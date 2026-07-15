https://crimea.ria.ru/20260715/v-sevastopole-snova-zvuchat-sireny---obyavlena-tretya-za-den-trevoga-1157669425.html

В Севастополе снова звучат сирены - объявлена третья за день тревога

В Севастополе снова звучат сирены - объявлена третья за день тревога - РИА Новости Крым, 15.07.2026

В Севастополе снова звучат сирены - объявлена третья за день тревога

В Севастополе в третий раз за день включили сирену и объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T16:46

2026-07-15T16:46

2026-07-15T16:48

севастополь

воздушная тревога в севастополе

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

новости севастополя

новости крыма

срочные новости крыма

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352460_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_7c36e0e55c0274a942c81aa93b4a8e40.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в третий раз за день включили сирену и объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Тревогу в городе в среду объявляли уже дважды. В первый раз сирены включили в 11.49. Одновременно приостанавливал работу морской пассажирский транспорт. Отбой дали спустя 15 минут. Повторно опасность объявили в 15:36. Она сохранялась около получаса. Третий раз угрозу ударов объявили спустя 40 минут.Сирены воздушной тревоги в Севастополе звучат с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС России по РК стало давать СМС- предупреждение о беспилотной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, крым