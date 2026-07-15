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В Севастополе в четверг можно будет заправить АИ-92 по старым QR-кодам

В Севастополе в четверг можно будет заправить АИ-92 по старым QR-кодам - РИА Новости Крым, 15.07.2026

В Севастополе в четверг можно будет заправить АИ-92 по старым QR-кодам

В Севастополе в среду многие не успели заправиться бензином АИ-92 по полученным QR-кодам, поэтому их действие будет продлено на четверг. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T21:49

2026-07-15T21:49

2026-07-15T22:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду многие не успели заправиться бензином АИ-92 по полученным QR-кодам, поэтому их действие будет продлено на четверг. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Рассылка новых QR-кодов начнется в среду в 22:00, добавил он.Развожаев напомнил, что временно разрешена заправка в канистры для домашних генераторов."Стандартный лимит — 20 литров. Лимит на АИ-92 — 30 литров. Лимит 40 литров (по QR-коду) действует только на четырех АЗС: Верхнесадовое, Орлиное, Таврида-1, Таврида-2", - отметил губернатор. При этом топливо ДТ NP можно купить в свободной продаже на всех АЗС. Лимит — 20 литров, указал Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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