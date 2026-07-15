https://crimea.ria.ru/20260715/zachem-patriarkha-kirilla-vklyuchili-v-21-paket-sanktsiy-es-protiv-rf--mnenie-1157665790.html

Зачем патриарха Кирилла включили в 21 пакет санкций ЕС против РФ – мнение

Зачем патриарха Кирилла включили в 21 пакет санкций ЕС против РФ – мнение - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Зачем патриарха Кирилла включили в 21 пакет санкций ЕС против РФ – мнение

Патриарха московского и вся Руси Кирилла включили в 21-й пакет санкций Евросоюза против России в рамках более глобальной борьбы – охоты на православие, которую... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T20:49

2026-07-15T20:49

2026-07-15T20:49

рпц (русская православная церковь)

болгария

европейский союз (ес)

санкции против россии

патриарх кирилл (владимир гундяев)

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Патриарха московского и вся Руси Кирилла включили в 21-й пакет санкций Евросоюза против России в рамках более глобальной борьбы – охоты на православие, которую ведет Запад. А потому маленькой победой стало то, что имя епископа РПЦ исключили благодаря вмешательству Болгарии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила болгарский журналист Ася Зуан.Болгарский премьер Румен Радев ранее пообещал заблокировать новый, 21-й пакет санкций Евросоюза против России, если новые ограничения будут вредить интересам Софии. И одним из таких подводных камней стала персона Патриарха московского и вся Руси Кирилла, внесенного в санкционный список. На днях стало известно, что ЕС исключил патриарха из нового пакета санкций по требованию Болгарии."Это маленькая победа для всех нас, мы успели отстоять и дали понять, что эту тему им нельзя трогать, именно тему духовности... есть вещи неприкасаемые", – сказала Зуан.И такая реакция Болгарии на включение в санкции русского патриарха очень сейчас важна, в особенности потому, что страна "находится сегодня не в самых простых геополитических условиях, учитывая ее членство в ЕС, тяжелое наследие предыдущих правительств и давление, под которым в целом находятся Балканы"."Как отметил наш премьер Румен Радев, патриарх Кирилл, предстоятель русской православной церкви, которая родственна болгарской православной церкви. Наше духовенство на протяжении всего исторического развития было на связи, обменивалось богослужебными книгами и так далее. Это очень ценная связь", – сказала журналист.Тот факт, что "никто не вводит санкции против Папы Римского или Онуфрия" (епископ Украинской православной церкви – ред.) доказывает, что это борьба не просто с крупнейшей в России конфессией, а с православием в целом, считает Зуан. А потому ценна и реакция самого болгарского духовенства, добавила она.Она напомнила о яростном идеологе русофобии Збигневе Бжезинском, американском политологе, социологе и государственном деятеле польского происхождения, "в так называемых трудах которого ясно расписано, что православие – враг, и они будут поступательно работать на этом направлении"."И мы... видели это на примере Украины, когда там начали вводить раскольническое движение и пытаться его легализовать... И в Болгарию приезжали представители Госдепартамента США, которые пытались проводить некую "коммуникационную работу" с представителями разных болгарских поместных церквей, дабы легализовать и внедрить идею, что необходимо признать эту цель", – сказала Зуан.При этом цели у врагов РПЦ, по ее словам, вполне материальные, а не духовные."Есть очень много храмов России, которые находятся за пределами Российской Федерации и так далее. Патриарх Кирилл предстоятель русской православной церкви... И если, не дай бог, такие санкции стали бы фактом, это открывает недобрую возможность протестантским структурам и католическим разевать свои рты на какое-то имущество Русской православной церкви", – сказала болгарский журналист.Таким образом произошедшее стало своеобразным "прощупыванием почвы" на предмет того, кто в Европе готов расписаться об отказе от веры, считает она.Напомним, ранее, в июне 2026 года, ЕС ввел санкции в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (в миру Георгий Шевкунов). В соответствующем документе сообщалось, что владыка Тихон якобы участвует в продвижении российской пропаганды, распространяет "прокремлевскую дезинформацию", отрицает суверенитет Украины, манипулирует и подрывает демократию. Также ему ставят в вину поддержку СВО и сбор средств для российских войск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Болгария выходит из "коалиции желающих Союз против Украины: когда Венгрия, Словакия и Чехия смогут объединиться Политическое чудо: что даст России и Европе новый премьер Болгарии

болгария

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рпц (русская православная церковь), болгария, европейский союз (ес), санкции против россии, патриарх кирилл (владимир гундяев), мнения