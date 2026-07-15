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В РФ испытывают комплекс для защиты промышленных объектов от дронов
В РФ испытывают комплекс для защиты промышленных объектов от дронов - РИА Новости Крым, 15.07.2026
В РФ испытывают комплекс для защиты промышленных объектов от дронов
Ростех впервые представил комплекс "Паутина" для защиты от дронов промышленных объектов, изделие проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов ТЭК. Об этом... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T20:21
2026-07-15T20:21
2026-07-15T20:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Ростех впервые представил комплекс "Паутина" для защиты от дронов промышленных объектов, изделие проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов ТЭК. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.Как отмечается в пресс-релизе, "Паутина" может защищать объекты высотой более 25 метров и любой площади.Представленная технология позволяет возводить вокруг объекта сплошную прочную сеть для "ловли" дронов. В базовом варианте она может остановить беспилотник весом 200 килограммов, летящий на скорости 250 километров в час. При этом защита "Паутины" может быть значительно усилена без дополнительных разработок.Конструкция выдержала натурные проверки на сейсмологическую устойчивость. В настоящее время изделие проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов топливно-энергетического комплекса, добавили в корпорации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ростех, безопасность, новости, россия
В РФ испытывают комплекс для защиты промышленных объектов от дронов
Ростех создал комплекс "Паутина" для защиты от дронов промышленных объектов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Ростех впервые представил комплекс "Паутина" для защиты от дронов промышленных объектов, изделие проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов ТЭК. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
Как отмечается в пресс-релизе, "Паутина" может защищать объекты высотой более 25 метров и любой площади.
"Комплекс состоит из несущих колонн, силовой сети и опор. Собирается только на болтовых соединениях и не требует сварки, что позволяет производить монтаж в стесненных условиях и при повышенной пожароопасности. Это снижает расходы, повышает скорость и безопасность монтажа", - говорится в сообщении.
Представленная технология позволяет возводить вокруг объекта сплошную прочную сеть для "ловли" дронов. В базовом варианте она может остановить беспилотник весом 200 килограммов, летящий на скорости 250 километров в час. При этом защита "Паутины" может быть значительно усилена без дополнительных разработок.
"Решение позволяет защитить нефтехранилища, топливные терминалы, электроподстанции, склады и другие объекты от большинства дальних беспилотников, применяемых противником", – отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.
Конструкция выдержала натурные проверки на сейсмологическую устойчивость. В настоящее время изделие проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов топливно-энергетического комплекса, добавили в корпорации.
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