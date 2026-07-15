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В Севастополе свет будут подавать в режиме "3 часа через 3"

В Севастополе свет будут подавать в режиме "3 часа через 3" - РИА Новости Крым, 15.07.2026

В Севастополе свет будут подавать в режиме "3 часа через 3"

В Севастополе в среду утром ввели режим временного ограничения электроснабжения, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T09:31

2026-07-15T09:31

2026-07-15T09:31

севастополь

новости севастополя

отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

севастопольэнерго

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ,15 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду утром ввели режим временного ограничения электроснабжения, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".Во вторник, 14 июля, в Севастополе из-за технологического нарушения была отключена подача электроэнергии потребителям по 1-й и 2-й очередям. В результате масштабной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру часть города осталась без электроснабжения. Вечером режим был снят.Отмечается, что до 12.00 электроснабжение будет ограничено у части потребителей 1-й очереди.На предприятии призвали не включать все электроприборы в квартире одновременно, а подключать технику постепенно. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, предупредили энергетики.Керчь в среду утром на северо-западе и востоке Крыма часть населенных пунктов полностью обесточены в результате атак вражеских беспилотников на объекты энергетики. Накануне были атакованы энергообъекты в Севастополе. Во вторник ВСУ также атаковали энергетику Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителям Севастополя компенсируют часть затраты на солнечные батареиОтключения света в Крыму: что делать с лекарствамиВ Крыму разработали дополнительные меры поддержки промышленности

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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