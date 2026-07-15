https://crimea.ria.ru/20260715/v-sevastopole-obyavili-vozdushnuyu-trevogu-1157650634.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 15.07.2026
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об опасности сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T11:49
2026-07-15T11:49
2026-07-15T11:52
новости севастополя
севастополь
срочные новости крыма
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352482_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_01fc1784dc11f62669924d27574bca53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об опасности сообщает губернатор Михаил Развожаев.Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Сирены воздушной тревоги в Севастополе звучат с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС России по РК стало давать СМС- предупреждение о беспилотной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352482_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_d13edd9e9c17668d2e4cb869394eb0e7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости севастополя, севастополь, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
11:49 15.07.2026 (обновлено: 11:52 15.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об опасности сообщает губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – предупредил глава города в социальных сетях.
Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Сирены воздушной тревоги в Севастополе звучат с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ
в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности
.
В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала
воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.
С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика
", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.
В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС России по РК стало давать СМС- предупреждение о беспилотной опасности в регионе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.