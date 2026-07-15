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В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили лить в канистры
В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили лить в канистры - РИА Новости Крым, 15.07.2026
В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили лить в канистры
В Севастополе в среду днем стартовала рассылка дополнительных QR-кодов, залить бензин можно не только в бак автомобиля, но и в канистру. Об этом проинформировал РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T12:55
2026-07-15T12:55
2026-07-15T12:55
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дизельное топливо
бензин
дефицит топлива в крыму
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду днем стартовала рассылка дополнительных QR-кодов, залить бензин можно не только в бак автомобиля, но и в канистру. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, начиная с 13:15 стартует рассылка второй дополнительной партии на 3200 кодов АИ-92. Заправиться нужно будет сегодня до 21.00.При этом власти города временно разрешили заливать топливо в канистры, чтобы севастопольцы могли заправить домашние генераторы.Стандартный лимит в 20 литров сохраняется. При этом на четырех АЗС можно заправить 40 литров топлива:Дизельное топливо NP можно купить свободно на всех АЗС. Лимит в данном случае также составляет 20 литров.Топливо в Севастополе 15 июля есть в свободной продаже на пяти АЗС, сообщил ранее Развожаев. При этом купить можно только топливо марки АИ-95 Ultra.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму можно купить бензин в средуДля Крыма создают новую систему снабжения топливомКрым находится в зоне особого внимания по топливному вопросу – Новак
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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топливо, дизельное топливо, бензин, дефицит топлива в крыму, севастополь, новости севастополя
В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили лить в канистры
В Севастополе дают дополнительные QR-коды и разрешают лить бензин в канистры – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду днем стартовала рассылка дополнительных QR-кодов, залить бензин можно не только в бак автомобиля, но и в канистру. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня, продажа топлива на АЗС идет по QR-кодам. Дополнительная партия QR-кодов на АИ-92 уже разослана. Если вы подавали заявку – загляните в бот, код должен быть там", – проинформировал Развожаев.
По его данным, начиная с 13:15 стартует рассылка второй дополнительной партии на 3200 кодов АИ-92. Заправиться нужно будет сегодня до 21.00.
При этом власти города временно разрешили заливать топливо в канистры, чтобы севастопольцы могли заправить домашние генераторы.
"Важно: с собой обязательно иметь оригинал СТС (паспорт машины). Номер в документах должен совпадать с номером в QR-коде. Можно залить часть в бак, а остаток – в канистру", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
Стандартный лимит в 20 литров сохраняется. При этом на четырех АЗС можно заправить 40 литров топлива:
—Верхнесадовое
—Орлиное
—Таврида-1
—Таврида-2
Дизельное топливо NP можно купить свободно на всех АЗС. Лимит в данном случае также составляет 20 литров.
Топливо в Севастополе 15 июля есть в свободной продаже
на пяти АЗС, сообщил ранее Развожаев. При этом купить можно только топливо марки АИ-95 Ultra.
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