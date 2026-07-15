Рейтинг@Mail.ru
Воздушная тревога в Севастополе отменена - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260715/vozdushnaya-trevoga-v-sevastopole-otmenena-1157668361.html
Воздушная тревога в Севастополе отменена
Воздушная тревога в Севастополе отменена - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Воздушная тревога в Севастополе отменена
В Севастополе отменили угрозу атаки беспилотников и отменили воздушную тревогу. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T16:06
2026-07-15T16:08
севастополь
воздушная тревога в севастополе
михаил развожаев
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
срочные новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352500_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_e9c5a7b83388225365fd7ee299c14b76.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили угрозу атаки беспилотников и отменили воздушную тревогу. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Тревогу в городе в среду объявляли дважды. В первый раз сирены включили в 11.49. Одновременно приостанавливал работу морской пассажирский транспорт. Отбой дали спустя 15 минут. Повторно опасность объявили в 15:36. Она сохранялась около получаса.Сигнал "Воздушная тревога" в Севастополе стал звучать с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается.Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГи). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК стало рассылать СМС-предупреждение о беспилотной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352500_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2b458174355126d6dc27cfa0408e165b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма
Воздушная тревога в Севастополе отменена

В Севастополе дали отбой воздушной тревоги

16:06 15.07.2026 (обновлено: 16:08 15.07.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили угрозу атаки беспилотников и отменили воздушную тревогу. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.
Тревогу в городе в среду объявляли дважды. В первый раз сирены включили в 11.49. Одновременно приостанавливал работу морской пассажирский транспорт. Отбой дали спустя 15 минут. Повторно опасность объявили в 15:36. Она сохранялась около получаса.
"Отбой воздушной тревоги!" – предупредил глава города в социальных сетях.
Сигнал "Воздушная тревога" в Севастополе стал звучать с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается.
Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГи). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.
С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.
В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК стало рассылать СМС-предупреждение о беспилотной опасности в регионе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольВоздушная тревога в СевастополеМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:31Подросток и двое взрослых утонули на Кубани за сутки
17:20Станут военными целями: в РФ предостерегли ЕС от интервенции на Украину
17:08Эвакуировали людей из пятна нефти: Путин наградил двух спасателей из Крыма
17:05Отбой воздушной тревоги в Севастополе
17:00Продукт бурной фантазии: в России ответили на угрозы Кулебы крымчанам
16:46В Севастополе снова звучат сирены - объявлена третья за день тревога
16:42Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены у порта "Кавказ" на Кубани
16:29В Ялте пресекли канал незаконной миграции
16:15США нанесли новые удары по Ирану
16:06Воздушная тревога в Севастополе отменена
16:01Путин наградил орденом коллектив крымского музея-заповедника
15:50ЕС и Украина заключили соглашение по беспилотникам
15:46Крымчанин стал заслуженным географом России
15:39В Севастополе звучит воздушная тревога
15:31Трамп сделал заявление о сроках завершения конфликта на Украине
15:22Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
15:15Реагировать молниеносно: Аксенов поставил задачу главам районов Крыма
15:00Что происходит с топливом на внутреннем рынке России – ответ Новака
14:51Режим ЧС в Крыму не отменяет трудовое законодательство – эксперт
14:38Поступление в вуз онлайн: заявления подали более миллиона абитуриентов
Лента новостейМолния