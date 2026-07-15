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В Одессе поражены сухогрузы с военным грузом - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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В Одессе поражены сухогрузы с военным грузом
В Одессе поражены сухогрузы с военным грузом - РИА Новости Крым, 15.07.2026
В Одессе поражены сухогрузы с военным грузом
Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары по трем суднам с грузами военного назначения в портах "Южный" и "Одесса", сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T17:54
2026-07-15T18:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары по трем суднам с грузами военного назначения в портах "Южный" и "Одесса", сообщили в Минобороны России.В порту "Одесса" разбиты два сухогруза с грузом военного назначения, находящиеся на рейде порта в ожидании разгрузки, добавили в ведомстве.В ночь на 15 июля российская армия ударила по трем украинским портам. Поражены три сухогруза, контейнеровоз, два цеха по сборке беспилотников в Одессе и Черноморске.Подобного рода удары ВС РФ важны для защиты регионов России, и прежде всего для Крыма и Черноморского флота, считает политолог Павел Шипилин. По его словам, Украина нарушает зерновую сделку, используя порты не только для отгрузки зерна, но и оружия, а танкеры – для запуска дронов в сторону России. Таким образом Одесса является логистическим центром снабжения ВСУ и постоянным источником угроз для нашей страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли удары по Киеву и Одесской области - что пораженоНе только Крым: чем важны удары армии России по портам ОдессыПротивник почувствует: Путин пообещал мощные ответные удары по Украине
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украина, удары по украине, одесса, одесская область, новости сво, министерство обороны рф
В Одессе поражены сухогрузы с военным грузом

Удары по Украине сегодня: армия России поразила сухогрузы с военным грузом в портах Одессы

17:54 15.07.2026 (обновлено: 18:03 15.07.2026)
 
© ГУ ГСЧС Украины в Одесской областиПожар в порту Одессы
Пожар в порту Одессы
© ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары по трем суднам с грузами военного назначения в портах "Южный" и "Одесса", сообщили в Минобороны России.
"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражен в порту "Южный" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") – сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ", - говорится в сообщении.
В порту "Одесса" разбиты два сухогруза с грузом военного назначения, находящиеся на рейде порта в ожидании разгрузки, добавили в ведомстве.
В ночь на 15 июля российская армия ударила по трем украинским портам. Поражены три сухогруза, контейнеровоз, два цеха по сборке беспилотников в Одессе и Черноморске.
Подобного рода удары ВС РФ важны для защиты регионов России, и прежде всего для Крыма и Черноморского флота, считает политолог Павел Шипилин. По его словам, Украина нарушает зерновую сделку, используя порты не только для отгрузки зерна, но и оружия, а танкеры – для запуска дронов в сторону России. Таким образом Одесса является логистическим центром снабжения ВСУ и постоянным источником угроз для нашей страны.
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УкраинаУдары по УкраинеОдессаОдесская областьНовости СВОМинистерство обороны РФ
 
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