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В Крыму пьяный мужчина поджег свою жену
В Крыму пьяный мужчина поджег свою жену - РИА Новости Крым, 15.07.2026
В Крыму пьяный мужчина поджег свою жену
В Симферопольском районе пьяный муж ударил и попытался поджечь свою жену, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в МВД Крыма. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T11:24
2026-07-15T11:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе пьяный муж ударил и попытался поджечь свою жену, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в МВД Крыма.Инцидент произошел накануне в одном из частных домов. О произошедшем в полицию сообщил сын потерпевшей. Выехавшая на место опергруппа установила, что конфликт произошел на семейно‑бытовой почве. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры умышленно ударил жену в лицо, после чего попытался поджечь ее, облив легковоспламеняющейся жидкостью.По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Следствие продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель крымского села поссорился со знакомой и поджег ее домЖителю Севастополя грозит срок за угрозы взорвать цветочный магазинСевастополец на отдыхе убил знакомого шампуром
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В Крыму пьяный мужчина поджег свою жену
В Крыму пьяный мужчина ударил и поджег свою жену
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе пьяный муж ударил и попытался поджечь свою жену, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в МВД Крыма.
Инцидент произошел накануне в одном из частных домов. О произошедшем в полицию сообщил сын потерпевшей.
Выехавшая на место опергруппа установила, что конфликт произошел на семейно‑бытовой почве. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры умышленно ударил жену в лицо, после чего попытался поджечь ее, облив легковоспламеняющейся жидкостью.
"Женщина получила термические ожоги различной степени тяжести, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека. Ее экстренно госпитализировали", - рассказали в МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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