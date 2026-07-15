https://crimea.ria.ru/20260715/vorov-alpinistov-zaderzhali-na-kubani-1157668554.html

Воров-альпинистов задержали на Кубани

Воров-альпинистов задержали на Кубани - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Воров-альпинистов задержали на Кубани

В Краснодаре ОПГ промышляла кражами, используя альпинистское снаряжение. Злоумышленников задержали, сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T22:06

2026-07-15T22:06

2026-07-15T22:06

россия

кубань

краснодарский край

мвд по краснодарскому краю

кража

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Краснодаре ОПГ промышляла кражами, используя альпинистское снаряжение. Злоумышленников задержали, сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.Компания вела наблюдение за квартирами на верхних этажах комплексов премиум-класса Краснодара. Выбирали дома, балконы общего пользования которых находились в "слепой зоне" камер видеонаблюдения и не освещались уличными фонарями.С помощью профессионального альпинистского оборудования злоумышленники с общих балконов перемещались по фасадам к окнам квартир, проникали внутрь и похищали деньги и ценности. На счету сообщников семь краж и две неудачные попытки. Общая сумма ущерба превысила 3,7 миллиона рублей.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("кража"). Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в России по итогам января-мая 2026 года общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 16,5%. В частности, стало меньше разбоев, грабежей и краж. Число мошенничеств сократилось 21%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте за разбойное нападение задержана пара из КубаниПодростки украли более 300 тысяч рублей со счета бойца СВО из СевастополяЖитель Кубани порезал себя по заданию аферистов и попал в реанимацию

россия

кубань

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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