https://crimea.ria.ru/20260715/vozdushnaya-trevoga-v-sevastopole-otmenena-1157668361.html
Воздушная тревога в Севастополе отменена
Воздушная тревога в Севастополе отменена - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Воздушная тревога в Севастополе отменена
В Севастополе отменили угрозу атаки беспилотников и отменили воздушную тревогу. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T16:06
2026-07-15T16:06
2026-07-15T16:08
севастополь
воздушная тревога в севастополе
михаил развожаев
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
срочные новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352500_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_e9c5a7b83388225365fd7ee299c14b76.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили угрозу атаки беспилотников и отменили воздушную тревогу. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Тревогу в городе в среду объявляли дважды. В первый раз сирены включили в 11.49. Одновременно приостанавливал работу морской пассажирский транспорт. Отбой дали спустя 15 минут. Повторно опасность объявили в 15:36. Она сохранялась около получаса.Сигнал "Воздушная тревога" в Севастополе стал звучать с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается.Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГи). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК стало рассылать СМС-предупреждение о беспилотной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352500_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2b458174355126d6dc27cfa0408e165b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма
Воздушная тревога в Севастополе отменена
В Севастополе дали отбой воздушной тревоги
16:06 15.07.2026 (обновлено: 16:08 15.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили угрозу атаки беспилотников и отменили воздушную тревогу. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.
Тревогу в городе в среду объявляли дважды. В первый раз сирены включили в 11.49. Одновременно приостанавливал работу морской пассажирский транспорт. Отбой дали спустя 15 минут. Повторно опасность объявили в 15:36. Она сохранялась около получаса.
"Отбой воздушной тревоги!" – предупредил глава города в социальных сетях.
Сигнал "Воздушная тревога" в Севастополе стал звучать с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ
в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности
.
В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала
воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается.
Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГи). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.
С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика
", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.
В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК стало рассылать СМС-предупреждение о беспилотной опасности в регионе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.