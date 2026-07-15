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В Севастополе отбили дома от пожара
В Севастополе отбили дома от пожара - РИА Новости Крым, 15.07.2026
В Севастополе отбили дома от пожара
В Севастополе потушили пожар площадью 800 квадратных метров на открытой территории. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Севастополю. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T18:29
2026-07-15T18:29
2026-07-15T18:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе потушили пожар площадью 800 квадратных метров на открытой территории. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Севастополю.Огонь охватил сухую растительность на улице Вакуленчука. Информация о возгорании поступила спасателям в среду в 16:33.Полностью возгорание ликвидировали в 17:03. Погибших и пострадавших нет.В работах были задействованы шесть специалистов и два автомобиля МЧС России. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся на трассе "Таврида" под Феодосией. Возгорание оперативно ликвидировали сотрудниками пожарной части поселка Приморский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму загорелась сухая растительность на 33 гектарахВ Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей женыВ Симферополе загорелся троллейбус с пассажирами
https://crimea.ria.ru/20260630/nikakikh-piknikov-gde-i-kak-mozhno-pozharit-shashlyki-v-krymu-1157275733.html
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севастополь, пожар, мчс севастополя, происшествия, новости севастополя
В Севастополе отбили дома от пожара
В Севастополе выгорело 800 квадратов сухостоя - огонь остановили у кромки домов