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В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили лить в канистры

В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили лить в канистры - РИА Новости Крым, 15.07.2026

В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили лить в канистры

В Севастополе в среду днем стартовала рассылка дополнительных QR-кодов, залить бензин можно не только в бак автомобиля, но и в канистру. Об этом проинформировал РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T12:55

2026-07-15T12:55

2026-07-15T12:55

топливо

дизельное топливо

бензин

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севастополь

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду днем стартовала рассылка дополнительных QR-кодов, залить бензин можно не только в бак автомобиля, но и в канистру. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, начиная с 13:15 стартует рассылка второй дополнительной партии на 3200 кодов АИ-92. Заправиться нужно будет сегодня до 21.00.При этом власти города временно разрешили заливать топливо в канистры, чтобы севастопольцы могли заправить домашние генераторы.Стандартный лимит в 20 литров сохраняется. При этом на четырех АЗС можно заправить 40 литров топлива:Дизельное топливо NP можно купить свободно на всех АЗС. Лимит в данном случае также составляет 20 литров.Топливо в Севастополе 15 июля есть в свободной продаже на пяти АЗС, сообщил ранее Развожаев. При этом купить можно только топливо марки АИ-95 Ultra.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму можно купить бензин в средуДля Крыма создают новую систему снабжения топливомКрым находится в зоне особого внимания по топливному вопросу – Новак

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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