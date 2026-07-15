https://crimea.ria.ru/20260715/v-sevastopole-otboy-vozdushnoy-trevogi-1157574298.html
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 15.07.2026
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе звучит сигнал "Отбой воздушной тревоги", о том, что угроза атаки позади, сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T12:06
2026-07-15T12:06
2026-07-15T12:07
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
срочные новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352547_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_338701ee59c912d00ba36dac852ac9fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал "Отбой воздушной тревоги", о том, что угроза атаки позади, сообщает губернатор Михаил Развожаев.Тревогу в городе объявили 11.49. Одновременно приостанавливал работу моркой пассажирский транспорт.Сигнал "Воздушная тревога" в Севастополе стал звучать с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается.Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГи). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК стало рассылать СМС-предупреждение о беспилотной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352547_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_dad02173e6682e0298262772d579816d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, срочные новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе прозвучал отбой воздушной тревоги
12:06 15.07.2026 (обновлено: 12:07 15.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал "Отбой воздушной тревоги", о том, что угроза атаки позади, сообщает губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – предупредил глава города в социальных сетях.
Тревогу в городе объявили 11.49. Одновременно приостанавливал работу моркой пассажирский транспорт.
Сигнал "Воздушная тревога" в Севастополе стал звучать с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ
в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности
.
В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала
воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается.
Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГи). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.
С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика
", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.
В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК стало рассылать СМС-предупреждение о беспилотной опасности в регионе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.