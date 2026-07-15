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В РФ испытывают комплекс для защиты промышленных объектов от дронов

В РФ испытывают комплекс для защиты промышленных объектов от дронов - РИА Новости Крым, 15.07.2026

В РФ испытывают комплекс для защиты промышленных объектов от дронов

Ростех впервые представил комплекс "Паутина" для защиты от дронов промышленных объектов, изделие проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов ТЭК. Об этом... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T20:21

2026-07-15T20:21

2026-07-15T20:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Ростех впервые представил комплекс "Паутина" для защиты от дронов промышленных объектов, изделие проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов ТЭК. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.Как отмечается в пресс-релизе, "Паутина" может защищать объекты высотой более 25 метров и любой площади.Представленная технология позволяет возводить вокруг объекта сплошную прочную сеть для "ловли" дронов. В базовом варианте она может остановить беспилотник весом 200 килограммов, летящий на скорости 250 километров в час. При этом защита "Паутины" может быть значительно усилена без дополнительных разработок.Конструкция выдержала натурные проверки на сейсмологическую устойчивость. В настоящее время изделие проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов топливно-энергетического комплекса, добавили в корпорации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, безопасность, новости, россия