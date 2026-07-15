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В Севастополе в четверг можно будет заправить АИ-92 по старым QR-кодам - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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В Севастополе в четверг можно будет заправить АИ-92 по старым QR-кодам
В Севастополе в четверг можно будет заправить АИ-92 по старым QR-кодам - РИА Новости Крым, 15.07.2026
В Севастополе в четверг можно будет заправить АИ-92 по старым QR-кодам
В Севастополе в среду многие не успели заправиться бензином АИ-92 по полученным QR-кодам, поэтому их действие будет продлено на четверг. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T21:49
2026-07-15T22:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду многие не успели заправиться бензином АИ-92 по полученным QR-кодам, поэтому их действие будет продлено на четверг. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Рассылка новых QR-кодов начнется в среду в 22:00, добавил он.Развожаев напомнил, что временно разрешена заправка в канистры для домашних генераторов."Стандартный лимит — 20 литров. Лимит на АИ-92 — 30 литров. Лимит 40 литров (по QR-коду) действует только на четырех АЗС: Верхнесадовое, Орлиное, Таврида-1, Таврида-2", - отметил губернатор. При этом топливо ДТ NP можно купить в свободной продаже на всех АЗС. Лимит — 20 литров, указал Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе в четверг можно будет заправить АИ-92 по старым QR-кодам

В Севастополе заправить АИ-92 в четверг можно будет по полученным накануне QR-кодам

21:49 15.07.2026 (обновлено: 22:50 15.07.2026)
 
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду многие не успели заправиться бензином АИ-92 по полученным QR-кодам, поэтому их действие будет продлено на четверг. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Вижу, что сегодня многие из-за воздушных тревог и перебоев электроснабжения не успели заправить по QR-кодам АИ-92. Поэтому не переживайте, коды, полученные сегодня на АИ-92 – будут действовать и завтра", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
Рассылка новых QR-кодов начнется в среду в 22:00, добавил он.
Развожаев напомнил, что временно разрешена заправка в канистры для домашних генераторов.
"Стандартный лимит — 20 литров. Лимит на АИ-92 — 30 литров. Лимит 40 литров (по QR-коду) действует только на четырех АЗС: Верхнесадовое, Орлиное, Таврида-1, Таврида-2", - отметил губернатор.
При этом топливо ДТ NP можно купить в свободной продаже на всех АЗС. Лимит — 20 литров, указал Развожаев.
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СевастопольБензинТопливоТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуМихаил РазвожаевНовости СевастополяQR-коды на топливо в СевастополеОбщество
 
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