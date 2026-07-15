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В Севастополе проверили состояние подземных вод
В Севастополе проверили состояние подземных вод - РИА Новости Крым, 15.07.2026
В Севастополе проверили состояние подземных вод
В Севастополе завершили работы по мониторингу подземных вод. Наблюдения проводили сотрудники городского предприятия "Экоцентр", сообщили в правительстве... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T10:45
2026-07-15T10:45
2026-07-15T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе завершили работы по мониторингу подземных вод. Наблюдения проводили сотрудники городского предприятия "Экоцентр", сообщили в правительстве Севастополя.По данным правительства города, специалисты не зафиксировали факторы, свидетельствующие о начале засушливых процессов. "Экоцентр" продолжит наблюдения.Ранее сообщалось, что в Крыму объемы средств на ликвидацию стихийных свалок выросли с 10-20 миллионов рублей до 300 миллионов за десять лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым отказывается от раздельного сбора мусора – причиныВ Севастополе искусственно обрушат опасные морские берегаВ Крыму строят экотехнопарки: в каких районах полуострова появятся
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В Севастополе проверили состояние подземных вод
Уровень подземных вод Севастополя стабилен и их качество соответствует нормам - власти