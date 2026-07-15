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Весенний призыв завершен: сколько россиян отправились на службу
Весенний призыв завершен: сколько россиян отправились на службу - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Весенний призыв завершен: сколько россиян отправились на службу
141 тысяча новобранцев отправились на службу в войска в рамках весеннего призыва, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T22:13
2026-07-15T22:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. 141 тысяча новобранцев отправились на службу в войска в рамках весеннего призыва, сообщает Минобороны России."В соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 декабря 2025 года №998 в весеннем периоде отправок для прохождения военной службы направлено 141 тысяча граждан, призванных на военную службу", - говорится в сообщении.Оповещение призывников о явке в военный комиссариат осуществлялось электронными повестками. Уведомления о направлении электронной повестки, о применении и отмене временных ограничительных мер направлялись гражданину в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг, указали в ведомстве.В Минобороны отметили, что, как и в предыдущие призывные кампании, молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований, имели право выбора пройти военную службу в различных видах Вооруженных сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора."Все граждане, направленные для прохождения военной службы, на сборных пунктах были обеспечены установленными нормами довольствия", - рассказали в МО РФ.Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, сообщили в Минобороны.Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
призыв в вс россии, весенний призыв, министерство обороны рф, армия и флот, новости, россия
Весенний призыв завершен: сколько россиян отправились на службу
В рамках весеннего призыва на службу в ВС РФ отправились 141 тысяча россиян – Минобороны
22:13 15.07.2026 (обновлено: 22:15 15.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. 141 тысяча новобранцев отправились на службу в войска в рамках весеннего призыва, сообщает Минобороны России.
"В соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 декабря 2025 года №998 в весеннем периоде отправок для прохождения военной службы направлено 141 тысяча граждан, призванных на военную службу", - говорится в сообщении.
Оповещение призывников о явке в военный комиссариат осуществлялось электронными повестками. Уведомления о направлении электронной повестки, о применении и отмене временных ограничительных мер направлялись гражданину в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг, указали в ведомстве.
В Минобороны отметили, что, как и в предыдущие призывные кампании, молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований, имели право выбора пройти военную службу в различных видах Вооруженных сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.
"Все граждане, направленные для прохождения военной службы, на сборных пунктах были обеспечены установленными нормами довольствия", - рассказали в МО РФ.
Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, сообщили в Минобороны.
"В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в новых регионах Российской Федерации - это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись", - подчеркнули в ведомстве.
Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания.
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