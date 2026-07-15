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В Крыму пьяный мужчина поджег свою жену

В Крыму пьяный мужчина поджег свою жену - РИА Новости Крым, 15.07.2026

В Крыму пьяный мужчина поджег свою жену

В Симферопольском районе пьяный муж ударил и попытался поджечь свою жену, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в МВД Крыма. РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T11:24

2026-07-15T11:24

2026-07-15T11:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе пьяный муж ударил и попытался поджечь свою жену, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в МВД Крыма.Инцидент произошел накануне в одном из частных домов. О произошедшем в полицию сообщил сын потерпевшей. Выехавшая на место опергруппа установила, что конфликт произошел на семейно‑бытовой почве. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры умышленно ударил жену в лицо, после чего попытался поджечь ее, облив легковоспламеняющейся жидкостью.По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Следствие продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель крымского села поссорился со знакомой и поджег ее домЖителю Севастополя грозит срок за угрозы взорвать цветочный магазинСевастополец на отдыхе убил знакомого шампуром

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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