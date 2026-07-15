ВС РФ снова ударили по портам Одессы - поражены суда и объекты инфраструктуры
В портах Одессы после ударов ВС РФ поражены суда и объекты инфраструктуры
08:00 15.07.2026 (обновлено: 08:07 15.07.2026)
© ГУ ГСЧС Украины в Одесской областиПожар в порту Одессы
© ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Российские войска в ночь на среду продолжили бить по украинским портам в Одессе и Черноморске, задействованным в доставке грузов для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В результате групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в портах "Одесса" и "Черноморск" Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с ГСМ для ВСУ, цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов", – сказано в сообщении.
Кроме того, в портах "Черноморск" и "Днепро-Бугский" поражены четыре морских судна, осуществлявших доставку грузов в интересах ВСУ.
В течение дня во вторник ВС РФ также наносили удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. В ночь на вторник высокоточным оружием большой дальности поражены предприятия украинской военной промышленности в Киеве. В порту "Южный" на территории контейнерного терминала был уничтожен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения.
Подобного рода удары ВС РФ важны для защиты регионов России, и прежде всего для Крыма и Черноморского флота, считает политолог Павел Шипилин. По его словам, Украина нарушает зерновую сделку, используя порты не только для отгрузки зерна, но и оружия, а танкеры – для запуска дронов в сторону России. Таким образом Одесса является логистическим центром снабжения ВСУ и постоянным источником угроз для нашей страны.
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