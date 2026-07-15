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В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 15.07.2026
В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщает предприятие Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T18:34
2026-07-15T18:34
2026-07-15T18:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщает предприятие Севастопольэнерго."По команде диспетчера Черноморского РДУ введен режим временного ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении.С 18:00 до 21:00 обесточены потребители по графику 2 очереди. Без света останутся улицы в микрорайоне Мекензиевы Горы, поселках Ласпи, Тыловое, Орлиное, Родниковое, Подгорное, Павловка, Широкое, Передовое, Ново-Бобровка, Россошанка, Гончарное, Резервное, Кизиловое, а также больше 100 улиц в Севастополе. Ознакомится со списком адресов можно по ссылке.В ночь на вторник ВСУ предприняли масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру, часть города осталась без электроснабжения. На объектах введен особый режим, сообщал губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения