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ВС РФ снова ударили по портам Одессы - поражены суда и объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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ВС РФ снова ударили по портам Одессы - поражены суда и объекты инфраструктуры
ВС РФ снова ударили по портам Одессы - поражены суда и объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 15.07.2026
ВС РФ снова ударили по портам Одессы - поражены суда и объекты инфраструктуры
Российские войска в ночь на среду продолжили бить по украинским портам в Одессе и Черноморске, задействованным в доставке грузов для ВСУ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T08:00
2026-07-15T08:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Российские войска в ночь на среду продолжили бить по украинским портам в Одессе и Черноморске, задействованным в доставке грузов для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в портах "Черноморск" и "Днепро-Бугский" поражены четыре морских судна, осуществлявших доставку грузов в интересах ВСУ.В течение дня во вторник ВС РФ также наносили удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. В ночь на вторник высокоточным оружием большой дальности поражены предприятия украинской военной промышленности в Киеве. В порту "Южный" на территории контейнерного терминала был уничтожен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения.Подобного рода удары ВС РФ важны для защиты регионов России, и прежде всего для Крыма и Черноморского флота, считает политолог Павел Шипилин. По его словам, Украина нарушает зерновую сделку, используя порты не только для отгрузки зерна, но и оружия, а танкеры – для запуска дронов в сторону России. Таким образом Одесса является логистическим центром снабжения ВСУ и постоянным источником угроз для нашей страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Одессе – какие объекты пораженыПорты Одессы и Черноморска под ударом дальнобойного оружия РоссииПротивник почувствует: Путин пообещал мощные ответные удары по Украине
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новости сво, удары по украине, одесса, одесская область, украина, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот
ВС РФ снова ударили по портам Одессы - поражены суда и объекты инфраструктуры

В портах Одессы после ударов ВС РФ поражены суда и объекты инфраструктуры

08:00 15.07.2026 (обновлено: 08:07 15.07.2026)
 
© ГУ ГСЧС Украины в Одесской областиПожар в порту Одессы
Пожар в порту Одессы
© ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Российские войска в ночь на среду продолжили бить по украинским портам в Одессе и Черноморске, задействованным в доставке грузов для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В результате групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в портах "Одесса" и "Черноморск" Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с ГСМ для ВСУ, цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов", – сказано в сообщении.
Кроме того, в портах "Черноморск" и "Днепро-Бугский" поражены четыре морских судна, осуществлявших доставку грузов в интересах ВСУ.
В течение дня во вторник ВС РФ также наносили удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. В ночь на вторник высокоточным оружием большой дальности поражены предприятия украинской военной промышленности в Киеве. В порту "Южный" на территории контейнерного терминала был уничтожен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения.
Подобного рода удары ВС РФ важны для защиты регионов России, и прежде всего для Крыма и Черноморского флота, считает политолог Павел Шипилин. По его словам, Украина нарушает зерновую сделку, используя порты не только для отгрузки зерна, но и оружия, а танкеры – для запуска дронов в сторону России. Таким образом Одесса является логистическим центром снабжения ВСУ и постоянным источником угроз для нашей страны.
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Новости СВОУдары по УкраинеОдессаОдесская областьУкраинаМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииАрмия и флот
 
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