет
13:59Министр обороны Польши требует извинений Киева за Волынскую резню
13:46Один человек ранен при падении обломков дрона на Кубани
13:31Армия России громит "Бастионы" врага – страшные потери Киева за сутки
13:16Зеленский тасует колоду: что означает отставка правительства Украины
13:09Алушта частично обесточена
12:55В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили лить в канистры
12:44Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море
12:38Преступный дуэт: в Севастополе раскрыли аферу с недвижимостью на 25,5 миллионов
12:26Энергодар под ударами ВСУ – город обесточен
12:15Что происходит на Крымском мосту - ситуация с очередями и временем ожидания
12:06В Севастополе отбой воздушной тревоги
11:49В Севастополе объявили воздушную тревогу
11:45ЕС не будет предоставлять убежище военнообязанным украинцам
11:24В Крыму пьяный мужчина поджег свою жену
11:15Бесплатный газ для крымчан: определен порядок обеспечения людей топливом
10:58В России создали дорожный каток на автопилоте
10:45В Севастополе проверили состояние подземных вод
10:36Громкие звуки в Севастополе - Развожаев назвал причину
10:24Где в Крыму можно купить бензин в среду
Лента новостейМолния