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ВС РФ снова ударили по портам Одессы - поражены суда и объекты инфраструктуры

ВС РФ снова ударили по портам Одессы - поражены суда и объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 15.07.2026

ВС РФ снова ударили по портам Одессы - поражены суда и объекты инфраструктуры

Российские войска в ночь на среду продолжили бить по украинским портам в Одессе и Черноморске, задействованным в доставке грузов для ВСУ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T08:00

2026-07-15T08:00

2026-07-15T08:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Российские войска в ночь на среду продолжили бить по украинским портам в Одессе и Черноморске, задействованным в доставке грузов для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в портах "Черноморск" и "Днепро-Бугский" поражены четыре морских судна, осуществлявших доставку грузов в интересах ВСУ.В течение дня во вторник ВС РФ также наносили удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. В ночь на вторник высокоточным оружием большой дальности поражены предприятия украинской военной промышленности в Киеве. В порту "Южный" на территории контейнерного терминала был уничтожен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения.Подобного рода удары ВС РФ важны для защиты регионов России, и прежде всего для Крыма и Черноморского флота, считает политолог Павел Шипилин. По его словам, Украина нарушает зерновую сделку, используя порты не только для отгрузки зерна, но и оружия, а танкеры – для запуска дронов в сторону России. Таким образом Одесса является логистическим центром снабжения ВСУ и постоянным источником угроз для нашей страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Одессе – какие объекты пораженыПорты Одессы и Черноморска под ударом дальнобойного оружия РоссииПротивник почувствует: Путин пообещал мощные ответные удары по Украине

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2026

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