Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отбили дома от пожара - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260715/v-sevastopole-otbili-doma-ot-pozhara-1157673366.html
В Севастополе отбили дома от пожара
В Севастополе отбили дома от пожара - РИА Новости Крым, 15.07.2026
В Севастополе отбили дома от пожара
В Севастополе потушили пожар площадью 800 квадратных метров на открытой территории. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Севастополю. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T18:29
2026-07-15T18:29
севастополь
пожар
мчс севастополя
происшествия
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0f/1157673255_16:0:1232:684_1920x0_80_0_0_ac4dfa8a1bd674ecfa6551c88d150628.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе потушили пожар площадью 800 квадратных метров на открытой территории. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Севастополю.Огонь охватил сухую растительность на улице Вакуленчука. Информация о возгорании поступила спасателям в среду в 16:33.Полностью возгорание ликвидировали в 17:03. Погибших и пострадавших нет.В работах были задействованы шесть специалистов и два автомобиля МЧС России. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся на трассе "Таврида" под Феодосией. Возгорание оперативно ликвидировали сотрудниками пожарной части поселка Приморский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму загорелась сухая растительность на 33 гектарахВ Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей женыВ Симферополе загорелся троллейбус с пассажирами
https://crimea.ria.ru/20260630/nikakikh-piknikov-gde-i-kak-mozhno-pozharit-shashlyki-v-krymu-1157275733.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0f/1157673255_256:0:1168:684_1920x0_80_0_0_8eb0a95fd4461c1a5f4d528c46a5a16d.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, пожар, мчс севастополя, происшествия, новости севастополя
В Севастополе отбили дома от пожара

В Севастополе выгорело 800 квадратов сухостоя - огонь остановили у кромки домов

18:29 15.07.2026
 
© ГУ МЧС России и городу СевастополюВ Севастополе выгорело 800 квадратов сухостоя
В Севастополе выгорело 800 квадратов сухостоя
© ГУ МЧС России и городу Севастополю
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе потушили пожар площадью 800 квадратных метров на открытой территории. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Севастополю.
Огонь охватил сухую растительность на улице Вакуленчука. Информация о возгорании поступила спасателям в среду в 16:33.
"Тушение вели параллельно как выше по склону, так и внизу, что помогло быстро локализовать пламя и отрезать ему путь к гаражному кооперативу и жилым домам", – говорится в сообщении.
Полностью возгорание ликвидировали в 17:03. Погибших и пострадавших нет.
В работах были задействованы шесть специалистов и два автомобиля МЧС России. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся на трассе "Таврида" под Феодосией. Возгорание оперативно ликвидировали сотрудниками пожарной части поселка Приморский.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму загорелась сухая растительность на 33 гектарах
В Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей жены
В Симферополе загорелся троллейбус с пассажирами
Шашлык - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
30 июня, 19:44
Никаких пикников: где и как можно пожарить шашлыки в Крыму
 
СевастопольПожарМЧС СевастополяПроисшествияНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:38Главный инженер ЗАЭС убит в результате теракта
20:30Тихон выразил соболезнования в связи с кончиной настоятеля храма в Крыму
20:21В РФ испытывают комплекс для защиты промышленных объектов от дронов
20:11Помочь промышленным предприятиям Крыма в ЧС: все о субсидии и новых мерах
20:01Крымский мост – обстановка к вечеру среды
19:48Бессильная злоба: в МИД прокомментировали санкции против VK
19:38Мечтаю стать капитаном: как крымчанин нашел себя в войсках беспилотных систем
19:26Краснодарский край попросил кабмин увеличить поставки топлива в регион
19:19В Крыму после укусов клещей 29 человек заразились боррелиозом
18:52Такой сплоченности нет нигде в мире: что показала ЧС в Крыму
18:42Можно лишиться имущества: крымчан предостерегли от услуг раздолжнителей
18:34В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения
18:29В Севастополе отбили дома от пожара
18:21Как бесплатно заправить баллон газом в Судаке
18:10Почему Болгария выходит из "коалиции желающих" по Украине на самом деле
17:59"Ланцеты" пустили ко дну катера ВСУ в Черном море – видео
17:54В Одессе поражены сухогрузы с военным грузом
17:47Где в Севастополе не будет света 16 июля: адреса
17:31Подросток и двое взрослых утонули на Кубани за сутки
17:20Станут военными целями: в РФ предостерегли ЕС от интервенции на Украину
Лента новостейМолния