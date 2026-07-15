https://crimea.ria.ru/20260715/v-odesse-porazheny-sukhogruzy-s-voennym-gruzom-1157672291.html

В Одессе поражены сухогрузы с военным грузом

В Одессе поражены сухогрузы с военным грузом - РИА Новости Крым, 15.07.2026

В Одессе поражены сухогрузы с военным грузом

Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары по трем суднам с грузами военного назначения в портах "Южный" и "Одесса", сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T17:54

2026-07-15T17:54

2026-07-15T18:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары по трем суднам с грузами военного назначения в портах "Южный" и "Одесса", сообщили в Минобороны России.В порту "Одесса" разбиты два сухогруза с грузом военного назначения, находящиеся на рейде порта в ожидании разгрузки, добавили в ведомстве.В ночь на 15 июля российская армия ударила по трем украинским портам. Поражены три сухогруза, контейнеровоз, два цеха по сборке беспилотников в Одессе и Черноморске.Подобного рода удары ВС РФ важны для защиты регионов России, и прежде всего для Крыма и Черноморского флота, считает политолог Павел Шипилин. По его словам, Украина нарушает зерновую сделку, используя порты не только для отгрузки зерна, но и оружия, а танкеры – для запуска дронов в сторону России. Таким образом Одесса является логистическим центром снабжения ВСУ и постоянным источником угроз для нашей страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли удары по Киеву и Одесской области - что пораженоНе только Крым: чем важны удары армии России по портам ОдессыПротивник почувствует: Путин пообещал мощные ответные удары по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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