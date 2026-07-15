Рейтинг@Mail.ru
В Крыму пьяный мужчина поджег свою жену - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260715/v-krymu-pyanyy-muzhchina-podzheg-svoyu-zhenu-1157659393.html
В Крыму пьяный мужчина поджег свою жену
В Крыму пьяный мужчина поджег свою жену - РИА Новости Крым, 15.07.2026
В Крыму пьяный мужчина поджег свою жену
В Симферопольском районе пьяный муж ударил и попытался поджечь свою жену, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в МВД Крыма. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T11:24
2026-07-15T11:24
крым
новости крыма
мвд по республике крым
происшествия
закон и право
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_979744d226a9763d62d4cd03cc8eb32c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе пьяный муж ударил и попытался поджечь свою жену, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в МВД Крыма.Инцидент произошел накануне в одном из частных домов. О произошедшем в полицию сообщил сын потерпевшей. Выехавшая на место опергруппа установила, что конфликт произошел на семейно‑бытовой почве. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры умышленно ударил жену в лицо, после чего попытался поджечь ее, облив легковоспламеняющейся жидкостью.По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Следствие продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель крымского села поссорился со знакомой и поджег ее домЖителю Севастополя грозит срок за угрозы взорвать цветочный магазинСевастополец на отдыхе убил знакомого шампуром
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_bb983e566890a51373e40f7138ddb3bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, мвд по республике крым, происшествия, закон и право
В Крыму пьяный мужчина поджег свою жену

В Крыму пьяный мужчина ударил и поджег свою жену

11:24 15.07.2026
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе пьяный муж ударил и попытался поджечь свою жену, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в МВД Крыма.
Инцидент произошел накануне в одном из частных домов. О произошедшем в полицию сообщил сын потерпевшей.
Выехавшая на место опергруппа установила, что конфликт произошел на семейно‑бытовой почве. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры умышленно ударил жену в лицо, после чего попытался поджечь ее, облив легковоспламеняющейся жидкостью.
"Женщина получила термические ожоги различной степени тяжести, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека. Ее экстренно госпитализировали", - рассказали в МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Следствие продолжается.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Житель крымского села поссорился со знакомой и поджег ее дом
Жителю Севастополя грозит срок за угрозы взорвать цветочный магазин
Севастополец на отдыхе убил знакомого шампуром
 
КрымНовости КрымаМВД по Республике КрымПроисшествияЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:13Педофил из Севастополя отправится в колонию на 17 лет
13:59Министр обороны Польши требует извинений Киева за Волынскую резню
13:46Один человек ранен при падении обломков дрона на Кубани
13:31Армия России громит "Бастионы" врага – страшные потери Киева за сутки
13:16Зеленский тасует колоду: что означает отставка правительства Украины
13:09Алушта частично обесточена
12:55В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили лить в канистры
12:44Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море
12:38Преступный дуэт: в Севастополе раскрыли аферу с недвижимостью на 25,5 миллионов
12:26Энергодар под ударами ВСУ – город обесточен
12:15Что происходит на Крымском мосту - ситуация с очередями и временем ожидания
12:06В Севастополе отбой воздушной тревоги
11:49В Севастополе объявили воздушную тревогу
11:45ЕС не будет предоставлять убежище военнообязанным украинцам
11:24В Крыму пьяный мужчина поджег свою жену
11:15Бесплатный газ для крымчан: определен порядок обеспечения людей топливом
10:58В России создали дорожный каток на автопилоте
10:45В Севастополе проверили состояние подземных вод
10:36Громкие звуки в Севастополе - Развожаев назвал причину
10:24Где в Крыму можно купить бензин в среду
Лента новостейМолния