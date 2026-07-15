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В Ялте пресекли канал незаконной миграции
В Ялте пресекли канал незаконной миграции - РИА Новости Крым, 15.07.2026
В Ялте пресекли канал незаконной миграции
В Ялте сотрудники УФСБ совместно с коллегами из Росгвардии пресекли канал незаконной миграции. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T16:29
2026-07-15T16:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Ялте сотрудники УФСБ совместно с коллегами из Росгвардии пресекли канал незаконной миграции. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.В качестве жилья был использован гараж, который арендовали через риэлтора у ничего не подозревающего собственника, проживающего в другом городе. Иностранцев обеспечили работой на крупном строительном объекте в Ялте – возводимом многоквартирном высокоэтажном жилищном комплексе. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Оперативно-розыскными и следственными мероприятиями устанавливаются и другие иностранные граждане, которые могли быть легализованы на территории РФ фигурантами уголовного дела. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осудили группу за нелегальную регистрацию мигрантовФСБ сорвала теракт на нефтяном предприятииФСБ раскрыла подробности о двух задержанных в Крыму агентах Киева
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости крыма, ялта, крым, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), нелегальные мигранты
В Ялте пресекли канал незаконной миграции
В Ялте пресекли канал незаконной миграции - ФСБ
16:29 15.07.2026 (обновлено: 16:30 15.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Ялте сотрудники УФСБ совместно с коллегами из Росгвардии пресекли канал незаконной миграции. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Установлено, что двое предпринимателей Краснодарского края подыскали на территории Сочи иностранцев, которые длительное время находились там незаконно и уклонялись от выезда из России. Злоумышленники организовали их прибытие в Республику Крым и обеспечили нелегалов местом проживания", - говорится в сообщении.
В качестве жилья был использован гараж, который арендовали через риэлтора у ничего не подозревающего собственника, проживающего в другом городе.
Иностранцев обеспечили работой на крупном строительном объекте в Ялте – возводимом многоквартирном высокоэтажном жилищном комплексе.
"Всего указанным образом краснодарцы организовали пребывание в Крыму 13 граждан одной из стран Центральной Азии. В отношении членов группы следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции", - отметили в УФСБ.
Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Оперативно-розыскными и следственными мероприятиями устанавливаются и другие иностранные граждане, которые могли быть легализованы на территории РФ фигурантами уголовного дела.
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