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В России создали дорожный каток на автопилоте

В России создали дорожный каток на автопилоте - РИА Новости Крым, 15.07.2026

В России создали дорожный каток на автопилоте

В России разработали дорожный каток, работающий на автопилоте. Ожидается его скорая поставка строительным компаниям. Об этом заявил генеральный директор... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T10:58

2026-07-15T10:58

2026-07-15T10:58

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сергей чемезов

робототехника

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В России разработали дорожный каток, работающий на автопилоте. Ожидается его скорая поставка строительным компаниям. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.По его словам, госкорпорация успешно замещает импортную технику. В частности, КамАЗ выпускает автотехнику для лесозаготовок, Объединенная двигателестроительная корпорация создает турбины для ТЭК мощностью от 2,5 до 115 МВт, газоперекачивающие агрегаты, микротурбины для работы в труднодоступных и удаленных районах.Ранее в "Ростехе" заявили, что Минобороны РФ получило партию новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34. Благодаря глубокой модернизации возможности самолетов значительно расширены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От "Сарматов" до "Честного знака" – Путин получил доклад главы "Ростеха"Госдума приняла меры по ускорению строительства защиты от дроновВКС России получили новую партию истребителей Су-35С

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, ростех, михаил мишустин, сергей чемезов, робототехника