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В Крыму за полгода на соцвыплаты направили почти 12,9 млрд рублей - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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В Крыму за полгода на соцвыплаты направили почти 12,9 млрд рублей
В Крыму за полгода на соцвыплаты направили почти 12,9 млрд рублей - РИА Новости Крым, 15.07.2026
В Крыму за полгода на соцвыплаты направили почти 12,9 млрд рублей
С начала года в Крыму на финансирование социальных выплат направлено почти 12,9 миллиарда рублей, что на 23,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T09:16
2026-07-15T09:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму на финансирование социальных выплат направлено почти 12,9 миллиарда рублей, что на 23,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщили в министерстве финансов Крыма.В частности, на социальные выплаты отдельным категориям граждан направлено более 6,8 миллиарда рублей, на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, компенсацию взноса на капремонт общего имущества многоквартирных домов и на компенсационные выплаты по льготному проезду - почти 2,5 миллиарда рублей.На пособия на ребенка одинокой матери, помощь детям-сиротам и другие выплаты направили более 2,4 миллиарда рублей, на ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка - 939,6 миллиона рублей.Социальные выплаты безработным составили в общей сумме 222,6 миллиона рублей. Пособия получили около 8,1 тысячи человек.Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в Крыму на социально-культурную сферу было потрачено из республиканского бюджета более 58 миллиардов рублей. Это на 11,5% больше аналогичного периода 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:25 тысяч заявлений от пострадавших: как работает механизм выплатУсыновление и опека: как в Крыму оформить единовременную выплатуПовышенные выплаты родителям-пенсионерам – как получить в Крыму
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крым, новости крыма, финансы, деньги, господдержка, пособия и выплаты, соцвыплаты, выплаты и компенсации, простая экономика, ирина кивико
В Крыму за полгода на соцвыплаты направили почти 12,9 млрд рублей

В Крыму с начала 2026 года на соцвыплаты направили почти 12,9 миллиарда рублей

09:16 15.07.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму на финансирование социальных выплат направлено почти 12,9 миллиарда рублей, что на 23,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщили в министерстве финансов Крыма.

"В Республике Крым системно и в полном объеме исполняются все принятые социальные обязательства перед жителями полуострова. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем финансирования увеличился на 2,4 миллиарда рублей, или на 23,5%, что свидетельствует о планомерном наращивании мер поддержки населения", – отметила зампредседателя Совета министров РК – министр финансов региона Ирина Кивико.

В частности, на социальные выплаты отдельным категориям граждан направлено более 6,8 миллиарда рублей, на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, компенсацию взноса на капремонт общего имущества многоквартирных домов и на компенсационные выплаты по льготному проезду - почти 2,5 миллиарда рублей.
На пособия на ребенка одинокой матери, помощь детям-сиротам и другие выплаты направили более 2,4 миллиарда рублей, на ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка - 939,6 миллиона рублей.
Социальные выплаты безработным составили в общей сумме 222,6 миллиона рублей. Пособия получили около 8,1 тысячи человек.
"По итогам первого полугодия в республике обеспечено стабильное и своевременное финансирование всех социальных направлений. Сегодня адресную поддержку получают семьи с детьми, беременные женщины, ветераны, люди с ограниченными возможностями, малообеспеченные и безработные граждане", – подчеркнула Кивико.
Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в Крыму на социально-культурную сферу было потрачено из республиканского бюджета более 58 миллиардов рублей. Это на 11,5% больше аналогичного периода 2025 года.
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КрымНовости КрымаФинансыДеньгиГосподдержкаПособия и выплатыСоцвыплатыВыплаты и компенсацииПростая экономикаИрина Кивико
 
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