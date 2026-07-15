https://crimea.ria.ru/20260715/vesenniy-prizyv-zavershen-skolko-rossiyan-otpravilis-na-sluzhbu-1157677786.html

Весенний призыв завершен: сколько россиян отправились на службу

Весенний призыв завершен: сколько россиян отправились на службу - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Весенний призыв завершен: сколько россиян отправились на службу

141 тысяча новобранцев отправились на службу в войска в рамках весеннего призыва, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T22:13

2026-07-15T22:13

2026-07-15T22:15

призыв в вс россии

весенний призыв

министерство обороны рф

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. 141 тысяча новобранцев отправились на службу в войска в рамках весеннего призыва, сообщает Минобороны России."В соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 декабря 2025 года №998 в весеннем периоде отправок для прохождения военной службы направлено 141 тысяча граждан, призванных на военную службу", - говорится в сообщении.Оповещение призывников о явке в военный комиссариат осуществлялось электронными повестками. Уведомления о направлении электронной повестки, о применении и отмене временных ограничительных мер направлялись гражданину в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг, указали в ведомстве.В Минобороны отметили, что, как и в предыдущие призывные кампании, молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований, имели право выбора пройти военную службу в различных видах Вооруженных сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора."Все граждане, направленные для прохождения военной службы, на сборных пунктах были обеспечены установленными нормами довольствия", - рассказали в МО РФ.Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, сообщили в Минобороны.Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

призыв в вс россии, весенний призыв, министерство обороны рф, армия и флот, новости, россия