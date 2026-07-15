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Воров-альпинистов задержали на Кубани - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Воров-альпинистов задержали на Кубани
Воров-альпинистов задержали на Кубани - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Воров-альпинистов задержали на Кубани
В Краснодаре ОПГ промышляла кражами, используя альпинистское снаряжение. Злоумышленников задержали, сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T22:06
2026-07-15T22:06
россия
кубань
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
кража
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Краснодаре ОПГ промышляла кражами, используя альпинистское снаряжение. Злоумышленников задержали, сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.Компания вела наблюдение за квартирами на верхних этажах комплексов премиум-класса Краснодара. Выбирали дома, балконы общего пользования которых находились в "слепой зоне" камер видеонаблюдения и не освещались уличными фонарями.С помощью профессионального альпинистского оборудования злоумышленники с общих балконов перемещались по фасадам к окнам квартир, проникали внутрь и похищали деньги и ценности. На счету сообщников семь краж и две неудачные попытки. Общая сумма ущерба превысила 3,7 миллиона рублей.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("кража"). Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в России по итогам января-мая 2026 года общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 16,5%. В частности, стало меньше разбоев, грабежей и краж. Число мошенничеств сократилось 21%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте за разбойное нападение задержана пара из КубаниПодростки украли более 300 тысяч рублей со счета бойца СВО из СевастополяЖитель Кубани порезал себя по заданию аферистов и попал в реанимацию
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, кубань, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, кража
Воров-альпинистов задержали на Кубани

В Краснодаре задержали группу альпинистов за квартирные кражи

22:06 15.07.2026
 
© Depositphotos / kalinovsky / Перейти в фотобанкВор взламывает квартиру
Вор взламывает квартиру
© Depositphotos / kalinovsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Краснодаре ОПГ промышляла кражами, используя альпинистское снаряжение. Злоумышленников задержали, сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.
"С поличным задержаны участники организованной группы. Трое приезжих из других регионов, двое из которых ранее судимы, подозреваются в серии квартирных краж", – говорится в сообщении.
Компания вела наблюдение за квартирами на верхних этажах комплексов премиум-класса Краснодара. Выбирали дома, балконы общего пользования которых находились в "слепой зоне" камер видеонаблюдения и не освещались уличными фонарями.
С помощью профессионального альпинистского оборудования злоумышленники с общих балконов перемещались по фасадам к окнам квартир, проникали внутрь и похищали деньги и ценности. На счету сообщников семь краж и две неудачные попытки. Общая сумма ущерба превысила 3,7 миллиона рублей.
"Во время последней попытки подозреваемые были задержаны полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии. В ходе обыска у них изъяты тросы, блоки, карабины, присоски и другое специальное снаряжение, инструменты для взлома, цифровые радиостанции, а также часть похищенных денег и имущества", – рассказали в полиции.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("кража"). Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в России по итогам января-мая 2026 года общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 16,5%. В частности, стало меньше разбоев, грабежей и краж. Число мошенничеств сократилось 21%.
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РоссияКубаньКраснодарский крайМВД по Краснодарскому краюКража
 
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