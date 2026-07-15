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В Крыму за полгода на соцвыплаты направили почти 12,9 млрд рублей

В Крыму за полгода на соцвыплаты направили почти 12,9 млрд рублей - РИА Новости Крым, 15.07.2026

В Крыму за полгода на соцвыплаты направили почти 12,9 млрд рублей

С начала года в Крыму на финансирование социальных выплат направлено почти 12,9 миллиарда рублей, что на 23,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T09:16

2026-07-15T09:16

2026-07-15T09:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму на финансирование социальных выплат направлено почти 12,9 миллиарда рублей, что на 23,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщили в министерстве финансов Крыма.В частности, на социальные выплаты отдельным категориям граждан направлено более 6,8 миллиарда рублей, на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, компенсацию взноса на капремонт общего имущества многоквартирных домов и на компенсационные выплаты по льготному проезду - почти 2,5 миллиарда рублей.На пособия на ребенка одинокой матери, помощь детям-сиротам и другие выплаты направили более 2,4 миллиарда рублей, на ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка - 939,6 миллиона рублей.Социальные выплаты безработным составили в общей сумме 222,6 миллиона рублей. Пособия получили около 8,1 тысячи человек.Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в Крыму на социально-культурную сферу было потрачено из республиканского бюджета более 58 миллиардов рублей. Это на 11,5% больше аналогичного периода 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:25 тысяч заявлений от пострадавших: как работает механизм выплатУсыновление и опека: как в Крыму оформить единовременную выплатуПовышенные выплаты родителям-пенсионерам – как получить в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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