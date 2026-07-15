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В Ялте пресекли канал незаконной миграции

В Ялте пресекли канал незаконной миграции - РИА Новости Крым, 15.07.2026

В Ялте пресекли канал незаконной миграции

В Ялте сотрудники УФСБ совместно с коллегами из Росгвардии пресекли канал незаконной миграции. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T16:29

2026-07-15T16:29

2026-07-15T16:30

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Ялте сотрудники УФСБ совместно с коллегами из Росгвардии пресекли канал незаконной миграции. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.В качестве жилья был использован гараж, который арендовали через риэлтора у ничего не подозревающего собственника, проживающего в другом городе. Иностранцев обеспечили работой на крупном строительном объекте в Ялте – возводимом многоквартирном высокоэтажном жилищном комплексе. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Оперативно-розыскными и следственными мероприятиями устанавливаются и другие иностранные граждане, которые могли быть легализованы на территории РФ фигурантами уголовного дела. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осудили группу за нелегальную регистрацию мигрантовФСБ сорвала теракт на нефтяном предприятииФСБ раскрыла подробности о двух задержанных в Крыму агентах Киева

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2026

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