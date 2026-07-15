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В России создали дорожный каток на автопилоте
В России создали дорожный каток на автопилоте - РИА Новости Крым, 15.07.2026
В России создали дорожный каток на автопилоте
В России разработали дорожный каток, работающий на автопилоте. Ожидается его скорая поставка строительным компаниям. Об этом заявил генеральный директор... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T10:58
2026-07-15T10:58
2026-07-15T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В России разработали дорожный каток, работающий на автопилоте. Ожидается его скорая поставка строительным компаниям. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.По его словам, госкорпорация успешно замещает импортную технику. В частности, КамАЗ выпускает автотехнику для лесозаготовок, Объединенная двигателестроительная корпорация создает турбины для ТЭК мощностью от 2,5 до 115 МВт, газоперекачивающие агрегаты, микротурбины для работы в труднодоступных и удаленных районах.Ранее в "Ростехе" заявили, что Минобороны РФ получило партию новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34. Благодаря глубокой модернизации возможности самолетов значительно расширены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От "Сарматов" до "Честного знака" – Путин получил доклад главы "Ростеха"Госдума приняла меры по ускорению строительства защиты от дроновВКС России получили новую партию истребителей Су-35С
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россия, новости, ростех, михаил мишустин, сергей чемезов, робототехника
В России создали дорожный каток на автопилоте
"Ростех" создал работающий на автопилоте дорожный каток
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В России разработали дорожный каток, работающий на автопилоте. Ожидается его скорая поставка строительным компаниям. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"Холдинг "Высокоточные комплексы", входящий в "Ростех", разработал дорожный каток, работающий на автопилоте. Скоро его начнут поставлять строительным компаниям", – рассказал Чемезов.
По его словам, госкорпорация успешно замещает импортную технику. В частности, КамАЗ выпускает автотехнику для лесозаготовок, Объединенная двигателестроительная корпорация создает турбины для ТЭК мощностью от 2,5 до 115 МВт, газоперекачивающие агрегаты, микротурбины для работы в труднодоступных и удаленных районах.
"Предприятия в составе "Ростеха" выпускают промышленных роботов для сварки, нанесения клея и герметика, завинчивания, сборки, обслуживания станков, контроля качества и других задач. Оператору требуется лишь контролировать и донастраивать машину. Каждый год выпускается до 550 таких роботов, к 2030 году планируется выйти на цифру 6 тысяч роботов в год", – рассказали в Правительстве России.
Ранее в "Ростехе" заявили
, что Минобороны РФ получило партию новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34. Благодаря глубокой модернизации возможности самолетов значительно расширены.
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