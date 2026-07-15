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В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 15.07.2026
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об опасности сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T11:49
2026-07-15T11:52
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об опасности сообщает губернатор Михаил Развожаев.Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Сирены воздушной тревоги в Севастополе звучат с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС России по РК стало давать СМС- предупреждение о беспилотной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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353
60
новости севастополя, севастополь, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

11:49 15.07.2026 (обновлено: 11:52 15.07.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога в Севастополе
Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об опасности сообщает губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – предупредил глава города в социальных сетях.
Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Сирены воздушной тревоги в Севастополе звучат с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.
С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.
В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС России по РК стало давать СМС- предупреждение о беспилотной опасности в регионе.
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Новости СевастополяСевастопольСрочные новости КрымаКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
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